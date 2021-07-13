Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката петербургского историка Олега Соколова, осужденного по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перенесли на сентябрь. Такое решение было принято 13 июля коллегией судей после того, как защита осужденного ходатайствовала о его личном присутствии на заседании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в суде

Санкт-Петербургский городской суд 13 июля должен был рассмотреть апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. В декабре 2020 года Олег Соколов был приговорен судом первой инстанции к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве в ноябре 2019 года 23-летней аспирантки и незаконном хранении оружия. С приговором осужденный не согласился.

Во время сегодняшнего заседания суд рассмотрел ходатайство адвоката Соколова Сергея Лукьянова, который указал, что осужденный хотел бы лично находиться на заседании.

«Я очень прошу, потому что у меня не очень хороший слух. Я и так нехорошо слышу, а здесь я не слышу почти ничего! Половину фраз, так невозможно. Тем более такой серьезный вопрос. Мне есть очень много что сказать. И тем более будет интернет-трансляция. Я очень вас прошу, умоляю, чтобы я был доставлен в зал суда! Здесь (в СИЗО «Кресты», — прим. ред.) мне ничего не слышно! Я не понимаю и половины фраз, которые до меня доносятся! Я только догадываюсь, что происходит в суде! Но нельзя же так делать!», — едва сдерживая себя почти прокричал Соколов.

Суд рассмотрел ходатайство адвоката, выслушал стороны защиты и обвинения и принял решение перенести заседание на 16 сентября 2021 года.