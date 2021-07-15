Санкт-Петербург, 15 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отказал осужденному за убийство историку Олегу Соколову в обжаловании решения Петроградского районного суда Северной столицы, отказавшего ему в удалении из сети документального фильма.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов на суде по делу об убийстве

Иск Соколова о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан к его бывшей возлюбленной Екатерине Пржигодзкой, выступившей позже свидетелем обвинения в судебном процессе об убийстве, и ООО «ГПМ Развлекательное телевидение».

В своём иске Соколов требовал удалить из интернета документальный фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и взыскать компенсацию морального вреда. По мнению истца, этот фильм, вышедший в 2020 году на видеосервисе Premier, содержит ложные сведения о нём.

Соколов требовал через суд удалить фильм и компенсировать ему причиненный моральный вред — по 1 тыс. рублей с каждого ответчика. Помимо этого, он также хотел, чтобы Пржигодзкая опровергла сведения из фильма, зачитав итоговое решение суда.

Однако Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в январе 2021 года Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал. Сегодня, 15 июля, это решение подтвердил и городской суд, сообщили в пресс-службе суда.

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Напомним, Олег Соколов приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Приговор обжалован в вышестоящей инстанции, апелляция пока не рассмотрена.