Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Адвокат историка Олега Соколова, осужденного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, назвал десять обстоятельств, из-за которых его подзащитному необходимо уменьшить срок заключения, передает 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Осужденный Олег Соколов и адвокат Сергей Лукьянов

По мнению адвоката Сергея Лукьянова, Соколов заслуживает снижения срока в связи с тем, что его подзащитный: пожилой человек, активно способствовал раскрытию преступления, имеет двух малолетних дочерей, пожилую мать на иждивении. Также он частично признал свою вину в убийстве и полностью — в незаконном хранении оружия.

«Помимо прочего, прошу учесть два основных смягчающих обстоятельства — аморальное поведение Анастасии по отношению к детям Олега Валерьевича и к нему самому стало поводом для совершения преступления. А также учесть то, что Олег Валерьевич находился в состоянии выраженного эмоционального напряжения, имело место значительное снижение способности оценивать и контролировать свои действия. (прошу) Учитывать, что умысел был внезапно возникшим, а не заранее сформированным. Учесть, что умысел был косвенным, а не прямым», — заявил защитник Соколова.

Лукьянов добавил, что недопустимо нарушать принцип независимости и беспристрастности суда, считая, что 12,5 года колонии строгого режима были назначены Соколову судом первой инстанции, в том числе под давлением общественного резонанса.

«Наказание по 105-й статье УК РФ («Убийство», — прим. ред.) является явно завышенным. Я прошу мою жалобу удовлетворить, отменить приговор, направить дело на новое рассмотрение. Если суд не согласится, я прошу изменить приговор <…> и снизить соразмерно, справедливо назначить наказание», — подытожил Сергей Лукьянов.