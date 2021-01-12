Санкт-Петербург, 12 января, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга не планирует обжаловать в вышестоящей инстанции приговор суда историку Олегу Соколову, признанному виновным в убийстве 24-летней аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Напомним, ранее стало известно, что адвокат Соколова подал апелляционную жалобу на вынесенный приговор. Защита посчитала назначенные судом 12,5 лет колонии строгого режима для своего подзащитного слишком суровым наказанием. В суде адвокаты просили определить ему не более восьми лет лишения свободы, а сейчас постараются добиться снижения назначенного срока.

«С решением суда мы согласны, оспаривать не будем», — уточнили в свою очередь в прокуратуре.

Напомним, на суде гособвинение требовало для Соколова 15 лет колонии строгого режима за два преступления — убийство и незаконный оборот оружия. Однако суд в своем решении учёл смягчающие обстоятельства и ограничился меньшим сроком.