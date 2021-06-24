Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга в отношении осужденного за убийство и незаконный оборот оружия историка Олега Соколова на 13 июля 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской Суд

Об этом 24 июня сообщили защитник Соколова, адвокат Сергей Лукьянов и представитель потерпевшей стороны, адвокат Александра Бакшеева.

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной адвокатом Лукьяновым, состоится в 11 часов на Бассейной улице, где находится горсуд.

Напомним, в декабре 2020 года 64-летний Олег Соколов был приговорен Октябрьским районным судом к 12 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимого признали виновным в убийстве в ноябре 2019 года 23-летней аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. С приговором осужденный не согласился.