Соколов не раскаялся, а поливает грязью Ещенко — адвокат Бакшеева
Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Семья погибшей аспирантки Анастасии Ещенко не увидела в словах ее убийцы, историка Олега Соколова раскаяния, а лишь попытку облить покойную грязью. Об этом заявила во время заседания суда апелляционной инстанции по делу Соколова адвокат потерпевших Александра Бакшеева, передает корреспондент ИА REGNUM.
Она напомнила суду, что общее чувство безнаказанности у Олега Соколова, сформировавшееся после нападения в 2008 году на бывшую возлюбленную Екатерину Пржигодзкую, закономерно привело его к убийству Ещенко. И отметила, что семья убитой девушки не считает, что ее убийца раскаялся в содеянном.
«Человек, который раскаялся и якобы просит извинений у семьи, с самых первых судебных заседаний суда первой инстанции называл Анастасию «чудовищем», «фурией», обвинял ее в том, что она — 40-килограммовая девчонка, «бросалась» на него и пыталась «покалечить». Никакой критики не выдерживает новая защитная позиция о том, что Анастасия изменяла ему с рецидивистом. Данную позицию семья расценивает как попытку облить грязью их дочь, человека, который не может ему никак ответить», — заключила Бакшеева.
Кроме того, не оставила без внимание адвокат и то, что после оглашения приговора Соколов опубликовал в сети свою книгу, в которой подробно рассказал об отношениях с Ещенко и интимных подробностях связи с ней и предыдущими своими женщинами.
«Все высказывания (Ещенко) про детей (Соколова) были сформированы и вызваны лишь только распущенным и аморальным поведением осужденного, которого Анастасия подозревала в изменах», — отметила адвокат.
Также Александра Бакшеева указала, что человек, который совершил убийство в состоянии аффекта, не мог после этого спокойно заниматься своими делами: звонить в газовую службу, в посольство Франции, ездить по магазинам и принимать у себя дома гостей, распивать с ними коньяк и есть бутерброды с икрой, зная, что в соседней комнате под кроватью лежит труп.
Помимо прочего, адвокат напомнила, что Соколов не является великим ученым, каким он себя выставляет, поскольку он не писал монографий, все его работы носят художественный и научно-популярный характер, из-за чего он имел всего лишь звание доцента, а не профессора или академика.
«Я прошу суд, от семьи, не снижать никаким образом срок. Семья полагает, что он опасен для общества. Никакого раскаяния здесь нет», — подытожила адвокат Бакшеева.
Следующее заседание апелляционного суда состоится 27 сентября.