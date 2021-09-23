Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Семья погибшей аспирантки Анастасии Ещенко не увидела в словах ее убийцы, историка Олега Соколова раскаяния, а лишь попытку облить покойную грязью. Об этом заявила во время заседания суда апелляционной инстанции по делу Соколова адвокат потерпевших Александра Бакшеева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Александра Бакшеева (справа) в суде по делу Соколова

Она напомнила суду, что общее чувство безнаказанности у Олега Соколова, сформировавшееся после нападения в 2008 году на бывшую возлюбленную Екатерину Пржигодзкую, закономерно привело его к убийству Ещенко. И отметила, что семья убитой девушки не считает, что ее убийца раскаялся в содеянном.

«Человек, который раскаялся и якобы просит извинений у семьи, с самых первых судебных заседаний суда первой инстанции называл Анастасию «чудовищем», «фурией», обвинял ее в том, что она — 40-килограммовая девчонка, «бросалась» на него и пыталась «покалечить». Никакой критики не выдерживает новая защитная позиция о том, что Анастасия изменяла ему с рецидивистом. Данную позицию семья расценивает как попытку облить грязью их дочь, человека, который не может ему никак ответить», — заключила Бакшеева.

Кроме того, не оставила без внимание адвокат и то, что после оглашения приговора Соколов опубликовал в сети свою книгу, в которой подробно рассказал об отношениях с Ещенко и интимных подробностях связи с ней и предыдущими своими женщинами.

«Все высказывания (Ещенко) про детей (Соколова) были сформированы и вызваны лишь только распущенным и аморальным поведением осужденного, которого Анастасия подозревала в изменах», — отметила адвокат.

Также Александра Бакшеева указала, что человек, который совершил убийство в состоянии аффекта, не мог после этого спокойно заниматься своими делами: звонить в газовую службу, в посольство Франции, ездить по магазинам и принимать у себя дома гостей, распивать с ними коньяк и есть бутерброды с икрой, зная, что в соседней комнате под кроватью лежит труп.

Помимо прочего, адвокат напомнила, что Соколов не является великим ученым, каким он себя выставляет, поскольку он не писал монографий, все его работы носят художественный и научно-популярный характер, из-за чего он имел всего лишь звание доцента, а не профессора или академика.

«Я прошу суд, от семьи, не снижать никаким образом срок. Семья полагает, что он опасен для общества. Никакого раскаяния здесь нет», — подытожила адвокат Бакшеева.

Следующее заседание апелляционного суда состоится 27 сентября.