Молдавско-румынские отношения
Майя Санду припасла газовую удавку для русскоязычного Приднестровья
Молдавия больше не будет закупать природный газ у «Газпрома», заявил 2 октября министр энергетики республики Виктор Парликов, выступая на «Евроатлантическом форуме устойчивости» (Euro-Atlantic Resilience Forum). При этом он заверил, что молдавские ответственные чиновники смогли найти в Европе...
2 октября 2023
В Румынии рассмотрят законопроект об объединении с Молдавией
В Румынии сенатор Диана Шошоакэ выступила с инициативой о начале процесса присоединения Молдавии. Соответствующий законопроект зарегистрирован в румынском сенате. В документе говорится, что «парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает...
1 апреля 2023
Молдавский депутат призвал отмечать годовщину объединения с Румынией
В Молдавии предложили отмечать дату объединения республики с Румынией. Это событие, произошедшее в 1918 году, призвал сделать праздничным депутат правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Петр Фрунзе. В своем заявлении журналистам 25 марта он заявил о рекомендациях говорить об...
25 марта 2023
Захарова ответила на заявление о создании во времена СССР молдавского языка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Румынии Богдана Ауреску о том, что молдавского языка никогда не существовало, и он якобы был искусственно создан во времена СССР. Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» одобрили 2...
21 марта 2023
Лидер оппозиции в Молдавии призвал провести референдум по госязыку
Решение властей Молдавии изменить официальное название государственного языка с молдавского на румынский ведёт к расколу общества и социальному взрыву, чтобы этого избежать, партия «Шор» планирует инициировать референдум по данному вопросу. Об этом в своём телеграм-канале 9 марта заявил лидер...
9 марта 2023
Оппозиция Молдавии проведет митинг против переименования языка
Партии коммунистов и социалистов Молдавии проведут 6 марта акцию протеста против переименования государственного языка из молдавского в румынский, сообщили в Компартии. Ранее принятое правящей партией решение о переименовании незаконно, убеждены коммунисты. Соответствующий законопроект внесли в...
4 марта 2023
Как долго армия Приднестровья продержится без поддержки России
Кремль внимательно следит за ситуацией в провозглашенной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и обеспокоен происходящим там, сообщил 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что как наши оппоненты в киевском режиме, так и в европейских странах способны на...
27 февраля 2023
Опрос: более половины жителей Молдавии против присоединения к Румынии
Более половины (57%) жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии, таковы опубликованные 27 февраля итоги исследования Института маркетинга и социологических опросов. Отмечается, что за три месяца этот показатель вырос на 7%. Число сторонников присоединения к Румынии, напротив...
27 февраля 2023
Румыния обвинила Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Глава МИД Румынии Богдан Ауреску считает достоверным заявление молдавского президента Майи Санду, что Россия якобы пытается вмешаться во внутренние дела Молдавии. Об этом румынский министр заявил 20 февраля перед заседанием Совета глав МИД ЕС в Кишинёве. «В этой связи предлагаю для размышления и...
20 февраля 2023
Молдавия получила от Румынии первую партию дров на зиму
Первую партию дров на зиму в объёме 2100 кубометров получила Молдавия от Румынии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба министерства окружающей среды Молдавии. «Сегодня поступила первая партия дров из Румынии, 2100 кубометров древесины», — говорится в сообщении. Отмечается, что дрова закупило...
1 февраля 2023
Жители Молдавии не против укрепления связей с Россией — опрос
Жители Молдавии считают, что уровень жизни в стране напрямую зависит от взаимоотношений с Россией и Румынией. Об этом свидетельствуют представленные 30 декабря данные опроса, проведенного компанией Intellect group. Жителям Молдавии предложили ответить, что необходимо сделать для улучшения ситуации...
30 декабря 2022
Делегация Румынии прибыла в Молдавию на машине, которая числится в угоне
Молдавские пограничники конфисковали у правительственной делегации Румынии автомобиль, который числится в угоне в Италии, сообщает издание NewsMaker. Румынская делегация прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдавии. При проверке одного из автомобилей...
22 декабря 2022
Власти Румынии не видят угрозы для Молдавии со стороны России
Власти Румынии не видят угрозы возможного нападения на Молдавию со стороны России, заявил 20 декабря глава МИД страны Богдан Адреску. Если такая угроза действительно возникнет, Румыния готова прийти на помощь, добавил он. Днем ранее, 19 декабря, глава кишиневской государственной службы информации и...
20 декабря 2022
Президент Молдавии защищает интересы другой страны — Захарова
Президент Молдавии Майя Санду имеет румынское гражданство и защищает не молдавские интересы, а интересы другой страны. Об этом 18 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1». «Этот режим, который сейчас находится на территории Молдавии, плевать...
18 декабря 2022
В Молдавии готовят законопроекты о переименовании языка
Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) готовят законопроекты о переименовании молдавского языка в румынский. Об этом 17 декабря заявил в эфире телеканала Moldova-1 спикер законодательного органа Игорь Гросу. «Мы изучаем возможность исправления этой...
17 декабря 2022
В Молдавии сообщили о начале импорта газа из Румынии
Румыния 3 декабря начала поставлять природный газ Молдавии. Об этом сообщает агентство Agerpres, ссылаясь на представителей оператора румынской газотранспортной системы Transgaz. «Планируется передать 1 023 266 кубометров. Компрессор работает в штатном режиме», — сообщили журналистам в компании...
3 декабря 2022
Между Молдавией и Румынией наведут три новых моста
Между Молдавией и Румынией к 2026 году планируется навести три моста через пограничную реку Прут и отремонтировать шесть существующих. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии. Сообщается, что генеральный секретарь ведомства Лилия Дабижа...
23 ноября 2022
Жители Румынии назвали самого популярного иностранного лидера
Президент Молдавии Майя Санду возглавила рейтинг наиболее популярных иностранных лидеров в Румынии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба одной из крупнейших румынских социологических служб — Avangarde. Сообщается, что в ходе исследования за Санду высказались 38% участников опроса. На втором месте...
9 ноября 2022
Молдавские военные приняли участие в проводимых в Румынии учениях
— говорится в сообщении. По данным ведомства, цель тренировок — повысить оперативную совместимость солдат из подразделений двух стран. Учения будут длиться до 12 ноября. Напомним, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую власть страны в стремлении сделать республику частью...
8 ноября 2022
Президент Молдавии призвала Румынию оказать Кишиневу «политическую помощь»
Румыния должна оказать Кишиневу «политическую помощь» для скорейшей интеграции Молдавии в структуры Евросоюза и НАТО. Об этом 1 ноября заявила президент Молдавии Майя Санду в ходе визита в Бухарест, передает телевизионный канал Digi24. Выступая с трибуны парламента Румынии, Санду подчеркнула, что у...
1 ноября 2022