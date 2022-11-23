Кишинёв, 23 ноября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Между Молдавией и Румынией к 2026 году планируется навести три моста через пограничную реку Прут и отремонтировать шесть существующих. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

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Сообщается, что генеральный секретарь ведомства Лилия Дабижа участвовала в заседании рабочих групп в Бухаресте, посвященном данной теме. Источник финансирования не уточняется.

По данным пресс-службы, новые мосты возведут между Костештами и Стынкой, Леово и Бумбатой, Лекой и Фэлчу. Также стороны обсудили продолжение планируемой автострады Unirii между Трансильванией и Молдавией до Одессы.

Напомним, по данным Департамента по связям с Молдавией правительства Румынии на июнь 2022 года, 1 млн жителей Молдавии уже получили румынское гражданство.