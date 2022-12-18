Москва, 18 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду имеет румынское гражданство и защищает не молдавские интересы, а интересы другой страны. Об этом 18 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

European People’s Party Майя Санду

«Этот режим, который сейчас находится на территории Молдавии, плевать хотел на интересы и мнение своих собственных граждан», — сказала Захарова.

По её мнению, жители республики уже начинают понимать, что власти их обманывают. Захарова предполагает, что это скоро приведёт к «коллапсу» в Молдавии.

Напомним, Санду ранее публично призналась, что, кроме молдавского, имеет и румынское гражданство. Также стоит отметить, что в Молдавии более года постоянно проходят массовые акции протеста. Жители, требуя смены режима, протестуют в Кишинёве и в регионах.