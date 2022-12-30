Кишинёв, 30 декабря, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Жители Молдавии считают, что уровень жизни в стране напрямую зависит от взаимоотношений с Россией и Румынией. Об этом свидетельствуют представленные 30 декабря данные опроса, проведенного компанией Intellect group.

Флаг Молдавии

Жителям Молдавии предложили ответить, что необходимо сделать для улучшения ситуации в стране. Больше всего респондентов проголосовали за укрепление отношений с Россией и Румынией: 63,7% и 64,6% соответственно.

Опрос был организован в период с 1 по 20 декабря 2022 года с участием 1209 респондентов в 82 населенных пунктах.

Напомним, власти Молдавии прекратили отношения с Россией после начала спецоперации на Украине.