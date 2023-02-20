Кишинёв, 20 февраля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску считает достоверным заявление молдавского президента Майи Санду, что Россия якобы пытается вмешаться во внутренние дела Молдавии. Об этом румынский министр заявил 20 февраля перед заседанием Совета глав МИД ЕС в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«В этой связи предлагаю для размышления и правового анализа предложение о создании отдельного режима санкций за попытки дестабилизировать Молдавию, её конституционный строй и верховенство закона», — сказал Ауреску.

Он призвал глав МИД стран, входящих в ЕС, выступить в поддержку стабильности Молдавии. Ауреску также подчеркнул, что Румыния продолжает поддерживать курс Кишинёва на евроинтеграцию.

Напомним, о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он не представил доказательств и только заявил, что был перехвачен «план РФ». В Кишинёве использовали эту информацию для обвинения в «пророссийскости» оппозиции, которая проводит акции протеста из-за стремительного падения уровня жизни в Молдавии.