Кишинёв, 22 декабря, 2022, 20:51 — ИА Регнум. Молдавские пограничники конфисковали у правительственной делегации Румынии автомобиль, который числится в угоне в Италии, сообщает издание NewsMaker.

(сс) Harold Дом правительства Молдавии

Румынская делегация прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдавии. При проверке одного из автомобилей пограничники установили, что машина находится в базе данных как угнанная. Разыскивается автомобиль итальянскими властями. Транспортное средство пришлось конфисковать.

По информации румынской пограничной полиции, автомобиль с 2010 года неоднократно был перерегистрирован в Румынии. Через десять лет машину передали на баланс органа цифровизации.

Члены румынской делегации утверждают, что об угоне и розыске автомобиля ничего не знали.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава МИД Румынии Богдан Адреску заявил, что в стране не видят угрозы возможного нападения на Молдавию со стороны России.