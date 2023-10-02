Молдавия больше не будет закупать природный газ у «Газпрома», заявил 2 октября министр энергетики республики Виктор Парликов, выступая на «Евроатлантическом форуме устойчивости» (Euro-Atlantic Resilience Forum). При этом он заверил, что молдавские ответственные чиновники смогли найти в Европе источник более дешёвого топлива, чем российское.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр сделал ожидаемое уточнение — решение будет действовать только на территориях под контролем политического и военного руководства Республики Молдова. То есть в районах на правобережье Днестра. Вопрос о газе для непризнанного Приднестровья, которое «держит» левый берег, надо адресовать «Газпрому». Об этом, отвечая журналистам, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул: продолжение поставок именно в приднестровский регион очень важно.

Не признанная ни одной страной ООН Приднестровская Молдавская республика (ПМР) после войны марта — августа 1992 года контролирует не только левобережье, строго говоря, но и несколько участков на правом берегу. В первую очередь город Бендеры с очень уязвимой линией соприкосновения.

Чем продиктованы молдавский цинизм и оптимизм

«В Молдавии нашли варианты, как купить газ в Европе, — сказал ИА Регнум эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.

На территории, подконтрольной официальному Кишинёву (правобережье Днестра), мало промышленных предприятий. Следовательно, там не требуются такие объёмы энергоносителя, которые были бы востребованы при развитой индустрии. «Более масштабное потребление — на левом берегу, в Приднестровье, где находится электростанция, которая обеспечивает всю Молдавию», — поясняет эксперт.

Власти в Кишинёве во главе с президентом Санду заняли циничную позицию, подчеркнул Митрахович. Этот цинизм молдаван можно объяснить тем, что они пока действительно могут заместить «выпадающий» газпромовский газ.

Ранее ИА Регнум отмечало: в основном идут попытки закупать газ у соседей. В середине сентября было объявлено об успешных переговорах с греческой компанией DEPA на поставки 100 млн кубометров. Кроме того, ведётся работа с Румынией и Турцией.

«Но по происхождению этот европейский газ может быть и российским, и каким угодно другим», — указывает Митрахович.

Зачем нужны «шаманские танцы» вокруг цен и долгов

Оптимизма добавляют новости из Евросоюза: ноябрьская фьючерсная цена на природный газ на ключевом европейском хабе TTF достигла минимума за полгода и продолжает снижаться.

Молдавия, судя по всему, ориентируется на так называемый спотовый рынок газа, указывал Дмитрий Песков. Но этот спотовый рынок нестабилен. И эту нестабильность на европейском рынке цен молдаванам надо учесть, добавил представитель Кремля.

Поэтому одновременно Молдавия и ведёт с «Газпромом» «ритуальные танцы» вокруг установления выгодной для себя цены на топливо от «Газпрома». Например, Майя Санду в сентябре заявила, что у страны и вовсе нет многомиллионного долга перед «Газпромом». А 2 октября прозвучало упомянутое выше заявление министра энергетики Парликова об отказе от закупок газа у того же «Газпрома».

В Кишинёве держат удавку зависимости для непокорного Приднестровья. В Кишинёве понимают, что Россия не готова лишить газа Приднестровье, указывает Митрахович. А это, в свою очередь, по их разумению, должно поддерживать работу электростанции, питающей в том числе правый берег. То есть обеспечивать Молдавию электричеством при отказе от сотрудничества с Россией.

Не только экономическая удавка

Митрахович не исключает: за резким обострением риторики Кишинёва в отношении Москвы по энергетическим вопросам может крыться стремление прозападного режима получить контроль над ПМР силовым путём.

Поддержание мира в зоне замороженных боёв, по соглашению от 21 июля 1992 года, возложено на Совместные миротворческие силы, основу которых составляют российские военные. К нынешнему маю численность российской миротворческой группы — не больше 450 человек, а по документам Объединённой контрольной комиссии полагается держать 3100, заявил в интервью «РИА Новости» глава представительства непризнанной ПМР в Москве Леонид Манаков.

Миротворцы прикрывают не менее 200 тысяч приднестровцев, которые в явном большинстве — граждане России, напомнил в конце сентября российский сенатор Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совета Федерации. Необходимо сохранить миротворческую группировку, подчеркнул сенатор. В первую очередь, конечно, сохранить людей — но не только.

В контролируемом ПМР селе Колбасна с советских времён развёрнут арсенал, где, по открытым данным, хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. Территория колбаснинского арсенала еще в апреле 2022 года подверглась террористическим атакам. Президент ПМР Андрей Красносельский обвинил в террористическом нападении Украину, а в поддержке — кишинёвскую спецслужбу — Службу информации и безопасности (СИБ Молдавии).

Зажатое между странами с двумя откровенно русофобскими режимами — киевским Владимира Зеленского и кишинёвским Майи Санду — Приднестровье по сути находится не только в политической блокаде, но и в преддверии зимы оказывается перед угрозой топливной блокады.

Готовы ли Кишинёв и Бухарест повторить 1992 год

Вряд ли инициатива в данном случае исходит от Румынии, рассуждает политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Хоть власти Молдовы ещё в 1990-е годы провозгласили курс на вхождение в состав этой соседней страны ЕС и НАТО, это не означает, что в Бухаресте перспектива размораживания конфликта в ПМР вызовет безусловную поддержку. Да и в Кишинёве тоже.

«Бухарест сам по себе тоже не обладает суверенитетом, хотя и пытается изображать некие фантомные боли непонятно о каком величии, когда Румыния контролировала непродолжительное время правобережье Днестра — Бессарабию — и украинскую Буковину, — полагает эксперт. — Почему-то там нацелились на интеграцию в свой состав Молдавии. Но без Приднестровья».

То есть Румыния изначально не стремилась к военному конфликту с Россией из-за ПМР, считает собеседник ИА Регнум.

«Но есть более влиятельные силы, которых румыны ослушаться не могут, — отмечает Дудчак. — И здесь возможно подталкивание к организации новой горячей точки, поджогу Приднестровья. Украина им уже предлагала: «Давайте мы с этой стороны ударим и быстренько решим проблему». Но в Молдове на это смотрели без особого оптимизма. И правильно делали. Однако держали и держат в заложниках ПМР, понимая, что Россия не сможет отказать в поставках газа в Приднестровье».

Однако влиятельные западные игроки активно подталкивают Кишинёв именно к силовому варианту, убеждён политолог. «И ситуация в целом, конечно, сложная», — считает он.

У Молдавии для агрессии нет серьёзных вооружённых сил, замечает военный эксперт Виктор Литовкин. «А у Приднестровья они есть, — говорит он. — И есть российский ограниченный контингент».

Вероятность попыток украинских формирований ударить по Приднестровью с восточного направления сейчас также невелика, полагает собеседник ИА Регнум. Географически ПМР представляет собой узкую полосу, которая в самом широком месте не превышает 40 километров. Однако длина этой полосы — 200 километров. Подготовить неожиданный молниеносный удар по Приднестровью, рассчитывая на быструю победу, украинская сторона не сможет, заверяет Литовкин. Для такой операции киевскому режиму потребуется развернуть существенные силы, уверен он.

«У них войск и так не хватает, — рассуждает эксперт. — Зачем открывать дополнительный фронт, чтобы отвлекать свои силы от обороны Одесской области, Николаевской. Может быть, и других участков».

Локальная цель — боеприпасы на гигантском складе в Колбасне, созданном ещё в 1940-х, как указывает Литовкин, за время хранения частично пришли в негодность. В случае их захвата контролирующей стороне придётся заниматься сортировкой, выделяя пригодное для использования в условиях высокого риска детонации. «А Украине сейчас вообще некогда заниматься сортировкой и выяснять, что они могут использовать, а что — нет, — отмечает собеседник ИА Регнум. — Тем более что при сражении за склады они запросто могут взлететь на воздух».

Впрочем, эксперты сходятся во мнении: текущая обстановка, сильно затрудняющая возможность военной авантюры Украины против ПМР, не может полностью отменить вероятную угрозу для Приднестровья.

Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман прокомментировал в беседе с ИА Регнум сообщение издания Al-Watan, что США открывают против России новые фронты, в том числе в Молдавии. По его мнению, сейчас такому развитию событий препятствуют предстоящие выборы в США в 2024 году: подобные попытки политиков в Вашингтоне будут сопряжены с рядом проблем, одна из которых — запрос избирателей на прекращение неэффективной растраты средств из бюджета.