Кишинёв, 3 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Румыния 3 декабря начала поставлять природный газ Молдавии. Об этом сообщает агентство Agerpres, ссылаясь на представителей оператора румынской газотранспортной системы Transgaz.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Планируется передать 1 023 266 кубометров. Компрессор работает в штатном режиме», — сообщили журналистам в компании.

Отмечается, что газ передают по трубопроводу Яссы — Унгены. Его впервые используют для импорта в Молдавию. Газопровод торжественно открыли в 2014 году, но он с тех пор стоял без дела.

Напомним, накануне Молдавия впервые получила природный газ через Трансбалканский газопровод. В тестовом режиме в республику поставили 4,3 млн кубометров газа. Газпром поставляет в Молдавию и Приднестровье в сутки 5,7 млн кубометров голубого топлива.