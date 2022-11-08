Кишинёв, 8 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Взвод военнослужащих Национальной армии Молдавии принял участие в военных учениях, проводимых в Румынии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

Army.md Молдавские солдаты

«В ходе учений пехотинцы мотострелковой бригады «Молдавия» проводят совместную тренировку со своими коллегами из 15-й механизированной бригады «Высокий мост» румынской армии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цель тренировок — повысить оперативную совместимость солдат из подразделений двух стран. Учения будут длиться до 12 ноября.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующую власть страны в стремлении сделать республику частью Румынии. В молдавском парламенте также приняли закон, позволяющий допускать в страну иностранный воинский контингент с оружием.