Бухарест, 9 ноября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду возглавила рейтинг наиболее популярных иностранных лидеров в Румынии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба одной из крупнейших румынских социологических служб — Avangarde.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Сообщается, что в ходе исследования за Санду высказались 38% участников опроса. На втором месте оказался президент Франции Эммануэль Макрон (29% опрошенных), на третьем месте — Владимир Зеленский (25% опрошенных).

Президента России Владимира Путина назвали 3% опрошенных.

Опрос проходил с 24 по 31 октября. Погрешность составила 3%.

Напомним, перед президентскими выборами в 2020 году Санду призналась, что имеет румынское гражданство.