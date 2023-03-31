Бухарест, 1 апреля, 2023, 02:12 — ИА Регнум. В Румынии сенатор Диана Шошоакэ выступила с инициативой о начале процесса присоединения Молдавии. Соответствующий законопроект зарегистрирован в румынском сенате.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

В документе говорится, что «парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией».

По словам сенатора, Бухарест должен проинформировать США, НАТО, ООН и ЕС о территориальных изменениях.

Шошоакэ предложила провести переговоры «о воссоединении великой Румынии путём присоединения Молдавии и территорий, незаконно удерживаемых Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Румынии, депутат парламента Людовик Орбан призвал к воссоединению с Молдавией. По его словам, существует более чем прочная связь между Румынией и Молдавией, в том числе и с юридической точки зрения.

В Молдавии в феврале 2023 года соцопрос показал, что 57% жителей против вхождения страны в Румынию, что на семь процентных пунктов больше, чем было при опросе, проведённом за три месяца до этого.

В марте президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка с молдавского на румынский.