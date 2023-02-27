Молдавия, 27 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Более половины (57%) жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии, таковы опубликованные 27 февраля итоги исследования Института маркетинга и социологических опросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что за три месяца этот показатель вырос на 7%. Число сторонников присоединения к Румынии, напротив, снизилось с 37% до 32%.

Как сообщалось ранее, по данным того же исследования, самой популярной в Молдавии страной для возможной эмиграции является Россия, а большинство граждан страны выступают против разрыва политических, экономических и культурных связей с Москвой.