Бухарест, 20 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Власти Румынии не видят угрозы возможного нападения на Молдавию со стороны России, заявил 20 декабря глава МИД страны Богдан Адреску.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Если такая угроза действительно возникнет, Румыния готова прийти на помощь, добавил он.

Днем ранее, 19 декабря, глава кишиневской государственной службы информации и безопасности Александр Мустяцэ сказал, что Россия якобы планирует вторгнуться в Молдавию в начале 2023 года, чтобы «воссоединить» Приднестровье со своей территорией.

Одной из целей действий России, по этой версии, будет захват крупнейшего склада боеприпасов в приднестровском селе Колбасна.