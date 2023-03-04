Молдавия, 4 марта, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Партии коммунистов и социалистов Молдавии проведут 6 марта акцию протеста против переименования государственного языка из молдавского в румынский, сообщили в Компартии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Ранее принятое правящей партией решение о переименовании незаконно, убеждены коммунисты.

Соответствующий законопроект внесли в парламент и утвердили представители правящей Партии действия и солидарности. В оппозиции заявляют, что подобные вопросы можно решать только на референдуме и что правящая партия нарушает закон, потому что голосов для принятия конституционного решения у нее недостаточно.

Обсуждение вопроса о переименовании языка сопровождалось блокировкой трибуны парламента и потасовкой депутатов.