Кишинёв, 17 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Депутаты парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) готовят законопроекты о переименовании молдавского языка в румынский. Об этом 17 декабря заявил в эфире телеканала Moldova-1 спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Мы изучаем возможность исправления этой исторической ошибки. Румынский язык заменит синтагму «молдавский язык» в законодательстве, в Конституции», — сказал Гросу.

Он добавил, что до конца года этого сделать не получится. Планируется, что государственный язык Молдавии получится переименовать к весне 2023 года.

Напомним, основавшая ПДС Майя Санду, став президентом Молдавии в декабре 2020 г., в первые дни добилась, чтобы на официальных сайтах госорганов молдавский язык называли румынским. Она также ранее призналась, что имеет румынское гражданство.