Кремль внимательно следит за ситуацией в провозглашенной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и обеспокоен происходящим там, сообщил 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы знаем, что как наши оппоненты в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации», — указал представитель Кремля. Президент ПМР Вадим Красносельский назвал напряженной ситуацию «по внешнему периметру» Приднестровья.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Приднестровья

О том, что киевское руководство ускорило подготовку к вторжению в ПМР, сообщили 24 февраля и в Минобороны России. «Фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — говорится в сообщении в telegram-канале оборонного ведомства.

Украинская провокация призвана стать ответом на якобы выдвижение российских военных с территории Приднестровья, заявили в МО России. Киев предполагает использовать в вооруженной инсценировке боевиков «Азова» (структура, запрещенная в РФ), цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Руководство Украины на прошлой неделе завело речь о необходимости «решить» приднестровский вопрос. Президент Владимир Зеленский в интервью германскому изданию Die Welt 20 февраля заявил: Киев готов помочь Молдавии в разрешении ситуации с неподконтрольным левым берегом Днестра. По сути это заявление стало продолжением известного заявления нового премьера Молдавии Дорина Речана о намерении Кишинева неким образом провести «демилитаризацию», «интеграцию» Приднестровья и вывод из региона российского миротворческого контингента.

Усиление напряженности близ восточной, украинской границы совпало по времени с недавней встречей «Бухарестской девятки» (Румыния, Польша, Болгария, Чехия, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия и Словакия). Страны восточного фланга НАТО фактически обсуждали с США второй фронт в Молдавии, отмечало ИА REGNUM. «Румыния не просто готова, она готова поддержать Молдавию при любом сценарии. Как будет выглядеть эта поддержка, зависит от развития геополитического цикла», — заявил тогда президент Румынии Клаус Йоханнис.

EPA/MARCIN OBARA/ТАСС Саммит лидеров стран «Бухарестской девятки» в Варшаве

В Сети распространились кадры, сделанные, как сообщается, в румынском городе Алба-Юлия. По данным авторов telegram-канала «Рыбарь», на видео запечатлено движение колонны военной техники по направлению на восток. В составе колонны были замечены зенитные установки Gepard, ракетные системы HIMARS и другая техника.

Если это сообщение верно, то военная техника начинает скапливаться у границ Приднестровья сразу с востока и с запада, что ставит непризнанную республику перед угрозой вторжения с двух сторон.

Высказывается мнение: в случае решения «приднестровского вопроса» Молдавия получает возможность подать запрос о вступлении в НАТО как страна, «решившая» территориальный конфликт. В пользу последнего утверждения говорит недавнее заявление властей Молдавии о подготовке к денонсации ряда соглашений в формате СНГ. 26 февраля спикер молдавского парламента Игорь Гроссу заверил, что Кишинев не планирует обсуждать вступление в альянс. Но ранее президент республики Майя Санду в интервью изданию Politico сказала, что Молдавии следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс (но конкретно НАТО она, впрочем, не упомянула).

Как может развиваться новая приднестровская война

Если Приднестровье столкнется с натиском с двух сторон, то республиканские вооруженные силы не смогут ему противостоять, сказал ИА REGNUM на условиях анонимности бывший офицер гвардии ПМР, участник боевых столкновений 1991 года. Пик конфликта, напомним, пришелся на март–август 1992-го, после чего полномасштабные военные действия были остановлены и ситуация пребывает в «замороженном» статус-кво.

«В начале 1990-х годов всё выглядело совсем иначе. С нашей стороны были отряды добровольцев, которые ощущали некоторую поддержку со стороны 14-й российской армии. С той стороны были отряды наёмников из Румынии и различные формирования, которые называются «армией Молдовы», — напомнил собеседник. — Но по ту сторону границы — на Украине — тоже была поддержка».

«Отряды украинских добровольцев воевали на нашей стороне, не было ощущения тотальной блокады».

«Теперь ситуация такова, что даже в случае, если Киев окажется в «нейтралитете» в пользу Молдовы, но не введёт войска, держать оборону будет очень тяжело», — рассказал источник издания.

Симановский Альберт/Фотохроника ТАСС Солдаты миротворческих сил России на позициях разъединения. Молдавия. 5 августа 1992 г.

Вооружённые силы Приднестровья в состоянии отразить попытку вторжения непосредственно со стороны Молдавии, во многом благодаря сформированному в стране военному резерву, который находится в режиме боевой готовности, указал источник.

«У нас же очень маленькая республика. Можно провести экстренные сборы резервистов буквально в течение нескольких часов. Так что разворачивание частей в боевые порядки может произойти быстро, — оценивает ситуацию собеседник. — К сожалению, многие из добровольцев девяностых уже немолоды. Но у нас даже традиция есть, что многие водят детей–внуков на экскурсии по местам, где воевали. И в Рыбнице такое есть, и в Бендерах. Люди живут рядом с теми рубежами, которые защищали и, если что, будут готовы защитить опять вместе с детьми и внуками».

Но на этом преимущества и заканчиваются, подчеркнул источник.

«Большая часть военной техники у нас старая, нет серьёзной ПВО. Если прилетят «Байрактары» или другие ударные БПЛА — никакая оборона тут не поможет. По слухам, они как раз в Одессе базируются, так что могут совершенно безнаказанно наносить удары по технике, которой мало».

Самостоятельно Молдавия не решится на подобную военную операцию, отчасти из-за нехватки сил, а отчасти из-за нежелания в одиночку вступать в конфронтацию с Россией, уверен участник боевых действий начала 1990-х.

«Если мы говорим про наступление, то им нужно взять город Бендеры, контролируемый ПМР, но находящийся на правом берегу Днестра. Однако там миротворческий контингент РФ. Будут ли они с ним воевать? Нет, я не думаю, что Молдова пойдет на фактическое объявление войны против России, — рассуждает собеседник. — Значит, нужно форсировать реку в другом месте. Но действовать надо под артиллерийским огнём, опыта такого у них, скорее всего, нет. Тоже проигрышная история. Значит, нужна помощь».

«Помощь могут оказать либо румынские военные, действующие как «добровольцы», либо Украина, но, скорее всего, все сразу», — делает вывод эксперт.

«Тогда план должен быть такой. Они наносят серию ударов с двух сторон, стремятся окружить миротворцев и отрезать очаги сопротивления в городах Дубоссары, Тирасполь, Рыбница. Это они и пытались провернуть в девяностые. Но здесь включается фактор России, а именно возможность ракетного удара по тому же Кишинёву — штабам и военным объектам Молдовы», — подчеркивает источник ИА REGNUM.

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Миротворческий пост российских военнослужащих в Приднестровье

Поэтому противнику нужно провести такую операцию за день–два, чтобы минимизировать влияние ответного удара на ход наступления, считает эксперт. «Длительную операцию они не потянут. Ещё и потому, что армия у них призывная, как и у нас. Но мы здесь защищаем нашу землю, а они должны погибать в войне с русскими. Многие не пойдут, а если будет долгая война — войска Молдовы просто не выдержат. Так что они будут пытаться действовать быстро. А чтобы их остановить — нужно создать мощную оборону, втянуть их в затяжные бои и нанести серию ударов по тылам с целью демонстрации силы», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Украина, в свою очередь, может вынашивать планы захвата военных складов в окрестностях села Колбасна, где хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов (вывезенных в свое время из стран бывшей Организации Варшавского договора), отметил источник. Попытки организовать провокации в этом районе ВСУ предпринимали в апреле 2022 года. В ночь с 26 на 27 апреля украинские военные вступили в перестрелку с военнослужащими армии ПМР. Тогда же над селом были замечены украинские дроны. Захват склада носит для ВСУ ключевое значение в свете обозначившегося дефицита боеприпасов советского производства.

Для того чтобы покрыть дефицит снарядов у ВСУ, командование НАТО проспонсировало запуск оружейного завода в болгарском городе Костенеце, выпускающего 122-мм снаряды, как указывало The New York Times.

В случае захвата Колбасны украинскими войсками Украина сможет серьёзно улучшить ситуацию со снабжением своих войск.

«Я там внутри не был, не скажу на 100%. Но, по имеющимся данным, та техника, что там лежит на складах, например системы связи, давно вышла из строя. Что-то развинтили и украли, что-то просто сгнило. Но что касается снарядов — то там действительно запас мин 82-мм, снарядов 122-мм и 152-мм. Танковые боеприпасы, патроны, всё это есть. Они могли и устареть уже, но их же можно восстановить на заводах той же Румынии или Болгарии. Это та цена, которую Киев может попросить за вмешательство в конфликт», — заключил источник ИА REGNUM.