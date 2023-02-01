Молдавия, 1 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Первую партию дров на зиму в объёме 2100 кубометров получила Молдавия от Румынии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба министерства окружающей среды Молдавии.

Victor Lisitsyn/globallookpress.com Дрова

«Сегодня поступила первая партия дров из Румынии, 2100 кубометров древесины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дрова закупило управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Их направят ветеранам войны, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам старше 70 лет, центрам размещения беженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от поста министра окружающей среды Молдавии отказались 30 человек.