В Инженерном корпусе Третьяковской галереи 16 сентября прошёл юбилей, который объединил искусство и бизнес, государство и общественные организации, родителей и работодателей: 10 лет социально-предпринимательским проектам Everland и «Особая сборка».

ИА Регнум

Программа называлась «Юбилей, который объединяет» — и это не просто красивая формулировка. За одним столом собрались те, кто десять лет назад начинал с малого, и те, кто сегодня определяет государственную политику в сфере занятости людей с инвалидностью.

Everland — социальный предпринимательский проект, который с 2016 года помогает людям с инвалидностью в России и СНГ устойчиво интегрироваться в открытый рынок труда.

Началось всё с личной истории Игоря Новикова, он преподавал в университете и видел, как выпускники с инвалидностью не могут найти работу по специальности. Вместе с Еленой Мартыновой они решили создать агентство, где люди с инвалидностью могли бы работать, учиться и получать реальные заказы.

Сегодня это команда из более чем 600 человек с инвалидностью по всей стране. Проект работает как агентство, выполняя заказы по дизайну, веб-разработке, созданию контента и юридическому сопровождению для крупных компаний.

Вся прибыль реинвестируется в социальные программы: обучение, исследования доступности, поддержку сообщества. Помимо этого, Everland развивает «Онконавигатор» — платформу с информацией о лечении рака.

Новиков Игорь Алексеевич, сооснователь Everland, директор АНО «Пространство равных возможностей», эксперт ПРО ООН, член СПЧ и Ананьев Игорь Валентинович, Президент РООИ «Радость», основатель и генеральный директор «Особой сборки»

«Особая сборка» — проект РООИ «Радость», который занимается трудоустройством людей с ментальными особенностями. Организация не только помогает в поиске работы, а создала целую технологию включённого трудоустройства: диагностика, подготовка, сопровождение тьюторами и психологами на всех этапах.

«Работодатели сразу шли в отказ»

Самый ценный результат работы любых социальных проектов — это люди, которым дали шанс на нормальную жизнь. Не на обочине жизни, в тени ­ — а полноценную социализацию.

И именно эти люди окружали гостей мероприятия во время юбилея — большая часть сотрудников, которые в этот день работали на площадке, — это подопечные «Особой сборки» и Everland.

Люди, которые ещё несколько лет назад сами нуждались в поддержке и сопровождении, сегодня стали теми, кто эту поддержку оказывает. Они не просто пришли на мероприятие — они его делали. И это настолько органично, что не сразу замечаешь: у кого-то из них есть особенности здоровья.

Гостей на входе встречала Виктория Ермакова, проектный менеджер Everland. Ей двадцать три года, и она сама — часть той истории, ради которой все собрались.

Екатерина Ганичева Виктория Ермакова, проектный менеджер Everland

Она поделилась с ИА Регнум своей историей о том, как пыталась найти работу после университета. И это оказалась очень непросто.

«Многие работодатели сразу шли в отказ, потому что им страшно или непонятно, и никто не хотел разбираться, как можно меня трудоустроить. А даже если они хотели меня взять на работу, всё равно по каким-то причинам не смогли этого сделать».

О проекте Everland она узнала из почтовой рассылки, в которой было приглашение на мероприятие организации. Она решила сходить, там познакомилась с будущими коллегами и попала в команду. Коллектив смешанный, есть инклюзивные сотрудники и обычные ребята.

«Сейчас мне работать очень комфортно. У меня очень понимающие коллеги, и любые вопросы всегда решаются спокойно», — говорит она.

«А есть ли жизнь после школы?»

Программа мероприятия началась с экспертной сессии, на которой обсудили вопросы эффективного найма и вовлечения людей с разными видами инвалидности в экономику.

Ананьев Игорь Валентинович, основатель и генеральный директор «Особой сборки», поднял вопрос, есть ли жизнь после школы для детей с ментальными проблемами: после выпускного такой ребенок часто остается один на один с неподготовленным работодателем.

Проект «Особой сборки» начинался в 2016 году с двенадцати детей из Кунцевского детдома, а сегодня более трехсот человек работают и получают зарплату. По его словам, люди с ментальными нарушениями — отличные сотрудники: они любят алгоритмичную работу, необычайно лояльны и не требуют карьерного роста.

Екатерина Ганичева Панельная дискуссия

И именно в таких сферах они нужны, и основная задача проекта — научить работодателя и сотрудников правильному взаимодействию. Ведь без этого неподготовленный работодатель, даже принявший такого сотрудника, как правило, не справляется с ситуацией, и всё заканчивается увольнением с вердиктом «да он просто неадекват».

Сооснователь Everland Игорь Новиков говорил о тех, кто приобретает инвалидность во взрослом возрасте. По данным исследования в десяти регионах, из 440 тысяч человек, приобретающих инвалидность, только 920 проходят переобучение. «Существующая государственная система переобучения практически не работает. Поэтому 90% теряют работу, и из них 53% больше никогда её не находят», — подчеркнул он.

Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы и мама особого ребёнка, рассказала, что в России одиннадцать миллионов людей с инвалидностью, четыре с половиной миллиона трудоспособного возраста, а трудоустроен только один миллион. При нарушениях психических функций из 274 человек трудоустроено 15%.

Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Слово передали Валерию Фадееву, советнику Президента РФ, председателю СПЧ, и он поделился, как Совету по правам человека «чрезвычайно повезло»: с приходом Игоря Новикова тема инвалидов превратилась в системную работу, из которой выросли поручения президента — по цифровой доступности, образованию детей с ОВЗ, борьбе с фиктивными квотами и пилотным проектам трудоустройства в тринадцати регионах.

Екатерина Ганичева Сотрудники «Особой сборки»

Отдельно говорили с представителями бизнеса, который уже сотрудничают с проектами. Представители крупных компаний отметили, что люди с ограниченными возможностями — отличные сотрудники: самые лояльные, ответственные и вовлеченные.

Сегодня крупные торговые сети при содействии Everland и «Особой сборки» внедряют системную работу по привлечению к работе людей с ментальными и физическими проблемами. И они не только обучают таких сотрудников, но и открывают целые магазины, где работают только особенные люди — от директора до линейного персонала.

Инклюзия — это не благотворительность, а экономика

Александра Михеева была гостем мероприятия. У её сына Алексея органическое повреждение мозга, отягощённый аутизм. В детстве врачи говорили: «Овощ, даже говорить не будет». Сейчас он закончил институт и работает по специальности.

Екатерина Ганичева Александра Михеева, мама подопечного «Особой сборки»

После окончания института встал вопрос о трудоустройстве, и Александра обратилась к руководству организации, в которой работала сама, чтобы они взяли на работу ее сына. Но столкнулась с полным непониманием руководства.

«Мне говорили, что такие дети не могут работать в обществе. Я поняла, что невозможно пробить стену, и начала искать поддержку вовне. Нашла Игоря Валентиновича Ананьева и поняла, что это то, о чём я мечтала».

Сначала Алексей прошел специальные тренировки в «Особой сборке», потом была работа с тьютором, и затем он полтора года проработал в рыбном отделе в крупном супермаркете.

«При том что он никогда рыбу не ел и боялся её до смерти, — улыбается Александра. — Но он замечательно отработал. Потом сказал: «Всё, мам, я перерос, хочу идти дальше, по специальности».

Сейчас Лёша работает в палеонтологическом отделении Апрелевского филиала Государственного нефтяного института, разбирает коллекции.

«Такие ребята абсолютно нужны на скучную и неинтересную работу, то, что другие сделать не могут. Мой вставал в восемь утра и в пять только уходил. Остальные хотели чаю попить, поболтать. А мой сын делал. Ему дали грамоту и сказали, что он выполнил годовую норму за два месяца».

Главное, чему научился Лёша за время работы с «Особой сборкой», — не бояться ошибок.

«Он понял, что, если он даже неправ, он может обратиться, и ему спокойно подскажут, помогут. Он научился принимать ошибки спокойно, предъявлять себя и не бояться агрессии со стороны начальства».

В конце вечера на сцену вышел Владислав Ситдиков, подопечный Everland с синдромом Дауна — улыбчивый и харизматичный парень.

Екатерина Ганичева Владислав Ситдиков — сотрудник «Пятёрочки» с синдромом Дауна.

Он делился своей историей и тем, что он очень долго не знал, что он чем-то болен. Пока его не назвал «дауном» соседский мальчик. Дома мама объяснила, что это фамилия врача, описавшего синдром Дауна.

Когда смотришь на Владислава, понимаешь, как много значит отношение семьи и окружения. Родители Владислава никогда не акцентировали внимание на болезни сына, и сегодня мы видим перед собой ­раскованного, смелого парня, уверенного в себе. Ему комфортно на сцене, на любимой работе и в жизни.

Даже когда он на мгновение запнулся и в зале стали робко хлопать, чтобы его поддержать, Владислав уверенно остановил овации: «Нет! Стоп! Я еще не всё сказал!» и продолжил рассказ о том, как два с половиной года назад он стал участником проекта «Равные возможности» от Everland и после стажировки получил работу в крупной сети продуктовых супермаркетов. Теперь он собирает заказы, в свободное время занимается спортом, снимается в кино и учится играть на гитаре.

В конце выступления зал взорвался громкими аплодисментами.

Вечер завершился награждением компаний и СМИ, внёсших вклад в развитие инклюзивных программ. За десять лет Everland и «Особая сборка» доказали: инклюзия — это не благотворительность, а экономика и общество. Это будущее, где каждый на своем месте.