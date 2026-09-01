В сети массово завирусились ролики с россиянами, которые везут кур для регистрации в МФЦ. Связано это с вступлением в силу правил обязательного учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

ИА Регнум

С 1 сентября 2026 года каждый владелец более десяти кур, уток, гусей, индеек или перепелок обязан поставить их на учет в системе «Хорриот» — компоненте государственной ветеринарной информационной системы.

Курицу в МФЦ, к слову, везти не нужно — достаточно сообщить в районную ветстанцию информацию о своем поголовье.

Как и для чего гражданам необходимо сообщать государству о каждой съеденной курице — разбиралось ИА Регнум.

Регистрация: не только куры

Постановление Правительства № 550 от 5 апреля 2023 года запустило систему обязательного маркирования и учета всех сельскохозяйственных животных в стране.

Правила касаются всех — от промышленных птицефабрик до деревенской бабушки с одной коровой. Закон не делает исключений для личных подсобных хозяйств и не различает, содержится животное для продажи или для личных нужд.

Правила о первых регистрациях животных вступили в силу 1 сентября 2024 года. К этой дате все владельцы обязаны были промаркировать и поставить на учет крупный рогатый скот и свиней.

Каждой корове, быку, буйволу, яку присваивается индивидуальный номер — бирка в ухе, электронная метка, чип или внутрижелудочный болюс. Поросята в личных подсобных хозяйствах тоже маркируются индивидуально.

Также обязательной маркировке подлежат лошади, овцы, козы, пчелы и пушные звери, рыбы и объекты аквакультуры.

1 сентября 2026 года наступил следующий этап маркировки — на этот раз он касается владельцев личных подсобных хозяйств, у которых более десяти голов домашней птицы — кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, даже страусов, более десяти кроликов, а также поштучному учету теперь подлежат олени и верблюды.

В отличие от крупного рогатого скота и свиней, птицу учитывают группами: всё поголовье в одном птичнике регистрируется под одним уникальным номером.

Ветеринарный врач вносит в «Хорриот» данные: вид птицы, диапазон дат рождения, способ содержания, адрес и данные владельца. Также необходимо указать количество голов в группе.

Кролики в количестве более десятка голов также подлежат групповому учету. Олени и верблюды в личных подсобных хозяйствах учитываются индивидуально, так же, как коровы или лошади.

В промышленном секторе этих животных должны были поставить на учет раньше — еще к 1 сентября 2025 года, а для владельцев в личных хозяйствах срок специально сдвинули на год вперед, чтобы дать дополнительное время на подготовку.

Тем, у кого птиц и кроликов десяток или меньше, государство дало отсрочку до 1 сентября 2029 года, их пока нет необходимости ставить на учет.

При первичной постановке группы на учет вы обязаны подать сведения в течение недели, далее при любом изменении поголовья в группе — вывелись цыплята, зарубили курицу на суп, продали соседу, пала от старости — владелец обязан сообщить в ветслужбу в течение пяти рабочих дней. Позвонить, написать на электронную почту либо передать информацию через участкового ветеринара.

Для учета не имеет значения, зачем вы забили птицу — на продажу или себе на бульон. Проверять, сколько кур в вашем супе, никто не будет, но численность группы в «Хорриоте» должна быть актуальной.

Если вы не поставите свое поголовье на учет, вас ждет штраф по статье 10.6 КоАП РФ — для граждан от 500 до 1000 рублей. Сумма незначительная, но без регистрации не оформить ветеринарные сопроводительные документы — нельзя легально продать мясо или яйца, нельзя перевезти птицу, нельзя получить субсидии.

Для тех, кто держит птицу только для себя, последствия пока абстрактные, а вот для мелких фермерских хозяйств, подрабатывающих торговлей, отсутствие маркировки может иметь последствия.

Практика: как поставить на учет

Внести данные в «Хорриот» самостоятельно владелец личного подсобного хозяйства не может — доступ к вводу имеют только ветеринарные специалисты. Задача владельца — собрать сведения и передать их в ветслужбу.

Для группового учета кур или кроликов необходимо обратиться в районную ветеринарную станцию. Согласно пункту 13 Постановления Правительства № 550 от 5 апреля 2023 года, сведения вы можете предоставить лично, отправить письмом либо сообщить по электронной почте.

В заявления вносятся сведения о маркируемой группе — вид, возрастной диапазон, способ содержания, количество голов, адрес содержания поголовья. Также необходимо сообщить данные владельца — имя, индивидуальный страховой номер и предоставить согласие на обработку персональных данных. Ветслужба обработает информацию, внесет сведения в «Хорриот» и пришлет вам уникальный номер (УНСМ).

Эта услуга бесплатная.

Игорь Зарембо/РИА Новости Домашние верблюды

Также, согласно разъяснениям Россельхознадзора, вы можете обратиться в Государственную ветеринарную службу своего субъекта Федерации, и специалист приедет по месту содержания птиц: осмотрит поголовье и присвоит идентификационный номер.

После получения УНСМ его необходимо распечатать и прикрепить к внешней стене птичника или крольчатника. Табло должно быть устойчиво к погоде, а номер — читаться с расстояния полтора метра.

Найти свою ветстанцию можно на сайте территориального управления Россельхознадзора вашего региона либо на сайте Управления ветеринарии. Также можно позвонить в приемную администрации муниципального образования и спросить контакты районной госветстанции.

Зачем это нужно

Маркировка сельскохозяйственных животных и птиц не российское нововведение — в Великобритании с 1 октября 2024 года регистрация обязательна для всех владельцев птицы, даже одной курицы. Штраф — до 2500 фунтов. В Австралии — при 50 и более головах.

В странах Евросоюза действуют базы данных по биобезопасности хозяйств.

Стоит отметить, что в СССР ветеринарный учет тоже был.

Тогда действовала Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности, утвержденная Минсельхозом СССР в 1975 году. Журналы диагностических исследований, журналы патологоанатомического вскрытия — по каждому птичнику отдельно. Велся обязательный учет заболеваний и падежа, проводился ветеринарный осмотр убойных животных.

Но советская система была ориентирована на колхозно-совхозный сектор. Частный сектор тоже попадал под надзор, но учет там вел участковый ветеринар, а не сам владелец. Деревенский житель не обязан был лично сообщать о каждой убитой курице — специалист сам обходил дворы и вел записи. Сейчас эту работу переложили на владельца.

EPA/ТАСС Осмотр домашней птицы

Сведения о животных и птицах в частных хозяйствах необходимы ветеринарным службам на случай эпидемий и чрезвычайных происшествий.

Ветеринарной службе нужно знать, где сколько птицы содержится, чтобы при вспышке заболевания быстро очертить зону риска и оповестить владельцев. Неучтенное поголовье — «слепое пятно», где может тлеть очаг инфекции.

Учтенное поголовье вносится в графики бесплатных противоэпизоотических обработок района. То есть владельцы маркированной птицы и животных имеют право на бесплатную вакцинацию от опасных инфекций.

После постановки на официальный учет государственная ветеринарная служба берет ваше поголовье под контроль и включает в план бесплатных прививок.

После постановки на учет ваших кур в случае эпидемиологической опасности бесплатно привьют от птичьего гриппа и болезни Ньюкасла, кроликов защитят от миксоматоза и вирусной геморрагической болезни, а коз и овец — от бешенства и сибирской язвы.

Так что, потратив незначительное количество времени на отправку сведений о поголовье сегодня, вы в будущем будете оповещены, если в вашем регионе будет вспышка опасной болезни, вам также сообщат о мерах, которые необходимо предпринять для собственной безопасности.

А в случае опасной эпизоотической обстановки ваши куры получат бесплатные прививки от государства.