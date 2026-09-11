В Турции произошел локальный эпизод специальной военной операции — в одном из отелей Аланьи между украинскими и российскими туристами произошла драка.

ИА Регнум

Видео завирусилось в Сети недавно, но сами события произошли еще в начале лета. Конечно же, это далеко не первый случай, когда между туристами из России и Украины на курортах происходят стычки. Украинским туристам все время что-то не нравится — то русский флаг, то русская речь, то русская музыка.

В целом, за последние годы это их стиль жизни — все время быть чем-то недовольными и требовать от всех вокруг, чтобы им срочно сочувствовали, входили в их положение и пламенно ненавидели все русское вместе с ними. Но не в этот раз — администрация пятизвездочного отеля Xoria Deluxe после инцидента выселила украинского постояльца за агрессию и провокации.

А сама новость взбудоражила турецкое сообщество, люди стали высказываться в соцсетях — и по тону было понятно, что туркам уже порядком надоел этот цирк: «Это украинцы любят показать свою патриотичность всем. Проколоть колеса или поцарапать авто на российских номерах в Европе, затеять драку, начать спорить по вопросам, в которых не сильно разбираются и т.д. Кто-то им напел, что они особенная нация и им все должны?»

За долгие годы, пока курорты Турции принимают гостей с территории СНГ, персонал сферы обслуживания выучил русский язык, который понятен каждому выходцу из стран бывшего СССР. А теперь появились люди, которые почему-то требуют от них учить украинский, просто потому что у них принципы.

А обычный турок не хочет учить язык небольшой группы курортников, которые до этого годами общались с ним на том языке, который он уже выучил специально для удобства этих самых людей. Ведь русские люди не носятся по миру с требованием не говорить с ними на английском из-за огромного количества санкций, которые ввели против нашей страны США и Великобритания.

И, будем честны, украинцы за эти годы надоели не только туркам.

С наибольшим трудом их выносят поляки, которые так пылко поддерживали соседей в начале СВО и приняли едва ли не наибольшее их количество. Но после того как довелось познакомиться с пятьюдесятью оттенками украинского «дай» — любовь поутихла. И вспомнилось, кто тут, собственно, польский пан, а кто украинский холоп, чье место в лучшем случае на клубничном поле.

А еще лучше — на родном хуторе или в окопе, а не у поляков дома.

Все это — следствие той самой политики, которую последовательно исповедовали «украинские партнеры» из Европы, Америки и Британии. Они так усиленно обещали, что весь мир «stand with Ukraine», что украинцы не просто поверили, а по простой сельской привычке решили, что раз их поддерживают, то заодно будут им должны.

На самом деле поведение украинского общества сейчас очень напоминает поведение афроамериканцев с их «Black Lives Matter». И ментальности этого поведения очень схожи — когда у народа отсутствует внутренняя опора в обществе на общие для всех ценности, культуру, историю — очень легко их объединить под флагом всеобщей ущемленности.

А на довольно разрозненное современное украинское общества с вечным комплексом «младшего брата» это легло идеально. Выдали сразу несколько бонусов — единение с вожделенными европейцами и прочими «белыми людьми из цивилизованного мира», чувство превосходства над русскими и ощущение, что им все вокруг обязаны по праву рождения.

Это был довольно интересный момент, кстати, как происходил этот слом в сознании среднестатистического украинца образца 2022 года — от «нам конец, мы все умрем» до нынешнего «вы обязаны меня спасать и содержать, потому что я украинец».

Я отлично помню те времена, когда под постами о европейской или американской поддержке украинцы массово высказывали обоснованные сомнения в том, что кто-то обязан их спасать. Что сделать одолжение — могут, но не более.

Именно в этом переходе от «нам конец» к «вы обязаны» и спрятан главный фокус. Потому что первый тезис был искренним. Но прошло время, и страх заменился требованием с наездом: если ты не с нами так же яростно, как мы сами, значит, ты против нас.

И это уже было с Black Lives Matter: начинали с Флойда, а закончили тем, что в Портленде жгли магазины, а в Нью-Йорке люди боялись вызвать полицию, потому что «а вдруг это будет выглядеть неправильно». Жертва получила право на агрессию, потому что ей сто тысяч раз повторили, что весь мир с ней и будет ее спасать.

А все несогласные автоматически получают ярлык угнетателей.

Но любым, даже самым добрым людям рано или поздно надоедает каяться без повода и быть виноватыми без вины. Украинцы со своими стремительно растущими аппетитами, хамством, требованиями утомили даже самых благосклонных. Сочувствующие перестали понимать, почему их жизнь должна ухудшаться из-за какой-то Украины и ее не очень-то вежливых жителей, которые все время требуют к себе особого отношения.

И это дошло до точки, когда в турецком отеле молча выставляют провокатора за двери, в Польше бьют по лицу просто по национальному признаку, и никто уже не разбирается, у кого какая травма и перед кем какие обязательства. Рано или поздно люди устают быть виноватыми без вины.

Поляки первыми трансформировались от «мы вас любим, братья-украинцы» до отторжения подхода «пятьдесят оттенков «дай». Их любовь как-то сразу поутихла, когда выяснилось, что брат не просто приехал пожить, а решил, что дом теперь общий, а старший в доме — он.

Украинцам еще предстоит пройти этот же путь со всеми остальными. Не только в отдельных случаях, когда тебя выгнали из отеля или дали по лицу за мову, а и более глобально.

Потому что ощущение, что тебе все должны, не проходит само. Оно проходит только тогда, когда кто-то наконец говорит «нет».