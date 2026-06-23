«Топ-менеджер многодетной семьи». Три истории о доверии и счастье
«Пусть наших будет больше» — эти слова президента, сказанные на недавней церемонии вручения государственных наград многодетным семьям, стали главным лейтмотивом завершившегося на днях VI Всероссийского форума многодетных семей «Многодетная Россия» (18–19 июня).
ИА Регнум поговорил с теми, кто живет этой жизнью каждый день, — о том, как сегодня люди решают создавать большие семьи, как справляются с нагрузкой, где берут ресурсы и что держит их вместе.
Герои нашего материала — три семейных пары: у одной трое детей, у другой — четверо, у третьей — семеро. И мы общались о том, как сегодня в России живут семьи, в которых много детей. Поговорили не про красивые картинки, а про реальный быт, бессонные ночи, кружки, ипотеку и умение договариваться.
«Я просто последовала за его мечтой»
Дарье 35, она очень эффектная женщина, выглядит моложе своих лет, очень легкая и приятная в общении. Она производит впечатление молодой беззаботной девушки, а не мамы троих детей.
До встречи с мужем Романом она строила карьеру в строительной компании и довольно быстро получала повышения одно за другим.
Дарья признается: до замужества она была далека от образа многодетной матери: «За год до первого ребенка я видела себя свободной, незамужней, с работой в недвижимости, в путешествиях и, возможно, с квартирами в Москве. А потом всё так получилось, через несколько лет я сама обернулась и удивилась: «Кто бы мог подумать, что будет именно так?» — рассказывает она.
Старшей Софье сейчас семь, Полине шесть, младшему Олегу скоро четыре. Разница между девочками — всего 11,5 месяца.
— Наверное, решение я не принимала осознанно — оно само так получилось. Муж из многодетной семьи, он старший из четверых. У него всегда была идея, что детей должно быть много. Я просто последовала за его мечтой, — говорит Даша. — Сначала родились две девочки, а он очень хотел мальчика. Мальчик был третьим.
Но вопрос, как женщина, которая собиралась строить карьеру, путешествовать и жить легкую и беззаботную жизнь, решилась на то, чтобы всё оставить ради материнства и семьи, она рассказывает не о себе, а о муже: «Он с первых дней обозначил, что вся ответственность за меня и детей лежит на нем. Он обеспечивает нас, дает уверенность. Мне кажется, очень многое зависит от мужчины. Женщина может хотеть много детей, но если за ней нет опоры, она не решится — в декрете она уязвима. А когда ты чувствуешь за спиной стену, ты сама проникаешься этой идеей и идешь за мужем».
Даша говорит, что если бы рядом был другой человек, скорее всего, ее жизнь сложилась бы иначе. «Я раньше не могла представить, что с кем-то заведу много детей. Но когда есть уверенность, что муж способен взять на себя такую ответственность, ты просто доверяешь». А для ее мужа большая семья — это всегда было аксиомой: «Для него два ребенка — это минимум, вообще непонятно, когда один. Он говорил: «Ну что это такое? Давайте дальше работать».
Муж Дарьи работает в строительной сфере и практически всегда половину года в командировках. Она не скрывает, что это дается ей очень непросто: «Смотришь на семьи, гуляющие вместе, и понимаешь, что у тебя такой опции нет. Рассчитывать можешь только на себя. Если кто-то заболел или нужно подстраховать — человека рядом нет», — признается она.
Бабушки и дедушки не подменяют: мама живет с ними, но Дарья принципиально не перекладывает заботы на нее, услугами няни тоже пользовалась, только пока дети были совсем маленькие.
«Это мои дети, и справляться должна я сама, — говорит Дарья. — Отправить их к бабушке в деревню на каникулы для меня немыслимо».
Поэтому кружки и секции пришлось свести к минимуму: старшая ходит в специализированную школу (из-за сколиоза), средние — только в садовские занятия. «Я пока не вожу их по дополнительным развивашкам — не успеваю между садами и школой. Я не сторонница пихать детей во все подряд кружки с трех лет».
Несмотря на все сложности, Дарья рассказывает, что уже не представляет своей жизни без детей. Та, прошлая жизнь, кажется совсем далекой, как будто это было вообще не с ней.
«Невозможно представить жизнь без своих детей, когда ты уже с ними познакомилась. Третий ребенок стал переломным моментом: двое — один уровень сложности, трое — другой. В моменте думаешь: «Как бы проще жилось, если бы остановилась на двух». Но ты уже знаешь этого ребенка и не можешь от него отказаться», — с улыбкой говорит она.
Они с мужем даже думали о четвертом, но, когда старшая пошла в школу, начался предподростковый возраст, и Дарья поняла, что уже не справится. Поэтому решили остановиться на троих. Как говорит героиня, если бы рядом жили обе бабушки, которым можно делегировать, может, и решилась бы. Но в нынешней ситуации пока точно не готова.
Сейчас, когда дети подросли, Дарья начала работать удаленно, и ей очень нравится то, что она снова стала реализовываться как предприниматель.
«Я не могу отказаться от работы, даже если ради этого приходится жертвовать сном. Это моя отдушина, — объясняет она и добавляет с иронией: — Я человек с высокими требованиями к себе, все говорят, что нужно сбавлять планку, иначе с ума сойдешь. Но пока держусь».
На вопрос, как их семья справляется с трудностями, которые неизменно случаются у любой пары, она рассказывает: «Иногда накатывает, хочется обратно, в ту свободу. Но я смотрю на мужа не как на того, кто не помогает, а как на отца моих детей. Вижу их любовь, как дети ощущают полноту семьи. Даже когда он редко дома, но приезжает, мы обнимаемся, и это отрезвляет. Всё остальное — эмоции, они пройдут. Семья — это нечто большее, и променять ее на другую версию жизни я не хочу».
«С каждым ребенком сердце расширяется»
Маргарита выросла в Иваново, в многодетной семье — у нее два брата, вокруг было много таких же семей.
«Для меня это норма, просто база. Я всегда знала, что у меня будет много детей», — говорит она.
С мужем Андреем они встретились, когда ей было 18, ему — 32. Общих знакомых у них не было, познакомились в компании по интересам.
Создали семью довольно быстро. На вопрос, как они были уверены, что не ошибутся, отвечают, что перед тем, как пожениться, подробно обсуждали взгляды, в том числе и религиозные, политические. Когда поняли, что друг другу подходят, долго не встречались, сразу поженились. Они оба православные люди, и для них это было нормально — понимали, что либо создают семью, либо никак.
Хотя Маргарита всегда знала, что у нее должна быть большая семья, уверена, что без надежного мужчины она бы на это не пошла. Говорит, смеясь, что мужу перед свадьбой устроила своеобразный «фактчекинг».
— Когда мы познакомились с Андреем, я сразу увидела ответственного человека, с которым мы сможем рожать детей. Мы даже обговаривали, что если не будет своих, то возьмем из детдома — настолько основательно подходили, — делится героиня.
И муж с ней в этом согласен, в беседе он рассуждает о том, что каждая женщина «считывает» мужскую надежность по косвенным признакам, и это главный критерий.
— Главное измерение ответственности — это не только заработок, а готовность поддерживать жену и детей по мере их появления. Женщины это легко понимают, — говорит Андрей. — Если мужчина не готов, доверия не будет. И мне кажется, что тут во многом не от женщины зависит, а от мужчины. Если она чувствует настоящую опору — она готова рожать.
Они до брака не обсуждали, будет ли жена работать, кто будет содержать семью, где они будут жить. Просто получилось как раз то, о чем говорит Андрей — Маргарита увидела в нем «человека дела» и доверилась.
Они восемь лет вместе, и у них четверо детей: дочке Февронии семь лет, Платону — пять, Леониду три года, а младшему Алексею всего десять месяцев. Первых троих детей они планировали, а вот четвертый стал полной неожиданностью.
Более того, врачи настаивали на аборте: Маргарита принимала препараты, очень опасные при беременности. Но у нее не было даже таких мыслей, и она рассказывает, что младший сын получился таким, про которых сейчас говорят «подарочный ребенок» — очень спокойный, с ним ей легче, чем было со старшими.
Этот эпизод стал для них точкой отсчета новой ответственности, Андрей рассказывает: «Когда появился первый ребенок, я еще пытался совмещать творчество, науку, но понял, что ничего не получается. Я переориентировал все силы на детей и понял: это и есть мое главное жизненное творчество. Забота о тех, кто мне доверен напрямую, — это самое правильное».
Сейчас они живут в двухкомнатной квартире в Подмосковье, скоро переезжают в трешку. Пользовались госпрограммами — и материнским капиталом, и льготной ипотекой. Первые дети появились в однокомнатной квартире, но семья старается расширяться по мере роста. Конечно, в «двушке» им сейчас места не хватает, но в доме всё четко распланировано, используется каждый метр.
На вопрос, как они всё успевают с такой большой семьей, Маргарита рассказывает: «У нас нет такого понятия, как «выспаться на выходных». Всегда строгий режим». График жесткий: она встает в 7 утра, муж — в 5–6. Он ложится раньше, она — около 11 вечера.
Кружки и секции они выбирают только в пешей доступности: старший ходит на рисование, средний — на борьбу, Платон — на музыку. От музыкальной и художественной школ пока отказались — очень сложно возить каждого.
Бабушка и дедушка по линии мужа живут рядом и очень помогают с логистикой: разводят детей по двум разным садам. Но основная забота — на Маргарите: «Первый год любого ребенка почти 100% на мне. Я не оставляю младенца с чужими и даже с бабушками — им тяжело. Стараюсь быть включенной мамой для каждого: выслушать, позаниматься, найти потенциал. Это сложно, своего времени практически нет».
При этом они стараются проводить время вместе, хотя Андрей и делится, что хочется больше быть вдвоем с женой, сходить в театр, кино. Пока такой возможности нет, но он инициирует совместные мероприятия, почти каждые выходные с семьей они ездят в центр Москвы — сходить в храм или просто погулять.
Андрей, несмотря на постоянные командировки по работе и загруженность, старается участвовать во всем. Маргарита рассказывает, что с рождением каждого следующего ребенка муж становится всё активнее, и это его личная инициатива, ей не приходится просить. Когда он не на работе, проводит время с детьми: «Сейчас с младенцем он отлично справляется. Иногда берет его в слинг и гуляет по два часа, чтобы у меня было время побыть дома».
Сам Андрей рассказывает, что многодетность его очень изменила, он стал менее эгоцентричным и более любящим: «С каждым ребенком сердце расширяется. Раньше я жил один и был эгоистом, а теперь 80–90% внимания, энергии и мыслей уходят на семью. Это прекрасная психотерапия и душеспасительная практика».
Он говорит, что это для него основная мотивация и драйвер развития: «Если бы я жил один, мне бы хватило однокомнатной квартиры и одной ложки. А когда появляются дети, начинаешь думать на 10–15 лет вперед: где учиться, как устраивать жизнь. Это подталкивает к новым свершениям, заставляет искать ресурсы. Многодетность бодрит».
Но многодетность — это не красивая картинка, это огромный труд, и выходных нет. На вопрос, как она справляется с такой нагрузкой, Маргарита честно говорит: были периоды, когда было очень тяжело — особенно когда детям было 10 месяцев, 2,5 и 4,5 года, они болели, не ходили в сад, она не спала. Еще и после каждого ребенка успевала работать примерно по году — она по образованию логопед-дефектолог.
— Тогда я обращалась к психологу, принимала магний — до антидепрессантов не дошло, но поддержка была нужна. Сейчас, когда трое подросли, а младший один — для меня это как отпуск, — смеется она, и рассказывает, что помогает ей держаться в тяжелые моменты. — Самое главное — быть с мужем на одной волне. Все детские кризисы проходят. Бывает тяжело, но я знаю: всё проходит. И остается только любовь. Она рассказывает, что сейчас ее основной приоритет — это подрастить малыша, но немного позже она планирует снова вернуться к работе. «А пока я — топ-менеджер многодетной семьи. И это самая ответственная, но и самая благодарная работа».
Сегодня Маргарита и Андрей не представляют жизни без своих детей. И даже когда тяжело, они знают: это временно. «Я горжусь тем, что могу заботиться о семье, нести эту ношу. Это мой элемент отцовской гордости», — говорит Андрей.
«Ты должен поломать себя и свою гордость»
Елена и Максим вместе уже 30 лет, и у них семеро детей: старшему Петру 27 лет, он уже женат; двойняшкам Матроне и Евдокии — по 22, они окончили архитектурный факультет; Георгию — 21, сейчас он служит в армии; Ксении 18 лет, она учится в театральном институте; Варваре — 13, она школьница; младшему Василию всего 9, у него синдром Дауна. Отец о нем говорит с большой любовью: «Я всегда жене говорил, что я по маленьким детям, а когда они уже подрастают, воспитание — это твое. И теперь у меня Василий, долгоиграющий маленький ребенок, и я этому рад».
На вопрос, как она стала мамой семерых, Елена рассказывает: «Я вообще не думала, что буду многодетной матерью, и не планировала, что у меня будет семь детей. Вообще не думала об этом», и Максим говорит, что у него тоже в юности никогда не было мыслей, что детей будет много: «Думал, двое-трое, не больше».
В 1995 году их познакомил общий друг из института, они оба были спортсменами. Максим учился в физкультурном институте на лыжной кафедре, а Елена — на конькобежном. Максиму тогда было 20, и, по его словам, «он переживал период духовных исканий».
— Я смотрел на своих сверстников в Химках: почти все разведенные, мужики бухали. Мой отец, ведущий инженер Курчатовского института, тоже пил, устраивал скандалы. Учительница в школе как-то сказала: «Все дети повторяют судьбу родителей». Я подумал: «Ну всё, попал». И понял, что не хочу такого будущего, — вспоминает он.
Когда друг привел Елену, Максим посмотрел на нее и сказал себе: «Всё, если я с ней буду встречаться, она станет моей женой». Ей было 17, он был на три года старше, но разница не помешала. Они вместе ходили в Сретенский монастырь, воцерковлялись. Спустя время священник сказал им: «Ребята, вы уже взрослые, живете как взрослые — либо женитесь, либо не причащаетесь». И в 1997 году они обвенчались.
Первый ребенок, Петр, родился через два года после свадьбы — в 1999-м, затем родилась двойня — девочки Матрона и Евдокия появились через несколько лет. А потом, практически подряд, родились Георгий и еще двое. Первые годы с маленькими детьми были настолько тяжелыми, что Елена признается: «Когда родилась двойня, а потом почти сразу еще двое, я эти три года помню смутно. Картинка в сером цвете, нет ярких воспоминаний». Они жили в небольшой двухкомнатной квартире в Беляево — с пятью детьми. «У нас не было ничего лишнего, все вещи выкидывали, потому что негде хранить», — добавляет Максим.
Выручала теща, мама Елены. «Она сказала: выходи на работу, я буду разруливать детей. И реально возила их на машине по кружкам — на плавание, легкую атлетику, в музыкальную школу. Мы потом переехали в таунхаус и стали жить вместе с ней, и тогда стало легче», — рассказывает Максим.
У них не было нянь в том смысле, что они нанимали помощницу на несколько лет, в основном справлялись сами. Максим работал в ресторанном бизнесе, много и тяжело, но всегда старался быть рядом по выходным. «Я работал, она разруливала домашние процессы. Но когда надо было, я вставал по ночам, помогал».
Елена рассказывает, что хотела выйти на работу после четвертого. У нее было много устремлений, хотелось строить карьеру, хотелось всё успеть. Но так получилось, что родился пятый. А с пятым она поняла, что всё, теперь многодетная мама и должна быть с детьми.
— После пятого у меня как будто открылись глаза, которые были закрыты. Поняла, что не надо больше никуда рваться, надо успокоиться. У меня такая жизнь теперь — и она неплохая, — говорит она, и по голосу слышно, что она мысленно сейчас опять возвращается в тот самый переломный момент.
И именно после рождения пятого ребенка, когда она окончательно смирилась с ролью многодетной мамы, ей позвонили и предложили работу в Олимпийском комитете России — начальником сборной команды по конькобежному спорту.
«Именно тогда, когда я смирилась, мне позвонили и предложили работу», — делится она. Пять лет Елена ездила по миру, работала с известным итальянским тренером, а ее сборная завоевала три олимпийские медали.
А после Олимпиады, когда контракты закончились, она вместе с братом-спортсменом открыла сыроварню. «Мы поехали в Италию, купили оборудование, и до сих пор на нем работаем. Рестораторы нам сказали, что им нужен качественный сыр — и мы его делаем», — говорит Елена.
Так многодетная мать семерых детей стала успешным предпринимателем и получила ту профессиональную реализацию, о которой после пятого ребенка она уже хотела забыть.
На вопрос, как после пятого Елена решилась на еще двоих, ведь, казалось бы, сбылись ее мечты, детей уже немало, она рассказывает о муже: «У меня было ощущение, что мне не страшно. Даже мыслей не было. Потому что любовь — абсолютная, доверяешь человеку полностью. Мы с ним — одно целое. Не было ощущения, что меня кто-то предаст или кинет».
Максим подчеркивает, что на протяжении жизни именно жена подталкивала его к действиям, она была инициатором идей и планов: «Она говорила: нам пора машину заводить, давай ищи дачу на лето, еще что-то… Я немного инертный, но она меня постоянно двигала».
Когда мы обсуждаем, как же прожить вместе 30 лет, сохранить большую семью и при этом доверие и любовь, Максим ответил не красивыми пафосными фразами, он рассказал простые, но очень важные вещи:
«Ты в какой-то момент должен себя поломать, свою гордость. Мелкий орет, жена устала, надо встать, помочь, хотя спать охота и утром на работу. Из таких мелочей всё и складывается».
Счастье сильных
Герои нашего материала очень разные — кто-то не планировал многодетность вообще, кто-то шел к этому целенаправленно с юных лет, кто-то переосмыслил себя уже в процессе. Но всех их объединяет одно: огромный ежедневный труд, доверие друг к другу и любовь, которая не исчезает даже в самые тяжелые периоды.
Каждая история подтверждает: многодетные семьи — это счастье сильных и цельных личностей. Людей, которые не пеняют на судьбу, не ждут от нее подарков, а строят свое счастье сами — день за днем, шаг за шагом, несмотря на усталость, бытовые трудности и отсутствие выходных. Они не ищут легких путей и не боятся ответственности — зато получают то, что не купишь ни за какие деньги: тепло большого дома, детский смех и чувство, что ты нужен.
За каждой успешной и счастливой многодетной семьей стоит жесткая дисциплина и самопожертвование каждого из супругов. Это умение вставать по ночам к плачущему ребенку, уступать друг другу, прощать, договариваться, находить ресурс там, где его уже нет. Именно это позволяет им не просто выживать, а жить — и искренне радоваться тому, что «наших» становится больше.