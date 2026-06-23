«Пусть наших будет больше» — эти слова президента, сказанные на недавней церемонии вручения государственных наград многодетным семьям, стали главным лейтмотивом завершившегося на днях VI Всероссийского форума многодетных семей «Многодетная Россия» (18–19 июня).

ИА Регнум

ИА Регнум поговорил с теми, кто живет этой жизнью каждый день, — о том, как сегодня люди решают создавать большие семьи, как справляются с нагрузкой, где берут ресурсы и что держит их вместе.

Герои нашего материала — три семейных пары: у одной трое детей, у другой — четверо, у третьей — семеро. И мы общались о том, как сегодня в России живут семьи, в которых много детей. Поговорили не про красивые картинки, а про реальный быт, бессонные ночи, кружки, ипотеку и умение договариваться.

«Я просто последовала за его мечтой»

Дарье 35, она очень эффектная женщина, выглядит моложе своих лет, очень легкая и приятная в общении. Она производит впечатление молодой беззаботной девушки, а не мамы троих детей.

До встречи с мужем Романом она строила карьеру в строительной компании и довольно быстро получала повышения одно за другим.

Дарья признается: до замужества она была далека от образа многодетной матери: «За год до первого ребенка я видела себя свободной, незамужней, с работой в недвижимости, в путешествиях и, возможно, с квартирами в Москве. А потом всё так получилось, через несколько лет я сама обернулась и удивилась: «Кто бы мог подумать, что будет именно так?» — рассказывает она.

Старшей Софье сейчас семь, Полине шесть, младшему Олегу скоро четыре. Разница между девочками — всего 11,5 месяца.

— Наверное, решение я не принимала осознанно — оно само так получилось. Муж из многодетной семьи, он старший из четверых. У него всегда была идея, что детей должно быть много. Я просто последовала за его мечтой, — говорит Даша. — Сначала родились две девочки, а он очень хотел мальчика. Мальчик был третьим.

Но вопрос, как женщина, которая собиралась строить карьеру, путешествовать и жить легкую и беззаботную жизнь, решилась на то, чтобы всё оставить ради материнства и семьи, она рассказывает не о себе, а о муже: «Он с первых дней обозначил, что вся ответственность за меня и детей лежит на нем. Он обеспечивает нас, дает уверенность. Мне кажется, очень многое зависит от мужчины. Женщина может хотеть много детей, но если за ней нет опоры, она не решится — в декрете она уязвима. А когда ты чувствуешь за спиной стену, ты сама проникаешься этой идеей и идешь за мужем».

Фото предоставлено героями публикации Дарья с детьми

Даша говорит, что если бы рядом был другой человек, скорее всего, ее жизнь сложилась бы иначе. «Я раньше не могла представить, что с кем-то заведу много детей. Но когда есть уверенность, что муж способен взять на себя такую ответственность, ты просто доверяешь». А для ее мужа большая семья — это всегда было аксиомой: «Для него два ребенка — это минимум, вообще непонятно, когда один. Он говорил: «Ну что это такое? Давайте дальше работать».

Муж Дарьи работает в строительной сфере и практически всегда половину года в командировках. Она не скрывает, что это дается ей очень непросто: «Смотришь на семьи, гуляющие вместе, и понимаешь, что у тебя такой опции нет. Рассчитывать можешь только на себя. Если кто-то заболел или нужно подстраховать — человека рядом нет», — признается она.

Бабушки и дедушки не подменяют: мама живет с ними, но Дарья принципиально не перекладывает заботы на нее, услугами няни тоже пользовалась, только пока дети были совсем маленькие.

«Это мои дети, и справляться должна я сама, — говорит Дарья. — Отправить их к бабушке в деревню на каникулы для меня немыслимо».

Поэтому кружки и секции пришлось свести к минимуму: старшая ходит в специализированную школу (из-за сколиоза), средние — только в садовские занятия. «Я пока не вожу их по дополнительным развивашкам — не успеваю между садами и школой. Я не сторонница пихать детей во все подряд кружки с трех лет».

Несмотря на все сложности, Дарья рассказывает, что уже не представляет своей жизни без детей. Та, прошлая жизнь, кажется совсем далекой, как будто это было вообще не с ней.

Фото предоставлено героями публикации Дети Дарьи

«Невозможно представить жизнь без своих детей, когда ты уже с ними познакомилась. Третий ребенок стал переломным моментом: двое — один уровень сложности, трое — другой. В моменте думаешь: «Как бы проще жилось, если бы остановилась на двух». Но ты уже знаешь этого ребенка и не можешь от него отказаться», — с улыбкой говорит она.

Они с мужем даже думали о четвертом, но, когда старшая пошла в школу, начался предподростковый возраст, и Дарья поняла, что уже не справится. Поэтому решили остановиться на троих. Как говорит героиня, если бы рядом жили обе бабушки, которым можно делегировать, может, и решилась бы. Но в нынешней ситуации пока точно не готова.

Сейчас, когда дети подросли, Дарья начала работать удаленно, и ей очень нравится то, что она снова стала реализовываться как предприниматель.

«Я не могу отказаться от работы, даже если ради этого приходится жертвовать сном. Это моя отдушина, — объясняет она и добавляет с иронией: — Я человек с высокими требованиями к себе, все говорят, что нужно сбавлять планку, иначе с ума сойдешь. Но пока держусь».

На вопрос, как их семья справляется с трудностями, которые неизменно случаются у любой пары, она рассказывает: «Иногда накатывает, хочется обратно, в ту свободу. Но я смотрю на мужа не как на того, кто не помогает, а как на отца моих детей. Вижу их любовь, как дети ощущают полноту семьи. Даже когда он редко дома, но приезжает, мы обнимаемся, и это отрезвляет. Всё остальное — эмоции, они пройдут. Семья — это нечто большее, и променять ее на другую версию жизни я не хочу».

«С каждым ребенком сердце расширяется»

Маргарита выросла в Иваново, в многодетной семье — у нее два брата, вокруг было много таких же семей.

«Для меня это норма, просто база. Я всегда знала, что у меня будет много детей», — говорит она.

С мужем Андреем они встретились, когда ей было 18, ему — 32. Общих знакомых у них не было, познакомились в компании по интересам.

Создали семью довольно быстро. На вопрос, как они были уверены, что не ошибутся, отвечают, что перед тем, как пожениться, подробно обсуждали взгляды, в том числе и религиозные, политические. Когда поняли, что друг другу подходят, долго не встречались, сразу поженились. Они оба православные люди, и для них это было нормально — понимали, что либо создают семью, либо никак.

Хотя Маргарита всегда знала, что у нее должна быть большая семья, уверена, что без надежного мужчины она бы на это не пошла. Говорит, смеясь, что мужу перед свадьбой устроила своеобразный «фактчекинг».

— Когда мы познакомились с Андреем, я сразу увидела ответственного человека, с которым мы сможем рожать детей. Мы даже обговаривали, что если не будет своих, то возьмем из детдома — настолько основательно подходили, — делится героиня.

И муж с ней в этом согласен, в беседе он рассуждает о том, что каждая женщина «считывает» мужскую надежность по косвенным признакам, и это главный критерий.

Фото предоставлено героями публикации Маргарита и Андрей с ребенком

— Главное измерение ответственности — это не только заработок, а готовность поддерживать жену и детей по мере их появления. Женщины это легко понимают, — говорит Андрей.­­ — Если мужчина не готов, доверия не будет. И мне кажется, что тут во многом не от женщины зависит, а от мужчины. Если она чувствует настоящую опору — она готова рожать.

Они до брака не обсуждали, будет ли жена работать, кто будет содержать семью, где они будут жить. Просто получилось как раз то, о чем говорит Андрей — Маргарита увидела в нем «человека дела» и доверилась.

Они восемь лет вместе, и у них четверо детей: дочке Февронии семь лет, Платону — пять, Леониду три года, а младшему Алексею всего десять месяцев. Первых троих детей они планировали, а вот четвертый стал полной неожиданностью.

Более того, врачи настаивали на аборте: Маргарита принимала препараты, очень опасные при беременности. Но у нее не было даже таких мыслей, и она рассказывает, что младший сын получился таким, про которых сейчас говорят «подарочный ребенок» — очень спокойный, с ним ей легче, чем было со старшими.

Этот эпизод стал для них точкой отсчета новой ответственности, Андрей рассказывает: «Когда появился первый ребенок, я еще пытался совмещать творчество, науку, но понял, что ничего не получается. Я переориентировал все силы на детей и понял: это и есть мое главное жизненное творчество. Забота о тех, кто мне доверен напрямую, — это самое правильное».

Сейчас они живут в двухкомнатной квартире в Подмосковье, скоро переезжают в трешку. Пользовались госпрограммами — и материнским капиталом, и льготной ипотекой. Первые дети появились в однокомнатной квартире, но семья старается расширяться по мере роста. Конечно, в «двушке» им сейчас места не хватает, но в доме всё четко распланировано, используется каждый метр.

Фото предоставлено героями публикации Маргарита с детьми

На вопрос, как они всё успевают с такой большой семьей, Маргарита рассказывает: «У нас нет такого понятия, как «выспаться на выходных». Всегда строгий режим». График жесткий: она встает в 7 утра, муж — в 5–6. Он ложится раньше, она — около 11 вечера.

Кружки и секции они выбирают только в пешей доступности: старший ходит на рисование, средний — на борьбу, Платон — на музыку. От музыкальной и художественной школ пока отказались — очень сложно возить каждого.

Бабушка и дедушка по линии мужа живут рядом и очень помогают с логистикой: разводят детей по двум разным садам. Но основная забота — на Маргарите: «Первый год любого ребенка почти 100% на мне. Я не оставляю младенца с чужими и даже с бабушками — им тяжело. Стараюсь быть включенной мамой для каждого: выслушать, позаниматься, найти потенциал. Это сложно, своего времени практически нет».

При этом они стараются проводить время вместе, хотя Андрей и делится, что хочется больше быть вдвоем с женой, сходить в театр, кино. Пока такой возможности нет, но он инициирует совместные мероприятия, почти каждые выходные с семьей они ездят в центр Москвы — сходить в храм или просто погулять.

Андрей, несмотря на постоянные командировки по работе и загруженность, старается участвовать во всем. Маргарита рассказывает, что с рождением каждого следующего ребенка муж становится всё активнее, и это его личная инициатива, ей не приходится просить. Когда он не на работе, проводит время с детьми: «Сейчас с младенцем он отлично справляется. Иногда берет его в слинг и гуляет по два часа, чтобы у меня было время побыть дома».

Сам Андрей рассказывает, что многодетность его очень изменила, он стал менее эгоцентричным и более любящим: «С каждым ребенком сердце расширяется. Раньше я жил один и был эгоистом, а теперь 80–90% внимания, энергии и мыслей уходят на семью. Это прекрасная психотерапия и душеспасительная практика».

Фото предоставлено героями публикации Андрей с детьми в спортзале

Он говорит, что это для него основная мотивация и драйвер развития: «Если бы я жил один, мне бы хватило однокомнатной квартиры и одной ложки. А когда появляются дети, начинаешь думать на 10–15 лет вперед: где учиться, как устраивать жизнь. Это подталкивает к новым свершениям, заставляет искать ресурсы. Многодетность бодрит».

Но многодетность — это не красивая картинка, это огромный труд, и выходных нет. На вопрос, как она справляется с такой нагрузкой, Маргарита честно говорит: были периоды, когда было очень тяжело — особенно когда детям было 10 месяцев, 2,5 и 4,5 года, они болели, не ходили в сад, она не спала. Еще и после каждого ребенка успевала работать примерно по году — она по образованию логопед-дефектолог.

— Тогда я обращалась к психологу, принимала магний — до антидепрессантов не дошло, но поддержка была нужна. Сейчас, когда трое подросли, а младший один — для меня это как отпуск, — смеется она, и рассказывает, что помогает ей держаться в тяжелые моменты. — Самое главное — быть с мужем на одной волне. Все детские кризисы проходят. Бывает тяжело, но я знаю: всё проходит. И остается только любовь. Она рассказывает, что сейчас ее основной приоритет — это подрастить малыша, но немного позже она планирует снова вернуться к работе. «А пока я — топ-менеджер многодетной семьи. И это самая ответственная, но и самая благодарная работа».

Сегодня Маргарита и Андрей не представляют жизни без своих детей. И даже когда тяжело, они знают: это временно. «Я горжусь тем, что могу заботиться о семье, нести эту ношу. Это мой элемент отцовской гордости», — говорит Андрей.

«Ты должен поломать себя и свою гордость»

Елена и Максим вместе уже 30 лет, и у них семеро детей: старшему Петру 27 лет, он уже женат; двойняшкам Матроне и Евдокии — по 22, они окончили архитектурный факультет; Георгию — 21, сейчас он служит в армии; Ксении 18 лет, она учится в театральном институте; Варваре — 13, она школьница; младшему Василию всего 9, у него синдром Дауна. Отец о нем говорит с большой любовью: «Я всегда жене говорил, что я по маленьким детям, а когда они уже подрастают, воспитание — это твое. И теперь у меня Василий, долгоиграющий маленький ребенок, и я этому рад».

На вопрос, как она стала мамой семерых, Елена рассказывает: «Я вообще не думала, что буду многодетной матерью, и не планировала, что у меня будет семь детей. Вообще не думала об этом», и Максим говорит, что у него тоже в юности никогда не было мыслей, что детей будет много: «Думал, двое-трое, не больше».

В 1995 году их познакомил общий друг из института, они оба были спортсменами. Максим учился в физкультурном институте на лыжной кафедре, а Елена — на конькобежном. Максиму тогда было 20, и, по его словам, «он переживал период духовных исканий».

— Я смотрел на своих сверстников в Химках: почти все разведенные, мужики бухали. Мой отец, ведущий инженер Курчатовского института, тоже пил, устраивал скандалы. Учительница в школе как-то сказала: «Все дети повторяют судьбу родителей». Я подумал: «Ну всё, попал». И понял, что не хочу такого будущего, — вспоминает он.

Когда друг привел Елену, Максим посмотрел на нее и сказал себе: «Всё, если я с ней буду встречаться, она станет моей женой». Ей было 17, он был на три года старше, но разница не помешала. Они вместе ходили в Сретенский монастырь, воцерковлялись. Спустя время священник сказал им: «Ребята, вы уже взрослые, живете как взрослые — либо женитесь, либо не причащаетесь». И в 1997 году они обвенчались.

Фото предоставлено героями публикации Максим и Елена с детьми

Первый ребенок, Петр, родился через два года после свадьбы — в 1999-м, затем родилась двойня — девочки Матрона и Евдокия появились через несколько лет. А потом, практически подряд, родились Георгий и еще двое. Первые годы с маленькими детьми были настолько тяжелыми, что Елена признается: «Когда родилась двойня, а потом почти сразу еще двое, я эти три года помню смутно. Картинка в сером цвете, нет ярких воспоминаний». Они жили в небольшой двухкомнатной квартире в Беляево — с пятью детьми. «У нас не было ничего лишнего, все вещи выкидывали, потому что негде хранить», — добавляет Максим.

Выручала теща, мама Елены. «Она сказала: выходи на работу, я буду разруливать детей. И реально возила их на машине по кружкам — на плавание, легкую атлетику, в музыкальную школу. Мы потом переехали в таунхаус и стали жить вместе с ней, и тогда стало легче», — рассказывает Максим.

У них не было нянь в том смысле, что они нанимали помощницу на несколько лет, в основном справлялись сами. Максим работал в ресторанном бизнесе, много и тяжело, но всегда старался быть рядом по выходным. «Я работал, она разруливала домашние процессы. Но когда надо было, я вставал по ночам, помогал».

Елена рассказывает, что хотела выйти на работу после четвертого. У нее было много устремлений, хотелось строить карьеру, хотелось всё успеть. Но так получилось, что родился пятый. А с пятым она поняла, что всё, теперь многодетная мама и должна быть с детьми.

— После пятого у меня как будто открылись глаза, которые были закрыты. Поняла, что не надо больше никуда рваться, надо успокоиться. У меня такая жизнь теперь — и она неплохая, — говорит она, и по голосу слышно, что она мысленно сейчас опять возвращается в тот самый переломный момент.

И именно после рождения пятого ребенка, когда она окончательно смирилась с ролью многодетной мамы, ей позвонили и предложили работу в Олимпийском комитете России — начальником сборной команды по конькобежному спорту.

«Именно тогда, когда я смирилась, мне позвонили и предложили работу», — делится она. Пять лет Елена ездила по миру, работала с известным итальянским тренером, а ее сборная завоевала три олимпийские медали.

Фото предоставлено героями публикации Максим и Елена с детьми

А после Олимпиады, когда контракты закончились, она вместе с братом-спортсменом открыла сыроварню. «Мы поехали в Италию, купили оборудование, и до сих пор на нем работаем. Рестораторы нам сказали, что им нужен качественный сыр — и мы его делаем», — говорит Елена.

Так многодетная мать семерых детей стала успешным предпринимателем и получила ту профессиональную реализацию, о которой после пятого ребенка она уже хотела забыть.

На вопрос, как после пятого Елена решилась на еще двоих, ведь, казалось бы, сбылись ее мечты, детей уже немало, она рассказывает о муже: «У меня было ощущение, что мне не страшно. Даже мыслей не было. Потому что любовь — абсолютная, доверяешь человеку полностью. Мы с ним — одно целое. Не было ощущения, что меня кто-то предаст или кинет».

Максим подчеркивает, что на протяжении жизни именно жена подталкивала его к действиям, она была инициатором идей и планов: «Она говорила: нам пора машину заводить, давай ищи дачу на лето, еще что-то… Я немного инертный, но она меня постоянно двигала».

Когда мы обсуждаем, как же прожить вместе 30 лет, сохранить большую семью и при этом доверие и любовь, Максим ответил не красивыми пафосными фразами, он рассказал простые, но очень важные вещи:

«Ты в какой-то момент должен себя поломать, свою гордость. Мелкий орет, жена устала, надо встать, помочь, хотя спать охота и утром на работу. Из таких мелочей всё и складывается».

Счастье сильных

Герои нашего материала очень разные — кто-то не планировал многодетность вообще, кто-то шел к этому целенаправленно с юных лет, кто-то переосмыслил себя уже в процессе. Но всех их объединяет одно: огромный ежедневный труд, доверие друг к другу и любовь, которая не исчезает даже в самые тяжелые периоды.

Каждая история подтверждает: многодетные семьи — это счастье сильных и цельных личностей. Людей, которые не пеняют на судьбу, не ждут от нее подарков, а строят свое счастье сами — день за днем, шаг за шагом, несмотря на усталость, бытовые трудности и отсутствие выходных. Они не ищут легких путей и не боятся ответственности — зато получают то, что не купишь ни за какие деньги: тепло большого дома, детский смех и чувство, что ты нужен.

За каждой успешной и счастливой многодетной семьей стоит жесткая дисциплина и самопожертвование каждого из супругов. Это умение вставать по ночам к плачущему ребенку, уступать друг другу, прощать, договариваться, находить ресурс там, где его уже нет. Именно это позволяет им не просто выживать, а жить — и искренне радоваться тому, что «наших» становится больше.