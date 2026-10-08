Александр Колотун жил в Херсонской области, в селе Виноградово под Алёшками, в тридцатикилометровой прифронтовой зоне на левом берегу Днепра. Отец четырнадцати детей, верующий человек, он не уехал, когда началась война, и не остался в стороне. С 2022 года он помогал людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Кадр из видео

Вместе с близким другом Евгением и другими волонтерами он создал пекарню, из которой каждую неделю в прифронтовые села отправляли до трех тысяч буханок бесплатного хлеба. Седьмого октября он и его пятнадцатилетняя дочь Аня погибли на дороге от удара украинского дрона.

Пекарня, пункт обогрева и хлеб для тех, кто остался

Идея появилась не сразу. В 2023 году Александр и Евгений заехали в Алёшки и организовали там пункт обогрева и приема людей. Потом в Алёшках стало тяжело, всё чаще ВСУ обстреливали город, и один из прилетов повредил крышу пункта, а вот стоящие рядом машины сожгли специально, поделился Евгений:

«Нас там начали бить, один раз одну машину сожгли, потом другую. В крышу был один прилёт, ну такой, не сильный. Крышу залатали. А рядом с ним стояли машины, они прямо целенаправленно были уничтожены».

За полгода до гибели Александра и сама дорога стала опасной. Пункт пришлось закрыть — сейчас туда невозможно проехать, и он просто стоит закрытым.

Тогда хлеб стали возить из той самой пекарни в ближайшие населенные пункты, местные жители приходили пешком по тропам.

Фото из открытых источников Александр Колотун с жителями Алёшек

«Идея пекарни была наша совместная — просто людей, переживающих за людей, — рассказывает Евгений. — Изначально мы в 2023 году заехали в Алёшки, создали там зону тепла и приема людей. Люди приходили, мы их кормили, помогали, они заряжали телефоны. Потом там стало тяжело, и мы задумались о пекарне. Начали рассуждать: людям нужен хлеб, а хлеб дорогой, купить рядом невозможно, таких пекарен просто нет. Есть друзья, которые умеют это делать, — посоветовались, купили оборудование и начали заниматься».

По его словам, в основном пекли именно хлеб — выпечку почти не делали, потому что нужны были объемы: «Пекли два раза в неделю: во вторник подготовка, в среду загрузка и развоз. И так по графику».

В июне 2026 года в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручал супруге Александра Татьяне Колотун, удостоенной высокого звания, орден «Мать-героиня» за воспитание 14 детей, и тогда Александр рассказывал о работе своей пекарни: «За два дня выпекаем 3000 булок хлеба и везём на линию фронта людям, которые там живут. Открыли три пункта обогрева и оказываем максимальную помощь людям, которые нуждаются».

С местными жителями у волонтеров всегда были очень теплые отношения — и их помощь не ограничивалась только едой, Александр отзывался на любую просьбу, с которой мог помочь. Был случай, когда к ним пришла местная бабушка — у неё было холодно, пошли поправлять ей дымоход, и в это время над ними завис дрон. Люди не знали, что делать, а бабушка вышла и махнула ему рукой: лети отсюда, это хорошие ребята. Дрон повисел и улетел.

«Ценой жизни пойти ремонтировать эту трубу — я думаю, что это непросто», — говорит друг.

Люди приходили к ним постоянно — где-то прилёты, выбило окна — пострадавшим привозили плёнку или фанеру.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Татьяна Колотун, получившая орден «Мать-героиня», и волонтер благотворительного фонда «Руки Милосердия» Александр Колотун с детьми

«Постоянно, когда люди приходили, просили помощи, ни разу не было такого, чтобы им отказали. Всегда на них максимально, по возможности, обращалось внимание», — рассказывает Евгений

Коллега Алексея по волонтерской деятельности Владимир добавляет, что в Алёшках до недавнего времени оставалось около тысячи жителей, и каждое воскресенье они кормили по триста-четыреста человек.

Сейчас неподалеку от Алёшек организован пункт временного размещения, куда приходят люди из города. Вывезти машинами их сейчас невозможно, дорога простреливается ВСУ, поэтому люди приходят пешком. Кто-то приходит в себя и уезжает вглубь России, кто-то берёт продукты и возвращается назад.

«Местные жители, они все очень к нам, к Александру, расположены, — рассказывает Евгений. — В такой ситуации люди чужие становятся друзьями. Им очень приятно, что их трудности кто-то разделил, и они становятся близкими людьми».

Когда в Херсонской области стало совсем опасно, Александр вывез семью в Краснодарский край, но сам продолжал помогать людям.

«Как на вахту ездил туда. Неделю был дома, две недели — там. И каждый раз кого-то брал с собой: то супругу, то кого-то из детей». Чаще всего с ним ездила дочь Аня, которая погибла вместе с отцом, — помогать в пекарне и смотреть за хозяйством.

Человек, которого хватало на всех

Друг Александра говорит о нем скупо, но точно: добрый, переживающий за людей, верный, и при этом заботливый муж и отец, который старался уделять время каждому своему ребенку, и его всегда хватало на детей:

«Много можно сказать о таких людях. Я сам много езжу, вижу людей и понимаю: единицы таких. Он был посвящен и предан делу. Это очень важно. Много людей один раз приезжают, и всё, а он не мог смотреть на то, как люди голодают, как люди сидят без хлеба. За это я его ценил сильно, и он мне был дорог — за то, что это был верный человек».

Александр занимался волонтерской деятельностью с 2022 года — он сам был уроженцем Херсонской области и не мог остаться равнодушным к страданиям соотечественников. После прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции Александр тоже не оставался в стороне, помогал эвакуировать людей — садился в лодку и ехал искать людей на островах и в затопленных домах.

Фото из открытых источников Александр Колотун с жителями Алёшек

В местных группах тогда писали, что ищут бабушку, и Александр проснулся в один из воскресных дней и как будто чувствовал, что надо ехать, там его ждут. Он сел в лодку и отправился на поиски.

Когда началось наводнение, бабушка пыталась зайти в мансарду своего дома с парапета второго этажа, но уронила ключ в воду. Так и просидела там десять дней — к ней сначала приплыла коза, потом заскочил петух, прибилась собака. Когда мимо проплывал мешок зерна, женщина его подтянула и им кормилась.

И вот в тот самый воскресный день Александр ее нашел. Позже приехал к друзьям и, радостный, показывал видео: вот бабушка, живая, нашел ее и спас.

Ночная дорога

Ночью 7 октября Александр и Аня возвращались в Краснодарский край. Они ехали в сторону Мелитополя, чтобы переночевать и на следующий день отправиться домой. До города оставалось примерно сто километров.

Фото из открытых источников

По машине ударил украинский дрон, полностью ее уничтожив. Александр и Аня погибли на месте. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее военным преступлением: «Изверги убили отца большой семьи и его юную дочь. Ударили по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения. Это гнусное военное преступление, преступление против самой человечности».