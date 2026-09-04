Владимировка, Трудовское, Горловка — три точки на карте ДНР, где война не затихает ни на день. Волонтер Алла Сидорова обратилась к главному редактору ИА Регнум с просьбой о помощи — закупить школьную канцелярию для детей из прифронтовых населенных пунктов.

ИА Регнум

Меценат, пожелавший остаться неизвестным, перечислил средства, редакция организовала закупку канцелярии. Алла лично развезла и вручила все 80 наборов.

Раздача длилась почти неделю — мешали дроны, обстрелы и отключения света. Корреспонденты ИА Регнум публикуют рассказ Аллы о том, как дети в прифронтовой полосе встречают учебный год.

Владимировка, Горловка, Трудовское: учеба под угрозой из-за дронов

Владимировка — последнее село перед фронтом, где еще остались дети. Дальше — только Никольское, Угледар, Покровск, там, по словам Аллы, детей уже нет.

— Во Владимировке мы раздавали помощь деткам, потому что очень просили об этом родители и опекуны, — рассказывает волонтер. — Заранее оговоренное место у нас было. Мы очень переживали, потому что недалеко находится Угледар и собирать деток опасно. Но, слава богу, у нас всё сложилось.

На раздачу приходили целыми семьями. Фотографии, которые Алла передала в редакцию, тому подтверждение. Дети улыбались, держали в руках новые тетради и пеналы. Многие ждали этого дня с нетерпением.

— В этом году во Владимировке стараются, чтобы все детки учились очно, потому что и так столько лет просидели на дистанционном. Первые дни ходят в школу, но каждый день ситуация может поменяться.

Школа во Владимировке разрушена еще со времен боев за Угледар. Сейчас дети занимаются в другом здании. В прошлом году они ходили на занятия три дня в неделю, а два — учились дистанционно. В этом году пока пробно: три раза в неделю по несколько уроков и два дня на дистанционном обучении.

Но главная угроза сейчас — не разрушенные стены, а дроны.

— За последние два-три месяца сильно «кошмарят» дроны, — говорит Алла. — Летают, бьют по машинам, по домам. Много новых сожженных домов за эти два месяца. С июня сильно летают.

ИА Регнум Вручение канцелярии школьникам ДНР

Вторая часть гуманитарного груза отправилась в Трудовское — село Волновахского района Угледарского округа. Сюда после обстрелов съехались беженцы из Угледара, Красногоровки и Владимировки.

Но и здесь помощь пришла не сразу.

— В Трудовском была трудность с раздачей, потому что в тот день и накануне очень много дронов кружило над Трудовском, над Волновахой, над населенными пунктами, — вспоминает Алла. — Выдача была такой: приходили по два-три человека, или родители, или сами дети, в заранее оговоренное время, получали наборы и уходили. Мы побоялись собирать массово.

Трудовское — маленькое село, сильно разрушенное еще в 2023 году. Сейчас там снова неспокойно — и опять из-за дронов. Здесь, как и во Владимировке, свет отключают на сутки и больше.

— Несколько суток не было света опять-таки из-за обстрелов, — говорит волонтер. — Пока еще заряд на телефонах — можно выйти в интернет. Когда нет — сидим и без интернета.

ИА Регнум Вручение канцелярии школьникам ДНР

Самой сложной оказалась раздача в Горловке — на микрорайоне Строитель.

Горловка сейчас — самое опасное наше направление. Раздача длилась четыре дня. Наборов там было не очень много, но дольше всего раздавали именно в Горловке, потому что невозможно было выйти — постоянные обстрелы.

Микрорайон Строитель в Горловке — один из самых обстреливаемых районов города. Дети здесь уже шесть лет не ходят в школы — только дистанционно. Выходить на улицу опасно.

— 1 сентября у нас не было света с пяти утра до пяти вечера. 31 августа не было света почти сутки, — рассказывает Алла. — Когда выключают свет, первое время еще есть мобильная связь, но потом садятся вышки — и ложится связь.

«Война крадет детство, мы стараемся наполнить его яркими эмоциями»

Для Аллы эта помощь — не просто работа. Она живет в регионе, видит детей каждый день и знает, через что они проходят.

— Мы знаем, ради чего это терпим. Чтобы поскорей победа пришла, — говорит она. — Наших деток стараемся поддерживать, потому что война и так беспощадно крадет их детство, а мы стараемся хоть немножко наполнить его яркими эмоциями.

ИА Регнум Алиса

Среди тех, кто получил наборы, 12-летняя Екатерина: ее семья потеряла дом в результате обстрелов, на момент выдачи канцелярии они находились в пункте временного размещения, сейчас собираются к родственникам в Россию.

Во Владимировке помощь пришла к Елене: два года назад она стала вдовой с двумя детьми, но недавно вышла замуж за мужчину с инвалидностью (у него протез) и стала мамой для его сына Саши, у которого аутизм, — теперь в семье четверо детей, и все они получили школьные наборы.

А для 12-летней Алисы, которая живет с мамой и бабушкой, набор стал маленьким праздником: девочка обожает всё красивое и любит фотографироваться, и когда волонтеры вручили ей подарок, она сразу достала фломастеры и попросила сделать снимок на память.

ИА Регнум Елена с семьей

80 наборов канцелярии доставлены и вручены. Во Владимировке, Трудовском и Горловке дети получили тетради, ручки, карандаши, альбомы и краски.

ИА Регнум продолжает следить за судьбами детей Донбасса и оказывать информационную поддержку гуманитарным инициативам.