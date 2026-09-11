24 августа в магазине Fix Price в подмосковном Подольске семилетняя девочка дотронулась до холодильника с мороженым и получила удар электрическим током. Ребенка экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. Как выяснилось позже, от серьезных последствий ее спасли резиновые сапожки, не проводившие ток, — тем не менее разряд вызвал аритмию. К 26 августа пострадавшую уже выписали из больницы.

ИА Регнум

Этот случай — лишь один в ряду подобных происшествий, которые с пугающей регулярностью происходят в разных регионах страны. И далеко не всегда они заканчиваются благополучно.

Электрический ток остается одним из самых опасных факторов как в быту, так и на производстве. Согласно данным Росстата, ежегодно непосредственно от электротравм в России погибает около 800 человек, однако эксперты МЧС и крупных энергетических компаний называют гораздо большую цифру — до 4000 жертв в год.

В эту аналитику включают производственные и бытовые травмы, а также сопутствующие трагедии: от масштабных пожаров из-за неисправной проводки до смертельных ударов на железной дороге и несчастных случаев на стройках. Большая часть этих инцидентов вызвана банальным игнорированием базовых правил безопасности и износом электросетей.

При этом критическим является то, что электротравмы в 49% случаев заканчиваются летальным исходом, 31% — тяжелыми травмами (в том числе ампутации конечностей), 20% — легкими. Из общей доли бытовых электротравм в России на детей и подростков приходится около 350–400 инцидентов ежегодно. И каждый четвертый ребенок погибает в результате удара током.

«Холодильник был не заземлен»

После происшествия в Подольске СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка в помещении магазина (ст. 238 УК РФ).

Корреспондент ИА Регнум обратился к Антону Павловскому, инженеру производственной лаборатории изоляции и защиты от перенапряжения ООО «Севастопольэнерго», чтобы разобраться в причинах трагедии и понять, кто должен нести за нее ответственность.

По словам инженера, вероятная причина случившегося в Подольске — холодильник не был заземлен.

«Это грубейшее нарушение, — поясняет специалист. — Заземление позволяет увести ток от оборудования в землю. Если этого нет, ток остается на корпусе металлического прибора. Будь то холодильник, бойлер или любой другой электроприбор».

URA.RU/TASS

Кто конкретно виноват, установит следствие, но ответственным является в первую очередь руководитель организации. Именно он обеспечивает соблюдение требований по заземлению.

Кроме того, ответственность несет тот, кто отвечает за электрохозяйство: специалист, организующий монтаж заземления, контролирующий его состояние, планирующий проверки, взаимодействующий с электролабораториями и ведущий документацию.

Также ответственность лежит на электриках и инженерах, которые осматривают технику, измеряют сопротивление и проверяют надежность соединений между оборудованием и заземляющей шиной.

Смертельный кондиционер

Другой случай, причиной смерти которого стал кондиционер, произошел 22 июня в Оренбуржье. Причем двойной. Константин и Максим погибли при установке кондиционера в частном доме. Вначале жизни лишился Константин, ветеран СВО, муж и отец, а через несколько часов — его напарник Максим.

«Они внутренний блок установили. Вышли на улицу, чтобы установить наружный. И что-то там произошло, никто ничего нам сказать толком не может. Напарник, с которым Костя работал, Максим, пошел за инструментом в машину и услышал, как он закричал: «Макс!» И когда Максим повернулся, Костя уже лежал на земле, его трясло всего», — рассказывает ИА Регнум Юлия, мама Константина.

Приехавшие медики, по ее словам, просто констатировали смерть, а Максиму сказали, что у Константина оторвался тромб.

«Его тело не осмотрели, просто вынесли диагноз. Потом приехала полиция, место трагедии не оцепила. И не запретила проводить работы, так как точную причину смерти не установили. Поэтому, когда Константина увезли в морг, Максим решил доделать незавершенную работу вместо него. И позже его тоже обнаружили лежащим на земле без признаков жизни. Медики как-то определили, что Максима ударило током», — отмечает Юлия.

Изначальная версия случившегося, согласно заявлению следователя, — это отсутствие заземления в отстроенном частном доме. Но точную причину так и не выявили. А согласно судебно-медицинской экспертизе, обе жертвы получили одинаковые электрометки на левой руке: у Константина — возле большого пальца, у Максима — возле среднего.

Также следователи забрали на экспертизу кондиционер и все инструменты, провели электротехническую экспертизу, но ее результаты так пока и не сообщили родным погибших. Известно только, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял следствие на личный контроль.

В отличие от производственных аварий, бытовые травмы в 95% случаев происходят в низковольтных сетях (до 1000 В), преимущественно при стандартном напряжении 220 В. То есть люди гибнут от ударов током при контакте с обычными бытовыми электроприборами, которые их окружают каждый день — холодильниками, чайниками. Бытовой электротравматизм составляет около 40% от всех регистрируемых случаев поражения электрическим током и является одной из главных причин летального исхода среди непроизводственных травм.

И причина у этого, как правило, обычная халатность. У нас до сих пор во многих случаях принято относиться к электробезопасности с точки зрения обычного русского «авось». Разболталась розетка? Ну пока работает — трогать не будем. Провод придавило мебелью? Тоже нестрашно, прибор же работает. Холодильник или стиральная машина «щиплется», когда трогаешь влажными руками? Значит, будем трогать сухими и в резиновых сапогах.

Предприниматели, в свою очередь, просто экономят на безопасности. Используют старую и неисправную технику, бросают удлинители прямо под ноги персоналу и посетителям, экономят на качественной проводке, устройствах защитного отключения электроэнергии и заземлении.

Инженер Павловский отмечает: стоимость заземления не является запредельной. Устройство защитного отключения для бытовых нужд стоит в пределах 2,5–3 тысяч рублей. Для магазина, где требуется более мощное оборудование, цена может доходить до 10 тысяч рублей.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

«Для крупных предприятий потратить деньги на безопасность и клиентоориентированность своих покупателей, мне кажется, резонно», — комментирует Павловский.

Стоимость всегда рассчитывается индивидуально под конкретный объект. Для небольшого магазина (до 150 м²) можно ориентироваться на 25–35 тысяч рублей. Для крупного предприятия или большого торгового центра сумма будет заметно выше — от 40 тысяч рублей.

Цена зависит от площади, сложности планировки, типа грунта и выбранного подхода к заземлению (классический контур, модульное или очаговое заземление). В одних случаях достаточно подключить имеющийся контур к щиту, в других — проектировать систему с нуля, прокладывать новые линии и устанавливать дополнительные заземлители.

«Самое главное, чтобы у прибора была розетка с заземляющим проводом — это третий провод в розетке, — поясняет Павловский. — Он уводит ток в землю. И чтобы в щитке был автомат, который при пробое тока на корпус отключает этот прибор».

Процесс подключения, по словам специалиста, не занимает много времени. Заземление приходит от трансформаторной подстанции: это отдельная шина, соединенная с землёй. Металлический стержень закапывают рядом со зданием на определенную глубину, оттуда электричество заводится внутрь, и в здании появляется провод заземления, к которому уже можно подсоединять розетки.

Если в розетке нет заземляющего провода или не установлен автомат в щитке, происходит удар током.

«Также удары возможны из-за нарушенной изоляции провода. Если на проводе сэкономили, току некуда уходить, и корпус становится наэлектризованным, — предупреждает инженер. — То же самое происходит при попадании влаги или образовании конденсатной пленки, проводящей ток. Или при скачках напряжения, пробивающих старую изоляцию».

Но сама по себе констатация факта «нет заземления», неисправная проводка или бытовой прибор не ведет к уголовному делу для предпринимателя. Последствия для него наступят только тогда, когда из-за этого кто-то будет травмирован или погибнет.

Если лицо, на которое возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда, не обеспечило безопасность и это привело к тяжкому вреду здоровью — наступает уголовная ответственность.

Возможен штраф до 400 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, принудительные работы или лишение свободы (с возможным лишением права занимать определенные должности). Если из-за небезопасных электроприборов по неосторожности погиб человек, срок лишения свободы может достигать четырех лет. При гибели двух и более лиц — до пяти лет. Но это все происходит уже тогда, когда беда случилась.

Что делать, чтобы не допустить трагедий?

В первую очередь необходимо ужесточить контроль за соблюдением правил электробезопасности в общественных местах. Правила устройства электроустановок и другие нормативные документы четко регламентируют требования электробезопасности, но на практике они часто игнорируются.

Каждое торговое предприятие должно регулярно проводить проверку электрооборудования. Инспекторы Ростехнадзора проверяют документацию и фактическое состояние: наличие контура заземления, его состояние, соответствие сопротивления нормам. При нарушениях выдают предписания, налагают штрафы или приостанавливают работу.

Визуальный осмотр рекомендуется проводить не реже раза в полгода, замеры сопротивления — примерно раз в три года (для особо опасных помещений или уличных установок — чаще, раз в год). После монтажа, ремонта или земляных работ рядом с контуром проводят внеочередную проверку. Результаты фиксируют в протоколах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, Павловский рекомендует устанавливать во всех розетках дифференциальные автоматы, которые отключают питание быстрее, чем сердце человека успевает войти в фибрилляцию — хаотичные, несогласованные сокращения сердечной мышцы — в таком состоянии сердце перестает перекачивать кровь, и это смертельно опасно. Ток, проходя через тело, способен запустить такой сбой.

Дифавтомат срабатывает за доли секунды (обычно не более 0,3 секунды) — этого времени недостаточно, чтобы ток вызвал фибрилляцию, и человек избегает тяжелой травмы или гибели.

Также если сравнивать статистику травм от ударов током в России с мировой практикой — внедрение обязательного использования устройств защитного отключения более высокого класса ведет к снижению происшествий. На данный момент в России тип таких устройств для обязательной установки носит рекомендательный характер, и застройщики массово выбирают варианты дешевле, и они менее безопасные. В странах, где типы УЗО строго регламентированы, статистически зафиксировано снижение количества гибели от ударов током.

Однако даже самые совершенные устройства не спасают, если их нет или они смонтированы с нарушениями. Практически всегда причина трагедий — отсутствие заземления или неисправность электрооборудования, которые могли быть устранены за сумму, сопоставимую со стоимостью одного кондиционера.

Ответственность за это лежит на руководителях организаций, главных энергетиках и рядовых электриках. Но пока проверки Ростехнадзора носят плановый характер, а штрафы для многих предпринимателей остаются «просто издержками», гарантировать безопасность посетителей магазинов, остановок и дворов невозможно.