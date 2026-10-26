«Жизнь зависит от генератора». Пострадавшая от Украины семья получила свет
Семья из села Владимировка под Угледаром, об истории которой ИА Регнум рассказывало ранее, получила мощный инверторный генератор, который сможет выдерживать несколько единиц бытовой техники при одновременном подключении, и запас бензина для него.
Дорогостоящую технику оплатил меценат, и при содействии редакции и волонтеров она была приобретена и доставлена во Владимировку — теперь у Галины, её дочери Ксюши и девятилетнего Руслана снова есть свет, вода и связь.
31 марта 2022 года Галина потеряла мужа и брата — они подорвались на мине, вывозя мусор со двора. Через две недели в дом прилетел снаряд: старшая дочь Даша погибла, а Руслан лишился ноги. Мальчик выжил чудом — мама сумела остановить кровотечение подручными средствами, полотенцами и простынями, и по счастливой случайности они встретили скорую еще по пути в больницу.
В этом году Руслан первый раз пошел в школу — ему скоро девять, но за парту он ещё не садился: в Москве, где семья два года жила после ранения, он занимался индивидуально. А сама Галина борется с тяжёлым заболеванием печени, которое стало следствием тяжелых событий, которые ей пришлось пережить.
Работать она не может — и из-за болезни, и потому, что нужно ухаживать за сыном. Своего дома у семьи больше нет, они живут в чужом, временно предоставленном жилье. И каждый день без электричества здесь — это день без воды, тепла и связи.
«Электричество — это событие»
До Владимировки добираться опасно. Село стоит у трасс Донецк — Волноваха и Донецк — Мариуполь, которые постоянно атакуются дронами.
«Причём эти дроны атакуют не только грузовые машины, — рассказывают волонтёры. — Очень много было при нас, раз шесть, наверное, когда мы видели, как горят легковые машины. Один раз мы видели, люди лежали мёртвые возле дороги. Видно, они выбирались из машины и потом уже умирали. Это очень страшно».
В день поездки к семье, когда доставляли помощь, волонтёры стали свидетелями того, как сбили дрон, который пытался атаковать автомобиль на дороге.
Начиная от Валерьяновки через село Благодатное и до самой Владимировки вся дорога затянута защитной сеткой от дронов.
«Едешь, едешь — и нет ни конца, ни края этой сетке», — описывают волонтёры. Иногда в неё попадают птицы, особенно ночные, которые не видят препятствия, но сетка своё дело делает — спасает человеческие жизни.
Владимировка, в которой живет Руслан с мамой и сестрой, один из самых крупных и ближайших к Угледару населенных пунктов. С лета село регулярно остаётся без света, вся инфраструктура в округе регулярно под атакой дронов: горят то трансформатор, то подстанция.
«Можно сказать, когда есть электричество — это событие для жителей этого района. Потому что в основном его нет», — рассказывают волонтёры, передававшие технику. Они объясняют: колодец и скважина в доме Галины работают только от электричества, поэтому отключение света означает для семьи не просто темноту.
«Нет электричества — ты не только без света сидишь, но и без воды, интернета, отопления и даже без связи».
Именно поэтому выбор пал на инверторный генератор — он даёт ток ровный, как из розетки, поэтому к нему можно смело подключать крупную бытовую технику, и она не сгорит. Он работает тише обычного и заводится нажатием одной кнопки, а не дёрганьем шнура.
«Можно подключить и насос, и электричество, и стиральную машинку, и холодильник, и морозилку — то есть можно жить нормальную жизнь, и бензина он потребляет меньше, чем обычный».
Генератор тянет угольный котёл, который также работает от электричества — это отдельный плюс. Уже довольно холодно, и в доме постоянно кто-то простывает.
Генератор, несмотря на вес, легко перекатывается на колёсиках за ручку — как чемодан. Для семьи, где взрослых мужчин нет, это едва ли не решающее качество: семья состоит из мамы Галина и Ксюши — девочки-подростка, а Руслан хоть и мужчина, но пока маленький. Для их семьи такое приобретение максимально удобный в использовании вариант.
«Кнопочку нажал — и всё готово»
Больше всех приобретению обрадовалась Ксюша. Раньше семье приходилось пользоваться соседским генератором, который нужно заводить вручную. И она жаловалась, что его было тяжело заводить — он запускался при помощи шнура, и сам был довольно тяжелый и без колес, его перемещение каждый раз становилось проблемой.
«Я сорвала спину, дёргая за этот шнур, очень тяжело заводить генератор, мы с мамой мучаемся. А на этом кнопочку нажал — и всё готово», — рассказала девочка.
Теперь у детей появится возможность делать уроки не в темноте: в этих краях уже в четыре часа дня наступают сумерки, а к шести вечера — полная темнота. Волонтёры отмечают, что купить просто генератор было бы недостаточно — важно было, чтобы в одной машине сошлись все нужные качества: чистая синусоида, мощность под котёл, тихая работа и мобильность.
Теперь у семьи будет электричество, и при этом небольшой расход бензина — его тоже довольно сложно сейчас достать во Владимировке: бензовозы — одна из главных целей дронов ВСУ.
«Теперь у нас будет светло в домике. У нас будет водичка, будет работать холодильник. И уроки мы с Ксюшей сможем делать не в темноте», — говорит Руслан и улыбается.