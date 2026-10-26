Семья из села Владимировка под Угледаром, об истории которой ИА Регнум рассказывало ранее, получила мощный инверторный генератор, который сможет выдерживать несколько единиц бытовой техники при одновременном подключении, и запас бензина для него.

ИА Регнум

Дорогостоящую технику оплатил меценат, и при содействии редакции и волонтеров она была приобретена и доставлена во Владимировку — теперь у Галины, её дочери Ксюши и девятилетнего Руслана снова есть свет, вода и связь.

31 марта 2022 года Галина потеряла мужа и брата — они подорвались на мине, вывозя мусор со двора. Через две недели в дом прилетел снаряд: старшая дочь Даша погибла, а Руслан лишился ноги. Мальчик выжил чудом — мама сумела остановить кровотечение подручными средствами, полотенцами и простынями, и по счастливой случайности они встретили скорую еще по пути в больницу.

В этом году Руслан первый раз пошел в школу — ему скоро девять, но за парту он ещё не садился: в Москве, где семья два года жила после ранения, он занимался индивидуально. А сама Галина борется с тяжёлым заболеванием печени, которое стало следствием тяжелых событий, которые ей пришлось пережить.

Работать она не может — и из-за болезни, и потому, что нужно ухаживать за сыном. Своего дома у семьи больше нет, они живут в чужом, временно предоставленном жилье. И каждый день без электричества здесь — это день без воды, тепла и связи.

«Электричество — это событие»

До Владимировки добираться опасно. Село стоит у трасс Донецк — Волноваха и Донецк — Мариуполь, которые постоянно атакуются дронами.

«Причём эти дроны атакуют не только грузовые машины, — рассказывают волонтёры. — Очень много было при нас, раз шесть, наверное, когда мы видели, как горят легковые машины. Один раз мы видели, люди лежали мёртвые возле дороги. Видно, они выбирались из машины и потом уже умирали. Это очень страшно».

В день поездки к семье, когда доставляли помощь, волонтёры стали свидетелями того, как сбили дрон, который пытался атаковать автомобиль на дороге.

Начиная от Валерьяновки через село Благодатное и до самой Владимировки вся дорога затянута защитной сеткой от дронов.

«Едешь, едешь — и нет ни конца, ни края этой сетке», — описывают волонтёры. Иногда в неё попадают птицы, особенно ночные, которые не видят препятствия, но сетка своё дело делает — спасает человеческие жизни.

Владимировка, в которой живет Руслан с мамой и сестрой, один из самых крупных и ближайших к Угледару населенных пунктов. С лета село регулярно остаётся без света, вся инфраструктура в округе регулярно под атакой дронов: горят то трансформатор, то подстанция.

«Можно сказать, когда есть электричество — это событие для жителей этого района. Потому что в основном его нет», — рассказывают волонтёры, передававшие технику. Они объясняют: колодец и скважина в доме Галины работают только от электричества, поэтому отключение света означает для семьи не просто темноту.

«Нет электричества — ты не только без света сидишь, но и без воды, интернета, отопления и даже без связи».

Именно поэтому выбор пал на инверторный генератор — он даёт ток ровный, как из розетки, поэтому к нему можно смело подключать крупную бытовую технику, и она не сгорит. Он работает тише обычного и заводится нажатием одной кнопки, а не дёрганьем шнура.

«Можно подключить и насос, и электричество, и стиральную машинку, и холодильник, и морозилку — то есть можно жить нормальную жизнь, и бензина он потребляет меньше, чем обычный».

Генератор тянет угольный котёл, который также работает от электричества — это отдельный плюс. Уже довольно холодно, и в доме постоянно кто-то простывает.

Генератор, несмотря на вес, легко перекатывается на колёсиках за ручку — как чемодан. Для семьи, где взрослых мужчин нет, это едва ли не решающее качество: семья состоит из мамы Галина и Ксюши — девочки-подростка, а Руслан хоть и мужчина, но пока маленький. Для их семьи такое приобретение максимально удобный в использовании вариант.

«Кнопочку нажал — и всё готово»

Больше всех приобретению обрадовалась Ксюша. Раньше семье приходилось пользоваться соседским генератором, который нужно заводить вручную. И она жаловалась, что его было тяжело заводить — он запускался при помощи шнура, и сам был довольно тяжелый и без колес, его перемещение каждый раз становилось проблемой.

«Я сорвала спину, дёргая за этот шнур, очень тяжело заводить генератор, мы с мамой мучаемся. А на этом кнопочку нажал — и всё готово», — рассказала девочка.

Теперь у детей появится возможность делать уроки не в темноте: в этих краях уже в четыре часа дня наступают сумерки, а к шести вечера — полная темнота. Волонтёры отмечают, что купить просто генератор было бы недостаточно — важно было, чтобы в одной машине сошлись все нужные качества: чистая синусоида, мощность под котёл, тихая работа и мобильность.

Теперь у семьи будет электричество, и при этом небольшой расход бензина — его тоже довольно сложно сейчас достать во Владимировке: бензовозы — одна из главных целей дронов ВСУ.

«Теперь у нас будет светло в домике. У нас будет водичка, будет работать холодильник. И уроки мы с Ксюшей сможем делать не в темноте», — говорит Руслан и улыбается.