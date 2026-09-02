В украинской поп-среде медленно, но верно раскручивается «колесо генотьбы». Один за другим местные селебрити начинают во всеуслышание заявлять о недовольстве властью и о том, что происходит в стране.

ИА Регнум

За последние недели уже второй случай от украинских звезд топ-уровня: сначала певица Оля Полякова заявила в интервью, что Украина всё больше становится похожа на концлагерь, но тогда прокатилась вялая волна возмущения.

А вот прямо сейчас разворачивается драма совсем другого масштаба — дуэт «Потап и Настя» публично отказался «играть в ура-патриотизм» и зашел сразу с козырей: с русского языка.

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко уже давно не живут на Украине­, на данный момент их основное место обитания в Испании. Уехала пара практически сразу после начала СВО, как и многие, демонстративно отказавшись исполнять свои песни на русском языке.

Потапенко даже пытался напоказ вступить в тероборону. Правда, соотечественники так и не поняли, как он собирается оборонять Украину из-за границы, но герой совершенно не смутился и теперь радостно шутит над этим в соцсетях.

Но тем не менее украинский угар дуэт стороной не обошел.

Певцы публично осуждали действия России, заявляли об отказе от российских наград и сообщали о сборе средств для Украины. Некоторое время даже пытались выпускать украиноязычный патриотический контент, но без особого успеха.

В 2022 году пара еще была официально в браке, но уже не выступала дуэтом. В то время Настя стала делать сольную карьеру под псевдонимом NK. С этой же мыслью она уезжала в Мексику после 2022 года, где попыталась завоевать испаноязычную аудиторию Латинской Америки.

Но поскольку там это никого не зацепило, где-то с 2024 года Каменских начала понемногу припоминать родной русский язык и старые песни, аргументируя это тем, что ее аудитория говорит и на русском.

К 2025 году русский язык проявлялся в репертуаре ситуативных патриотов всё отчетливее, а в августе 2026 года Потап и Настя выступили дуэтом на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

И пели они исключительно свои старые хиты — на русском.

Вполне ожидаемо, что это вызвало бурления среди уже профессиональных украинских патриотов, которые только что отменяли Полякову, а теперь нашли себе новую жертву.

И вот тогда началось самое интересное. Сначала Настя записала видео, в котором заявила, что русский — ее родной язык и она говорит на нем всю жизнь и будет на нем петь.

Затем они с Потапом опубликовали еще один ролик, в котором карикатурно били поклоны и извинялись за то, что говорят по-русски: «Боже, простите нас, пожалуйста, за то, что говорим на русском языке, мы совсем забыли, что есть такое понятие, как… свобода».

Естественно, за такой вызов и попрание всех границ сетевые активисты побежали лишать Потапенко звания народного артиста Украины и в срочном порядке создали петицию. На данный момент она собрала уже несколько тысяч подписей.

После этого Анастасия еще раз высказалась о том, «какая у нас с Лёшей позиция»:

«Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей». Я хочу, чтобы эти люди не умирали.

Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Потому что мне чуждо всё, что не про свободу. Потому что каждый человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Потому что стричь всех под одну гребенку по языковому признаку — это всё равно что дискриминировать по цвету кожи».

Весьма неполиткорректное признание того, что пассаж Поляковой про концлагерь — всё же правда, несмотря на ее скоропалительные извинения. И это откровенное недовольство происходящим на Украине, прорывающееся то тут, то там, — важный симптом усталости общества.

Если об этом заговорили уже «звезды» — обеспеченные люди, которые даже не живут в этой стране, можно представить, что происходит в головах обычных людей в каких-то украинских городах и селах. У них нет электричества, проблемы с работой, нельзя купить продуктов, а на улицу выйти в прямом смысле опасно для жизни — под любым кустом тебя может караулить ТЦК.

Но как универсальное решение всех проблем предлагаются рецепты «больше мовы» и «еще больше патриотизма».

Поэтому ни деньги, ни возможность уехать с Украины, ни даже опасность «отмены» уже не могут заставить людей молчать. Мыльный пузырь дутого патриотизма лопнул.

Причем можно с уверенностью предположить, что среди обычных украинских людей он сдулся гораздо раньше — и просто круги на воде разошлись, когда это вырвалось в публичное поле через тех, у кого есть возможность вещать на широкую публику.

Люди устали заставлять себя менять идентичность непонятно ради чего. Абстрактная идея в красивой обертке протухла, пожухла, и, более того, постоянно пытается тебя убить — и тогда ты начинаешь думать, что же с ней ней было не так.

Причем осмысляет это украинское общество не на мове. Потому что ее знать и уметь говорить иначе (особенно если принуждают) — это одно. А вот думает человек всегда на родном — русском языке.

Именно поэтому Зеленский и его иностранные кураторы так рьяно наращивают удары по России — им кажется, что, если они создадут для общества медийную картину «перемог», это спасет ситуацию. Поможет как-то взбодрить общество, которое уже не хочет бороться ни за «героев», ни за «светлое европейское будущее», ни за вступление в НАТО.

Люди хотят, чтобы закончилась война и от них отстали. А в случае с Потапом и Настей это еще и напрямую связано с заработками: на лозунгах не прокормишься, а делать то, что они умеют, им не дают. И когда заканчиваются деньги — тут же приходит невероятно открытие: патриотизм работает тогда, когда родину есть за что любить.

Украинцы уже не понимают, за что им любить оголтелую безумную страну, которая готова перемолотить в жерновах войны всех до последнего исключительно ради самого процесса.

Возможно, скоро они догадаются и о том, из-за чего в 2014 году восстал Донбасс и ушел Крым. Какие-то проблески уже прорываются даже через сознание, затуманенное бесконечным телемарафоном.

А даже если не догадаются, тенденция победы холодильника над телевизором уже налицо. Ведь даже среди сотен комментариев под постом Анастасии Каменских о родном русском языке уже множество тех, которые поддерживают ее позицию, не боясь высказаться вслух.