Иногда реальность оказывается страшнее любого вымысла. В Новороссийске в управление опеки и попечительства пришла 20-летняя девушка с намерением передать под опеку двух сыновей — четырех и двух лет.

ИА Регнум

Она заявила, что больше не может продолжать их растить одна. Объяснила просто: от нее ушел муж, и она осталась одна с двумя детьми. О том, как жила семья ранее, толком практически ничего не известно, но дети неухоженные и отстают в развитии.

Уговоры, предложения о социальной и психологической помощи, попытки вразумить — всё оказалось тщетным. Сотрудники органов опеки рассказали, что мать всё время держала младшего на руках, целовала, но оставалась непреклонной. Ее решение было осознанным — она сказала, что просто не знает, как теперь строить жизнь с двумя детьми без мужа.

И это еще не конец истории — когда специалисты начали искать отца мальчиков, выяснилось, что и он не собирается брать на себя ответственность. Более того, мужчина заявил, что старший сын не его биологический ребенок.

Бабушка по линии отца сначала выразила желание забрать внуков, но после разговора с сыном перестала отвечать на звонки. Так, при живых родителях и родственниках двое маленьких детей остались сиротами.

К каждой новости прикреплено фото белокурых худеньких мальчиков. Когда я смотрела на это фото, думала, что меньше всего в жизни мне бы хотелось понять эту женщину. Почувствовать то, что она чувствовала, когда отводила своих родных сыновей в органы опеки и добровольно отдавала чужим людям.

Первой эмоцией было именно сочувствие. И мысль, что, спасибо ей, конечно, что хватило ума отдать детей опеке. Не выкинуть в окно, не утопить, не закрыть дома умирать от голода, поедая стиральный порошок — к сожалению, такие новости регулярно всплывают в информационном поле.

Признать, что ты плохая мать, и дать детям шанс на нормальную жизнь без тебя — тоже выбор. В глубине души я даже надеюсь, что она просто безответственная и бессердечная, а не пошла на этот шаг от безысходности. И что от ее решения детям действительно станет лучше.

По сообщениям органов опеки, детям ищут новую семью. И, скорее всего, из-за медийной огласки довольно быстро найдут. Россияне довольно охотно берут в семьи детей на условиях опекунства — гораздо чаще, чем проходят полную процедуру усыновления.

Но этот случай — один из тысячи. По данным на 2023 год, в нашей стране было около 20 тыс. детей, которых родители добровольно отдали органам опеки. Их не изъяли, их родители живы. И они так же, как это семейство, от детей отказались.

Это серая зона теневого сиротства — когда родители вроде бы есть, а на самом деле их нет. Многие из тех, кто оставлял детей временно, на период трудных жизненных обстоятельств, не возвращаются за ними уже больше никогда.

И когда я размышляю про эту цифру, я думаю, что определенно размножаться надо далеко не всем. Потому что ни один ребенок в мире не заслуживает семьи, в которой он не нужен решительно никому.

Первого из сыновей мама из Новороссийска родила лет в пятнадцать, второго тоже, судя по возрасту, до совершеннолетия. И хочется спросить у органов опеки, где вы были, когда этот ребенок рожал детей? Что вы сделали, чтобы пятнадцатилетняя девочка перестала бесконтрольно рожать?

Судя по тому, что к восемнадцатилетию она стала мамой дважды, решительно ничего. Да и после, видимо, тоже. Если в какой-то момент она решила, что в случае жизненных трудностей детей просто можно сдать в приют, как уличных котят.

С современной научной точки зрения у человека нет классических жестких инстинктов, как у животных. В том числе и инстинкта материнства. Первые годы мать привязывает к детям постоянная выработка окситоцина, но со временем она ослабевает.

Тогда любовь к детям трансформируется в более осознанную привязанность, в ответственность за жизнь конкретного маленького человечка. Забота о детях — это результат воспитания, эмпатии и социальных норм, а не автоматический механизм.

Судя по цифре в 20 тыс. детей, от которых осознанно отказались родители, воспитывать в нашей стране надо не только детей. А еще минимум 40 тыс. взрослых родителей.

Потому что эти дети, брошенные уже в сознательном возрасте вот такими родителями-кукушками, неизбежно пронесут это через всю жизнь. Потому что с высокой долей вероятности у них никогда не будет примера, какой должна быть нормальная семья.

Я не знаю, есть ли родители у девушки, которая отказалась от своих сыновей. Судя по тому, что органы опеки обращались только к бабушке со стороны отца, у нее либо родителей нет, либо они настолько асоциальные, что в качестве опекунов даже не рассматривались.

Скорее всего, она тоже жила не с ними. И воспитали из нее вот это всё органы опеки, которые теперь дают душещипательные комментарии о том, что непременно найдут детям хорошую семью.

Но, судя по всему, система воспитания этих самых детей у нас работает как-то плохо. Статистически дети, которые воспитывались в детских домах, оставляют своих детей в несколько раз чаще, чем люди, которые выросли с родителями.

И этим надо серьезно заниматься на государственном уровне, чтобы не множить эту нелюбовь в геометрической прогрессии.