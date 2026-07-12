У меня есть guilty pleasure — я люблю следить за жизнью наших уехавших. Еще больше я люблю не просто следить, а злорадствовать и осуждать.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Божена Рынска

Мало кто вызывает во мне такое неприятие, как поуехавший «цвет нации», который оттуда продолжает с кислой миной вещать про «загнивающий русский мир» и «кровавый режим». К тем, кто молча удалился прозябать в тбилисских дебрях, вопросов нет. Если людям нравится страдать на чужбине — кто я такая, чтобы им запрещать.

Но вот эта самопровозглашенная «интеллигенция», которой здесь по счастливой случайности удалось урвать кусочек пирога от разграбленной страны, развалу которой она так радовалась, и которая так ностальгирует о 90-х в выражениях «прекрасное время, тогда была надежда», вызывает у меня острые приступы сарказма.

Один из безусловных фаворитов среди этой публики — Божена Рынска. Просто уникальный персонаж, женщина, которая ненавидит решительно всех.

Ныне Божена обитает в Латвии. Надо заметить, что на задворки европейской цивилизации она попала вынужденно — на что-то приличнее, тот же Лондон, у нее банально не хватило денег. Поэтому наблюдать за тем, как она вынуждена пресмыкаться перед теми, кто достался ей на сдачу, довольно забавно.

А это случается регулярно.

Например, как-то Божена делилась болью, что по латвийским законам собственник сам должен чистить от снега придомовую территорию. И что она, мол, «сроднилась с лопатой» во время текущих снегопадов.

Памятуя характер барышни, я с иронией представляла, какие бы задорные эпитеты летели в адрес российской власти, если бы Божене хотя бы на двадцать секунд пришлось взять лопату в руки в Москве. Ну, а в Латвии — нормально. Там угнетают как-то добрее и душевнее.

А несколько дней назад она рассказала, что ее знакомая (иноагент) Зинаида Пронченко поделилась в эфире историей о том, как ей пришлось столкнуться с неприятным инцидентом в Юрмале.

По словам Божены, мама Зинаиды вела с пляжа маленькую дочку (лет четырёх), та увидела других детей с их мамой, собиравших дикую землянику в кустах, и ринулась туда. Латвийская женщина закричала: «Да куда вы лезете, русские? Да вас всех и так ненавидят, и за дело ненавидят. Это наша земляника, уберите ребенка».

Далее Божена, разумеется, осуждает грубость и националистические оскорбления, особенно в адрес малыша, называет поведение той женщины безобразным. Однако тут же оговаривается, что замечание «русские везде лезут» имеет под собой «сермягу» — мол, это национальная травма латышей и в маленькой стране любой инородец воспринимается как оккупант.

Она также поясняет, что в северных странах существует негласная этика сбора ягод и грибов: не подходить вплотную к месту, где уже собирает другой, из уважения к личному пространству. Если ребёнок вбегает в чужой куст, замечание сделать можно, но корректно — взрослому, а не малышу.

И говорит, что она бы уговорила свою дочку поделиться земляникой с незнакомым ребёнком, объяснив, что эмоции и дружба дороже лакомства, а потом, уже на обратном пути, тихо предупредила бы, что так делать не принято, потому что грибники-ягодники бывают агрессивными.

В завершение же проводятся параллели с другими странами, и тут наша элитная блогерша не сдерживается и немного зигует, когда признаётся, что, если бы в куст полез ребёнок дагестанской или пакистанской внешности, сама могла бы сорваться и «отлаять», хотя не при дочке Женечке.

Вот такой вот получился многоходовый этюд о ягодах, этике и национальных обидах.

Но самое забавное во всей этой ситуации — наблюдать, как не только Божена, но и все эти товарищи вынуждены растягиваться в морально-этическом шпагате. Ведь сама мадам признаётся, что, случись такая ситуация в подмосковном лесу с дагестанским малышом и героиней, она бы орала что-то похуже.

Зная ее манеру высказываться, я ни секунды не сомневаюсь, что так бы и было.

Но нельзя же признаться, что, покинув Россию, она прибыла не в райские сады, а в окружение хамоватых ксенофобов. Поэтому приходится убеждать и себя, и других, что вот это европейское хамство — оно «другое». Не сельское жлобство, когда невоспитанная баба пожалела чужому ребенку земляники с общедоступного куста на лугу.

Приходится лезть в исторические дебри, проводить сложные параллели, выворачиваться и говорить: «Ну, можно людей понять. Русские оккупанты их угнетали».

Думаю, так же себя уговаривали коллаборационисты всех мастей, когда шли на службу к немцам полицаями. И, наверняка, в глубине души искали себе оправдания, что они не предатели, что немцы в целом не такие уж и плохие. Не может же европейский цивилизованный народ просто так сжигать и мучить миллионы людей просто потому, что ему так захотелось.

Да что уж там, российские «либералы» в эмиграции сегодня — живое олицетворение известного интернет-мема «могли бы пить баварское».

Сама Божена, будучи потомственной еврейкой, нет-нет да и оправдывает фашистов. Мол, потомки советских евреев в Израиле такие неприятные люди, что немцев можно даже попытаться понять — достали их, сами напросились.

В целом из всего этого можно сделать только один вывод: предателем быть очень сложно. Это постоянная моральная эквилибристика, двойные стандарты, необходимость извращать здравый смысл и натягивать сову на глобус.

Ведь иначе придется признаваться, что либо ты ошибся и выбрал не ту сторону, либо ты просто поддерживаешь врага, потому что против России идеологически. Не против государства и власти, а против конкретной страны, против русских людей и русской цивилизации в целом.

И, на самом деле, я уверена, что, если бы не история Великой Отечественной войны, которая пока еще не затерлась в памяти здравомыслящих людей в Европе и мире, они бы так и говорили. В их голове нет ничего плохого в идее просто уничтожить всех русских.

Если бы не фашистский анамнез в мировой истории, эти личинки современного вермахта занимались бы этим в первых рядах.