Шокирующий контент: лето, двор, мужчина, ведущий суровые разборки с девочкой лет двенадцати-тринадцати. Суть спора была в том, что его сын на велосипеде столкнулся с этой девочкой, которая ехала на самокате.

ИА Регнум

В результате детского ДТП на велосипеде было повреждено колесо. И вот за это колесо мужчина требовал от ребенка 4 тысячи рублей. Сына его в кадре не видно, только напуганная девочка и суровый «яжебать».

Благо за девочку заступились идущие мимо женщины, сказали ей позвонить маме, и ситуация разрешилась благополучно для всех. Кстати, со значительно меньшими тратами — по словам мастера, которому позвонила мама девочки, ремонт велосипеда обойдется им сильно дешевле той суммы, которую вымогал мужчина у девочки.

И вот, с одной стороны, рядовая ситуация. А с другой — когда это для нас стало рядовой ситуацией, что на детские разборки выходит отец? Еще и на разборки сына с девочкой?

Я помню времена, когда за такое с мальчиком перестали бы здороваться во дворе, а папе бы покрутили пальцем у виска. А сегодня папы, которые вот так себя ведут, уже не то чтобы нечто удивительное.

Более того, в соцсетях всё чаще можно встретить аккаунты отцов-одиночек, которые ведут себя в худших традициях брошенных жен — жалуются, поливают грязью бывших, выкладывают переписки об алиментах и о том, как мамы недостаточно внимательны к детям, оставленным с папами.

Казалось бы, можно возразить: женщины, ну вы же хотели от мужчин быть более вовлеченными отцами? Ну вот, они вовлеклись. Участвуют в детских разборках, растят детей в одиночку.

Что опять не так?

А то, что вместо того, чтобы вовлечься в жизнь детей и выполнять прямые отцовские обязанности, эти мужчины зачем-то решили вместе с этими обязанностями приобрести все те худшие черты «яжематерей», которые давно уже стали мемом — синонимом неадекватности.

В целом, такое впечатление, что соцсети вскрыли в людях то, что раньше столетиями сглаживалось общественной моралью. Если раньше такие поступки и были, то мы их или не видели, или они осуждались обществом как недостойные, и не было принято выносить этот сор из избы.

А сейчас мужчина, который ругается с маленькой девочкой из-за сломанного велосипеда сыночка или с гордостью трясет грязным бельем после развода с бывшей и прикрывает это все гордым «яжотец!», отнюдь не редкость.

Невольно хочется спросить: почему из всего, что появляется в жизни мужчины, когда он становится отцом, вы выбрали именно это — стать неадекватной истеричкой?

Знаете, самка выдры, когда сталкивается с опасностью, вытягивает вперед лапки с детенышем. Детеныши выдры очень милые, и это такой эволюционный механизм защиты — так самка пытается вызвать жалость и сострадание, выйти из неприятной ситуации. Такое чувство, что вот эти современные «яжотцы» решили, что это из всего тысячелетнего эволюционного развития именно это и есть лучшее применение их потомства.

В обществе давно наличествует этот тренд — мужчины перестали стесняться проявлять себя с худшей стороны. Наверное, сыграла роль и повсеместная психологизация общества, и борьба за право бесконечно бороться за личные границы и право проявлять чувства к месту или нет. И тут вроде бы хотели, как лучше, а получилось, как всегда.

Потому что какая-то отдельная часть мужчин решила, что путь «яжебать» и есть именно это вовлеченное отцовство. Их можно понять, они, как и «яжематери», хотят привилегий от общества за сам факт наличия у них детей. И привилегий не только в виде пособий или льготной ипотеки — им нужен легальный способ вести себя хамски, самоутверждаться за чужой счет и прикрывать всё это благородной ролью родителя.

Собственно, оба этих типажа, скорее всего, не могут предъявить обществу никаких других причин для уважения. Я очень сомневаюсь, что легализация хамства через родительство идет от большой любви к детям.

Но самое неприятно тут то, что эти мужчины растят себе подобных детей. Вот какой урок сын мужчины, вымогавшего деньги у маленькой девочки, может вынести из этой ситуации, ведь его отец даже не с женщиной разборки устроил, а с ребенком? Мальчик что должен запомнить для себя?

Не сдавайся, сынок, позорься до конца — сражайся за свои 4 тысячи хоть с женщиной, хоть с ребенком, хоть со стариком?

Есть такая философская метафора: «В трудные времена появляются сильные люди, создавая хорошие времена, а хорошие времена рождают слабых людей». России сытые двухтысячные принесли поколение людей, у которых из проблем в жизни были лишь личные границы, выбор страны для отпуска и раздумья, стоит ли взять новую машину в кредит.

Даже если они застали девяностые, они их помнят смутно.

И вот часть этих мужчин, которые из реальных трудностей за свою жизнь испытали только страх мобилизации, становятся «яжотцами». Мне очень сложно представить мужчин старшего поколения, которые на полном серьезе устраивают разборки с маленькой девочкой за колесо от детского велосипеда. Скорее они научили бы сына чинить велосипед, не ныть из-за мелких трудностей и не ябедничать на девчонок.

Собственно, для этого детям и нужны отцы.