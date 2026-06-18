Крымский сезон-2026 начался нервно. Новости пестрят заголовками о падении числа бронирований, отсутствии бензина и логистических сложностях. С 4 июня власти временно приостановили свободную продажу бензина, ввели системы лимитов, на многих заправках бензин продавали только по талонам. На АЗС выстраивались очереди, водители экономили горючее, в мессенджерах создавали чаты с неофициальными предложениями о перепродаже топлива или талонов по завышенным ценам.

ИА Регнум

Туристы, планировавшие поездку на автомобиле, начали массово отменять брони. По данным сервисов бронирования TravelLine, за первые две недели июня количество новых заявок в гостиницах Крыма упало на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заездов снизилось на 46%. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили: продажи туров ниже обычного уровня примерно на 25%. Глубина бронирований упала до минимума — люди принимают решение в последний момент или вовсе отказываются от поездки.

Однако к середине июня ситуация с топливом начала выравниваться. Власти договорились с крупными сетями АЗС о сдерживании цен, на заправках возобновилась свободная продажа, но с ограничениями — не более 20 литров в «одни руки».

За тревожными заголовками — реальные люди, те, кто живет в Крыму, работает там и приезжает отдыхать. Мы позвонили троим из них, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела на полуострове в середине июня 2026 года. Вот что они рассказали.

Айгуль, 41 год, Москва: «Мы купили три канистры и едем с ними»

Айгуль — москвичка, но Крым для нее уже давно не просто курорт. С 2019 года она каждое лето приезжает на полуостров к родителям, которые несколько лет назад переехали в Гурзуф на постоянное место жительства. Свое жилье, свой круг общения, свой распорядок. Теперь она ездит в Крым не как турист, который ищет, где остановиться, — она приезжает в гости к родным.

— Мы отдыхаем каждое лето с 2019 года, — рассказывает она. — В Гурзуфе всегда живем, потому что там свое жилье. По Крыму путешествуем на автомобиле. Ездим летом обязательно, иногда еще на майские, иногда осенью, иногда зимой. Как отпуск сложится.

В этом году планы привычные. В начале июня на поезде уехали дети — на все лето, к бабушке с дедушкой. Айгуль с мужем и собакой отправятся следом через две недели на машине.

— Ситуация волнует, — признается она. — но на решение это не влияет, мы купили три канистры и едем с ними. Дети уже там, мы просто не можем не приехать.

Родители каждый день на связи, докладывают обстановку. И пока там все тихо. В прошлом году Айгуль с супругом и детьми прожили на полуострове целый июль — и никаких проблем с бензином лично у них не было, хотя на полуострове уже тогда были проблемы с топливом.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Отдыхающие на одной из улиц Гурзуфа

— Родители говорят, что в Гурзуфе всегда тихо, — пересказывает Айгуль. — Купаются, гуляют, отдыхают. По июню пока рано судить, обычно наплыв бывает в июле–августе. Пока народу мало.

Маршрут в Крым для нее уже привычен. Платная трасса М-4 «Дон», ночевка в Аксае — небольшом городке между Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Там останавливаются в гостинице около трассы, чтобы утром бодрыми доехать до Крымского моста.

— За все время поездок стояли максимум два часа, — говорит она о пробках на мосту. — Но другие наши родственники заставали и шестичасовое стояние.

Айгуль рассказывает историю, которая случилась с родственниками в прошлом году. В той шестичасовой пробке у них погибла собака: во время долгой поездки у животного развилась легочная инфекция. Жара и стресс от стояния в машине сделали свое дело — случился коллапс трахеи. В Симферополе пытались спасти, но не смогли.

— Мы тоже ездим с собакой, — говорит Айгуль. — Но, слава богу, проблем не было.

На вопрос о разливе нефти в Керченском проливе отвечает коротко: «Я не замечала». Для нее, как и для многих туристов, эта проблема остается где-то в новостях, а не в реальной жизни на гурзуфском пляже.

Владимир, 43 года, Челябинск: «Отдыхать все хотят, а заграница закрыта»

Владимир — человек, которого сложно напугать. Он родился в Челябинске, вырос там же. По образованию и основной специальности — оператор ЧПУ-станков. Токарные, фрезерные, лазерные, газокислородная и плазменная резка — это его мир.

— Опыт у меня очень большой, — говорит он. — Если даже заводов нет в городе, если провинция какая-нибудь, нахожу работу на стройке. С этим я тоже знаком.

Несколько лет назад он открыл для себя Крым. И теперь каждое лето с 2020 года он проводит там.

— Я в основном на летний сезон сюда приезжаю, — объясняет он. — Я инструктор по дайвингу. Обучаю людей. Так что занимаюсь любимым делом, и мне еще за это деньги платят.

После курортного сезона Владимир уезжает на «большую землю», где его ждут станки и заводские цеха.

— Я каждый раз работу меняю, — рассказывает он. — Вот лето отработал, любимым делом позанимался, солнышком зарядился, морем насладился. Потом у меня счастливая монетка есть. Выбираю два любых города, бросаю — какой выпадает, туда и еду. У меня специализация узкая, в любом городе России я на заводах нужен.

В этом году он приехал ранней весной, еще до всех событий с поездами и бензином, он долетел на самолете до Краснодара, а оттуда взял такси до Нового Света. Даже экономить не стал.

— Обычно я на поездах добираюсь, — объясняет он. — Я очень люблю на поездах ездить. Сажусь на поезд и еду до Владиславовки (ж/д станция в Кировском районе Крыма — прим. ред.). Оттуда меня или знакомые забирают, или такси беру.

Он застал топливный кризис, когда на заправках «вообще ничего не было», но переживает его философски.

— Я себе здесь для передвижения купил мотоцикл, — говорит он. — Расход маленький. У меня запас есть — 40 литров. Знаю, что хватит. Если бензина не будет — на велосипед пересяду. Я жизнь повидал, меня уже сложно чем-то удивить.

Сейчас, по его словам, ситуация выравнивается. Есть вывески, что продают и 92-й, и 95-й, и дизель.

— Вообще у меня никогда не было мыслей не ехать в Крым. Я с двадцатого года сюда езжу. И знаете, каждый сезон, особенно с двадцать второго года, начинается с какой-то дичи. Местные, у кого заработок от курортного бизнеса зависит, хватаются за головы и кричат: «Ай-ай-ай, мы все умрем, сезон будет плохой!». Но тем не менее, люди отдыхать едут. Вначале боятся-боятся, а потом начинают ехать.

Он объясняет почему: заграница закрыта, появилось много невыездных — военнослужащие и другие категории. И к ним в Крым приезжает очень много людей с новых территорий.

— Я им задаю вопрос: «А вам не страшно?» — рассказывает Владимир. — Из Ростова приезжают, из Мариуполя. Они говорят: «Слушайте, у вас здесь, в Новом Свете и Судаке, намного безопаснее, чем у нас. Ростовчане видео показывают, как их обстреливают.

Сам он, на вопрос не страшно ли ему в Крыму, говорит прямо:

— Я отмороженный на всю голову, но я опасности вообще не вижу. Здесь, в Крыму, намного безопаснее, чем на большой земле. Потому что здесь сосредоточено большое количество ПВО. Я общаюсь с людьми — даже из Ставрополя говорят, у них прилетает. На днях общался с Екатеринбургом — говорят, у них бомбят целенаправленно заводы. Здесь же стратегических объектов нет. Если есть — они спрятаны, никто не знает.

Он признается, что у него много знакомых военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях по всему миру. И добавляет:

— В конечном итоге погибали — кто на мотоцикле разбился, кто еще как-то в мирное время. Если суждено умереть — ты погибнешь. А если не суждено — даже в нештатной ситуации будешь в порядке.

Но единственная реальная проблема Крыма, которую он замечает, — это цены.

— Продукты здесь дорогие очень, — говорит он. — Я общался с москвичами, говорю: «Я на большую землю даже в столицу приезжаю, и если сравнивать крымские цены — у вас в Москве все сущие копейки стоит».

И жилье в Новом Свете дорогое. Вспоминает, как снимал комнатушку «гаражного типа» за 20 тысяч, тогда как в Санкт-Петербурге за 28 тысяч снимал студию с ремонтом, с посудой, у метро.

На вопрос, не было ли мыслей уехать, Владимир отвечает:

— Если человек боится каждого шороха — он его и будет бояться. Я сестру родную сюда заманиваю много лет. Ездила в Сочи — не понравилось. Говорю: «Приезжай ко мне летом». Но она боится. Тот, кто не боится — приезжает.

И добавляет фразу, которая звучит, как девиз:

— Если сидеть бояться, потом бах — жизнь мимо прошла. А в отпуск не съездили, потому что боялись.

Сергей, 40 лет, Новый Свет: «Четырнадцатый год пережили, а что нам сейчас?»

Сергей — коренной крымчанин. Родился и вырос в Судаке, а теперь держит небольшой отель в Новом Свете.

— Расскажите, как туристический сезон в этом году?

— Вообще отличный! — смеется он. — Как еще рассказать? Все классно, но пока мы отдыхаем сами.

Сергей рассказывает, что брони на июнь отменяют, что-то возвращают. «Пока не глобально, потому что это июнь, но ближе к июлю будет понятнее», — говорит он. В прошлом и позапрошлом году в его отеле в июне была практически полная загрузка. В этом году пока печально, людей мало.

На июль–август брони есть, пока полные, но они сделаны еще с зимы и осени. Их потихоньку отменяют — примерно 10%.

Туристы, которые все-таки бронируют, звонят с вопросами. «Очень-очень мало», — уточняет Сергей. Спрашивают про обстановку, про топливо.

— Я им говорю: не переживайте, заправляйте перед мостом полный бак, канистры с собой берите — хватит с головой до нас и обратно. На заправках для всех отдыхающих всегда есть 20 литров, чтобы уехать домой.

Он лично мониторит очереди на Крымском мосту. Вчера, говорит, по 20 машин с каждой стороны было. Не больше. Все работает.

— Потихоньку выравнивается обстановка с топливом, — говорит он.

Константин Михальчевский/РИА Новости Люди загорают на пляже в поселке Новый Свет в Крыму

Про безопасность в Новом Свете отвечает коротко:

— Ни прилетов, ни тревог. На протяжении последнего года ничего не было. У нас тут штиль и тишина.

Он вспоминает, что осенью прошлого года в районе Солнечной Долины, села в в двадцати километрах от его гостиницы, что-то сбили. Но это было далеко, и с тех пор все спокойно.

На вопрос про топливо он отвечает, что он запасливый, у него с бензином проблем не было. А вот у знакомых в первую неделю дефицита проблемы были. Но перестроились, наладилось. Сейчас на заправках топливо есть и без особых очередей, хоть и по 20 литров.

— Можно приехать, залить 20 литров, уехать, через полчаса еще 20, — объясняет он. — Каждое утро в чатах выкладывают, на какой заправке сколько будет топлива.

Если у гостя не хватит бензина — он помогает.

— Мы дозаправим, — говорит он просто. — Если не сможет найти, найдем человеку бензин.

— Четырнадцатый год пережили, — усмехается он. — А что нам сейчас?

В 2014-м, по его словам, было «печально». Хуже, чем сейчас. Людей было еще меньше. Но они справились, а в 2015-м случился настоящий туристический бум. Так что такие проблемы для крымчан — просто обычные будни, и относятся они к ним с пониманием.

Сезон-2026: проверка на прочность

Истории Айгуль, Владимира и Сергея звучат оптимистично, но это не случайно. Гурзуф, Новый Свет, Судак — все эти места находятся в зонах, где действительно тихо. Это подтверждают и местные туристические чаты, где регулярно публикуют памятки для гостей полуострова.

В этих памятках — «громкий» и «тихий» Крым. «Очень громко» и небезопасно — в Севастополе и его окрестностях. «Громко» бывает в Керчи, Феодосии и Саках, Новофедоровке. А спокойно — в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, близлежащих селах и практически на всем Южном берегу Крыма.

То есть оптимизм героев этой статьи объясним — они находятся в безопасной части полуострова. Их слова — правда, но она зависит от местоположения. Севастопольцы, например, о таком спокойствии сейчас могут только мечтать.

Выбирая Крым для отдыха в этом сезоне, стоит учитывать, что ситуация в регионе разная. И если ехать в Севастополь, Керчь или Феодосию — риск столкнуться с тревогами и происшествиями выше. На западе полуострова тоже бывает неспокойно, в некоторых местах и вовсе закрыты пляжи, к морю не подобраться. Поэтому выбирать для отдыха лучше традиционно тихие места, в которых нет стратегически важных военных объектов. А значит, нет ни тревог, ни прилетов.

Да, рынок просел. Бронирований отелей и туров мало — люди принимают решение в последний момент.

Но жизнь идет, как и сезон в Крыму. Да, с канистрами бензина в багажнике, с пустыми пляжами в июне и с четким пониманием, где «громко», а где «тихо».

Ехать или не ехать — выбор каждого. Кто-то, как Айгуль, не может не приехать — там семья, Владимир выбрал свободу и море, а Сергей просто там живет и работает, строит свой небольшой бизнес и ждет гостей. А кто-то останется дома и пропустит лето. И это тоже нормально. Главное — чтобы решение было осознанным и основанным на фактах.