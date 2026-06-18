С канистрами в багажнике: три истории о том, как Крым встречает сезон-2026
Крымский сезон-2026 начался нервно. Новости пестрят заголовками о падении числа бронирований, отсутствии бензина и логистических сложностях. С 4 июня власти временно приостановили свободную продажу бензина, ввели системы лимитов, на многих заправках бензин продавали только по талонам. На АЗС выстраивались очереди, водители экономили горючее, в мессенджерах создавали чаты с неофициальными предложениями о перепродаже топлива или талонов по завышенным ценам.
Туристы, планировавшие поездку на автомобиле, начали массово отменять брони. По данным сервисов бронирования TravelLine, за первые две недели июня количество новых заявок в гостиницах Крыма упало на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заездов снизилось на 46%. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили: продажи туров ниже обычного уровня примерно на 25%. Глубина бронирований упала до минимума — люди принимают решение в последний момент или вовсе отказываются от поездки.
Однако к середине июня ситуация с топливом начала выравниваться. Власти договорились с крупными сетями АЗС о сдерживании цен, на заправках возобновилась свободная продажа, но с ограничениями — не более 20 литров в «одни руки».
За тревожными заголовками — реальные люди, те, кто живет в Крыму, работает там и приезжает отдыхать. Мы позвонили троим из них, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела на полуострове в середине июня 2026 года. Вот что они рассказали.
Айгуль, 41 год, Москва: «Мы купили три канистры и едем с ними»
Айгуль — москвичка, но Крым для нее уже давно не просто курорт. С 2019 года она каждое лето приезжает на полуостров к родителям, которые несколько лет назад переехали в Гурзуф на постоянное место жительства. Свое жилье, свой круг общения, свой распорядок. Теперь она ездит в Крым не как турист, который ищет, где остановиться, — она приезжает в гости к родным.
— Мы отдыхаем каждое лето с 2019 года, — рассказывает она. — В Гурзуфе всегда живем, потому что там свое жилье. По Крыму путешествуем на автомобиле. Ездим летом обязательно, иногда еще на майские, иногда осенью, иногда зимой. Как отпуск сложится.
В этом году планы привычные. В начале июня на поезде уехали дети — на все лето, к бабушке с дедушкой. Айгуль с мужем и собакой отправятся следом через две недели на машине.
— Ситуация волнует, — признается она. — но на решение это не влияет, мы купили три канистры и едем с ними. Дети уже там, мы просто не можем не приехать.
Родители каждый день на связи, докладывают обстановку. И пока там все тихо. В прошлом году Айгуль с супругом и детьми прожили на полуострове целый июль — и никаких проблем с бензином лично у них не было, хотя на полуострове уже тогда были проблемы с топливом.
— Родители говорят, что в Гурзуфе всегда тихо, — пересказывает Айгуль. — Купаются, гуляют, отдыхают. По июню пока рано судить, обычно наплыв бывает в июле–августе. Пока народу мало.
Маршрут в Крым для нее уже привычен. Платная трасса М-4 «Дон», ночевка в Аксае — небольшом городке между Ростовом-на-Дону и Краснодаром. Там останавливаются в гостинице около трассы, чтобы утром бодрыми доехать до Крымского моста.
— За все время поездок стояли максимум два часа, — говорит она о пробках на мосту. — Но другие наши родственники заставали и шестичасовое стояние.
Айгуль рассказывает историю, которая случилась с родственниками в прошлом году. В той шестичасовой пробке у них погибла собака: во время долгой поездки у животного развилась легочная инфекция. Жара и стресс от стояния в машине сделали свое дело — случился коллапс трахеи. В Симферополе пытались спасти, но не смогли.
— Мы тоже ездим с собакой, — говорит Айгуль. — Но, слава богу, проблем не было.
На вопрос о разливе нефти в Керченском проливе отвечает коротко: «Я не замечала». Для нее, как и для многих туристов, эта проблема остается где-то в новостях, а не в реальной жизни на гурзуфском пляже.
Владимир, 43 года, Челябинск: «Отдыхать все хотят, а заграница закрыта»
Владимир — человек, которого сложно напугать. Он родился в Челябинске, вырос там же. По образованию и основной специальности — оператор ЧПУ-станков. Токарные, фрезерные, лазерные, газокислородная и плазменная резка — это его мир.
— Опыт у меня очень большой, — говорит он. — Если даже заводов нет в городе, если провинция какая-нибудь, нахожу работу на стройке. С этим я тоже знаком.
Несколько лет назад он открыл для себя Крым. И теперь каждое лето с 2020 года он проводит там.
— Я в основном на летний сезон сюда приезжаю, — объясняет он. — Я инструктор по дайвингу. Обучаю людей. Так что занимаюсь любимым делом, и мне еще за это деньги платят.
После курортного сезона Владимир уезжает на «большую землю», где его ждут станки и заводские цеха.
— Я каждый раз работу меняю, — рассказывает он. — Вот лето отработал, любимым делом позанимался, солнышком зарядился, морем насладился. Потом у меня счастливая монетка есть. Выбираю два любых города, бросаю — какой выпадает, туда и еду. У меня специализация узкая, в любом городе России я на заводах нужен.
В этом году он приехал ранней весной, еще до всех событий с поездами и бензином, он долетел на самолете до Краснодара, а оттуда взял такси до Нового Света. Даже экономить не стал.
— Обычно я на поездах добираюсь, — объясняет он. — Я очень люблю на поездах ездить. Сажусь на поезд и еду до Владиславовки (ж/д станция в Кировском районе Крыма — прим. ред.). Оттуда меня или знакомые забирают, или такси беру.
Он застал топливный кризис, когда на заправках «вообще ничего не было», но переживает его философски.
— Я себе здесь для передвижения купил мотоцикл, — говорит он. — Расход маленький. У меня запас есть — 40 литров. Знаю, что хватит. Если бензина не будет — на велосипед пересяду. Я жизнь повидал, меня уже сложно чем-то удивить.
Сейчас, по его словам, ситуация выравнивается. Есть вывески, что продают и 92-й, и 95-й, и дизель.
— Вообще у меня никогда не было мыслей не ехать в Крым. Я с двадцатого года сюда езжу. И знаете, каждый сезон, особенно с двадцать второго года, начинается с какой-то дичи. Местные, у кого заработок от курортного бизнеса зависит, хватаются за головы и кричат: «Ай-ай-ай, мы все умрем, сезон будет плохой!». Но тем не менее, люди отдыхать едут. Вначале боятся-боятся, а потом начинают ехать.
Он объясняет почему: заграница закрыта, появилось много невыездных — военнослужащие и другие категории. И к ним в Крым приезжает очень много людей с новых территорий.
— Я им задаю вопрос: «А вам не страшно?» — рассказывает Владимир. — Из Ростова приезжают, из Мариуполя. Они говорят: «Слушайте, у вас здесь, в Новом Свете и Судаке, намного безопаснее, чем у нас. Ростовчане видео показывают, как их обстреливают.
Сам он, на вопрос не страшно ли ему в Крыму, говорит прямо:
— Я отмороженный на всю голову, но я опасности вообще не вижу. Здесь, в Крыму, намного безопаснее, чем на большой земле. Потому что здесь сосредоточено большое количество ПВО. Я общаюсь с людьми — даже из Ставрополя говорят, у них прилетает. На днях общался с Екатеринбургом — говорят, у них бомбят целенаправленно заводы. Здесь же стратегических объектов нет. Если есть — они спрятаны, никто не знает.
Он признается, что у него много знакомых военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях по всему миру. И добавляет:
— В конечном итоге погибали — кто на мотоцикле разбился, кто еще как-то в мирное время. Если суждено умереть — ты погибнешь. А если не суждено — даже в нештатной ситуации будешь в порядке.
Но единственная реальная проблема Крыма, которую он замечает, — это цены.
— Продукты здесь дорогие очень, — говорит он. — Я общался с москвичами, говорю: «Я на большую землю даже в столицу приезжаю, и если сравнивать крымские цены — у вас в Москве все сущие копейки стоит».
И жилье в Новом Свете дорогое. Вспоминает, как снимал комнатушку «гаражного типа» за 20 тысяч, тогда как в Санкт-Петербурге за 28 тысяч снимал студию с ремонтом, с посудой, у метро.
На вопрос, не было ли мыслей уехать, Владимир отвечает:
— Если человек боится каждого шороха — он его и будет бояться. Я сестру родную сюда заманиваю много лет. Ездила в Сочи — не понравилось. Говорю: «Приезжай ко мне летом». Но она боится. Тот, кто не боится — приезжает.
И добавляет фразу, которая звучит, как девиз:
— Если сидеть бояться, потом бах — жизнь мимо прошла. А в отпуск не съездили, потому что боялись.
Сергей, 40 лет, Новый Свет: «Четырнадцатый год пережили, а что нам сейчас?»
Сергей — коренной крымчанин. Родился и вырос в Судаке, а теперь держит небольшой отель в Новом Свете.
— Расскажите, как туристический сезон в этом году?
— Вообще отличный! — смеется он. — Как еще рассказать? Все классно, но пока мы отдыхаем сами.
Сергей рассказывает, что брони на июнь отменяют, что-то возвращают. «Пока не глобально, потому что это июнь, но ближе к июлю будет понятнее», — говорит он. В прошлом и позапрошлом году в его отеле в июне была практически полная загрузка. В этом году пока печально, людей мало.
На июль–август брони есть, пока полные, но они сделаны еще с зимы и осени. Их потихоньку отменяют — примерно 10%.
Туристы, которые все-таки бронируют, звонят с вопросами. «Очень-очень мало», — уточняет Сергей. Спрашивают про обстановку, про топливо.
— Я им говорю: не переживайте, заправляйте перед мостом полный бак, канистры с собой берите — хватит с головой до нас и обратно. На заправках для всех отдыхающих всегда есть 20 литров, чтобы уехать домой.
Он лично мониторит очереди на Крымском мосту. Вчера, говорит, по 20 машин с каждой стороны было. Не больше. Все работает.
— Потихоньку выравнивается обстановка с топливом, — говорит он.
Про безопасность в Новом Свете отвечает коротко:
— Ни прилетов, ни тревог. На протяжении последнего года ничего не было. У нас тут штиль и тишина.
Он вспоминает, что осенью прошлого года в районе Солнечной Долины, села в в двадцати километрах от его гостиницы, что-то сбили. Но это было далеко, и с тех пор все спокойно.
На вопрос про топливо он отвечает, что он запасливый, у него с бензином проблем не было. А вот у знакомых в первую неделю дефицита проблемы были. Но перестроились, наладилось. Сейчас на заправках топливо есть и без особых очередей, хоть и по 20 литров.
— Можно приехать, залить 20 литров, уехать, через полчаса еще 20, — объясняет он. — Каждое утро в чатах выкладывают, на какой заправке сколько будет топлива.
Если у гостя не хватит бензина — он помогает.
— Мы дозаправим, — говорит он просто. — Если не сможет найти, найдем человеку бензин.
— Четырнадцатый год пережили, — усмехается он. — А что нам сейчас?
В 2014-м, по его словам, было «печально». Хуже, чем сейчас. Людей было еще меньше. Но они справились, а в 2015-м случился настоящий туристический бум. Так что такие проблемы для крымчан — просто обычные будни, и относятся они к ним с пониманием.
Сезон-2026: проверка на прочность
Истории Айгуль, Владимира и Сергея звучат оптимистично, но это не случайно. Гурзуф, Новый Свет, Судак — все эти места находятся в зонах, где действительно тихо. Это подтверждают и местные туристические чаты, где регулярно публикуют памятки для гостей полуострова.
В этих памятках — «громкий» и «тихий» Крым. «Очень громко» и небезопасно — в Севастополе и его окрестностях. «Громко» бывает в Керчи, Феодосии и Саках, Новофедоровке. А спокойно — в Судаке, Новом Свете, Коктебеле, близлежащих селах и практически на всем Южном берегу Крыма.
То есть оптимизм героев этой статьи объясним — они находятся в безопасной части полуострова. Их слова — правда, но она зависит от местоположения. Севастопольцы, например, о таком спокойствии сейчас могут только мечтать.
Выбирая Крым для отдыха в этом сезоне, стоит учитывать, что ситуация в регионе разная. И если ехать в Севастополь, Керчь или Феодосию — риск столкнуться с тревогами и происшествиями выше. На западе полуострова тоже бывает неспокойно, в некоторых местах и вовсе закрыты пляжи, к морю не подобраться. Поэтому выбирать для отдыха лучше традиционно тихие места, в которых нет стратегически важных военных объектов. А значит, нет ни тревог, ни прилетов.
Да, рынок просел. Бронирований отелей и туров мало — люди принимают решение в последний момент.
Но жизнь идет, как и сезон в Крыму. Да, с канистрами бензина в багажнике, с пустыми пляжами в июне и с четким пониманием, где «громко», а где «тихо».
Ехать или не ехать — выбор каждого. Кто-то, как Айгуль, не может не приехать — там семья, Владимир выбрал свободу и море, а Сергей просто там живет и работает, строит свой небольшой бизнес и ждет гостей. А кто-то останется дома и пропустит лето. И это тоже нормально. Главное — чтобы решение было осознанным и основанным на фактах.