Антон Скоселев
Автор
Родился в городе Чайковский. Окончил пермский Политех. Область интересов: политика, история, спорт.
Последние публикации
На самом ли деле РФС примет Крым в российский футбол?
В течение последних нескольких месяцев вопрос интеграции крымского футбола в российский обсуждался много, резонансно и даже скандально. Этому способствовали в том числе заявления руководителей Российского футбольного союза Александра Дюкова и Александра Алаева о нежелании принимать клубы Крыма в...
25 августа 2022
Интеграция Крыма или «договорняк» с Европой? Куда ведут российский футбол
Прошедшие 16 августа выборы президента Российской премьер-лиги и пресс-конференция победившего на них Александра Алаева вновь актуализировали вопрос об участии крымских команд в российских футбольных турнирах. Начнём с того, что на пресс-конференции Алаев сообщил нам много интересного. Например...
17 августа 2022
«Би-2» на Суперкубке и крымский футбол — почему РФС никто не одергивает?
Прошло три недели с того момента, как ИА REGNUM написало письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой рассказать, что же послужило причиной приглашения группы «Би-2» выступить на Суперкубке России по футболу. Но ответа от РФС до сих пор нет. Как мы знаем, болельщики...
29 июля 2022
Возрождение Олимпийских игр
Глядя на историю из дня сегодняшнего, невольно ловишь себя на мысли, что есть вещи, существование которых кажется само собой разумеющимся. Человеку XXI века такое явление как Олимпийские игры кажется настолько очевидным, что даже не возникает вопроса, почему оно вообще существует и когда появилось...
16 июня 2018
Ликвидационный зуд, или Как убивали пермский «Амкар»
Для пермского футбола наступили чёрные времена. И это никакое не преувеличение. Именно так можно охарактеризовать то, что футбольный клуб «Амкар» фактически прекратил своё существование. Говоря по-простому, клуб умер, а вместе с ним умер и весь пермский футбол, а точнее, был убит. При этом самое...
14 июня 2018
«Тяжёлые сборы» и матч с Австрией: как Россия собирается играть на ЧМ-2018?
До чемпионата мира по футболу осталось две недели. Конечно, всех болельщиков сейчас волнует вопрос о том, в каком состоянии сборная России подошла к домашнему турниру. Ответ на этот вопрос мы частично уже получили. Его дала сама сборная России — в матче с Австрией. За все 90 минут в створ ворот...
1 июня 2018
На всех «врагов народа» — всегда есть его «друг»: Марат
Если спросить практически любого человека о том, кого из деятелей Великой французской революции он помнит, то он, пожалуй, сразу назовёт трёх наиболее ярких её участников — Марата, Робеспьера и Дантона. И действительно, разговор об этом эпохальном событии мировой истории невозможен без этих...
24 мая 2018
Унижения России были напрасны: WADA не восстановило РУСАДА в правах
Набившая уже всем оскомину допинговая эпопея с восстановлением в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжается. На сей раз она вызвана проходившими 16−17 мая в Монреале заседаниями исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Эти мероприятия в...
21 мая 2018
Визит будущего императора Николая II в Японию
В конце XIX — начале XX века во внешнеполитической жизни России значительную роль сыграла Япония. И связано это не только с русско-японской войной. В 1891 году Страну восходящего солнца посетил с визитом наследник русского престола, цесаревич и будущий император Николай II. Это был первый для...
27 апреля 2018
Вечно молодой Рафаэль
Один из величайших художников эпохи Возрождения Рафаэль Санти родился 28 марта (по другой версии 6 апреля) 1483 года в городе Урбино на востоке Италии в семье влиятельного живописца Джованни Санти. С детства Рафаэль получил отличное воспитание и образование благодаря навыкам и возможностям своего...
28 марта 2018
Допинговые скандалы — оружие в борьбе с Россией? Или спортом как таковым?
9 февраля начнутся зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Пройдут они без сборной России. Вместо неё на Игры поедут нейтральные спортсмены с непонятным статусом «Олимпийские атлеты из России». Всего таких атлетов будет 169. Именно такое количество спортсменов Международный олимпийский...
29 января 2018
Чемпионат мира по футболу в России: Чего ждать и на что надеяться?
До чемпионата мира по футболу осталось около полугода — в июне 2018 года 32 сборные со всего мира приедут в Россию, чтобы определить сильнейшую команду планеты. Событие такого масштаба в спортивном мире проходит раз в четыре года. Для России предстоящий чемпионат будет особенным — наша страна...
8 декабря 2017
В Прикамье растёт напряжение из-за «оптимизации» социальной инфраструктуры
В Пермском крае растёт волна недовольства жителей по поводу «оптимизации» объектов социальной инфраструктуры. Не успели утихнуть страсти вокруг реорганизации детского сада в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского района, как аналогичная ситуация сложилась в Верещагинском районе, где местные...
22 ноября 2017
Хроники «оптимизации»: Вместо детского сада будут ликвидировать больницу?
Жителям посёлка Верхнечусовские Городки Пермского края на сельском сходе, прошедшем 15 ноября, удалось отстоять свой детский сад, однако тут же выяснилось, что пришла другая беда — решили закрыть местную больницу. Первоначально в повестку был внесён вопрос о реорганизации поселкового детского сада...
16 ноября 2017
Россия без Олимпиады: что придумают МОК и WADA на этот раз?
Россию могут лишить права участия в зимней Олимпиаде — 2018. Об этом заявил журналист Хайо Зеппельт в интервью телеканалу ARD, добавив, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA), скорее всего, не будет восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Заседание совета...
13 ноября 2017
Путин и революция: «Есть позитивные последствия»
Великая Октябрьская социалистическая революция живёт в сегодняшней общественной жизни России совершенно особым образом. Связано это как с приближающимся столетним юбилеем этого события, так и с тем, что образ революции, её символическое значение используются при формировании политической и...
24 октября 2017
У России нет достойного ответа на «допинговый» наезд
На сегодняшний день ситуация вокруг доклада Макларена, непрекращающихся скандалов, связанных с темой допинга, и массового отстранения спортсменов от соревнований позволяет говорить о том, что ведётся полноценная «спортивная» война. Причем не только с Россией, но и со спортом как таковым...
17 сентября 2017
«Смотр ближайшего резерва»: как футбольная сборная готовится к ЧМ-2018?
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов 21 августа назвал состав команды, которая проведет товарищеский матч с «Динамо», а также предшествующий ему учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Как и ожидалось, тренерский штаб не стал вызывать в сборную основной состав. Большинство из...
23 августа 2017