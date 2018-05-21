Набившая уже всем оскомину допинговая эпопея с восстановлением в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжается. На сей раз она вызвана проходившими 16−17 мая в Монреале заседаниями исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Эти мероприятия в очередной раз подтвердили, что международные чиновники не намерены идти навстречу и вообще о чём-то договариваться.

Иван Шилов ИА REGNUM Что стоит за допинг-атакой на Россию

В частности, гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что РУСАДА до сих пор не соответствует всем критериям организации, поэтому не будет восстановлено в правах. А для восстановления требуется не что иное, как признание в том, что в России существовала государственная программа поддержки допинга.

Rusada.ru РУСАДА

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Очевидна тупиковость данной ситуации. WADA настаивает на том, чтобы Россия призналась в поддержке допинга. Россия, в свою очередь, этого признать не может, да и не будет этого делать ввиду полностью выдуманных обвинений, которые строятся исключительно на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Причём парадокс ситуации заключается в том, что сам Родченков уже успел отказаться от собственных показаний. 26 апреля на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) он заявил, что ничего не знает о так называемом допинговом коктейле «дюшес». По его словам, он никогда не давал никаких коктейлей российским спортсменам, а также не видел, чтобы кто-либо их употреблял или получал инструкции по употреблению. Помимо этого, в суде Родченков заявил, что он не обладает никакой информацией о каких-либо манипуляциях с допинг-пробами со стороны российских спортсменов.

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

В итоге получается, что WADA, не имея уже даже формальных доказательств, требует от России признать абсурдные выводы комиссии Макларена.

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Но показателен ещё один момент. Два месяца назад, в марте 2018 года, на проходившем в Лозанне симпозиуме WADA Ниггли после рассмотрения вопроса о РУСАДА заявил, что антидопинговому сообществу требуется больше финансирования, чтобы «вернуть уверенность в способностях противостоять вызовам».

«Мировое антидопинговое сообщество должно получать большее финансирование. Мы не просим большего куска пирога для WADA, мы просим большего куска пирога для всех нас. Если мы будем работать совместно, то вернем уверенность общественности в нашей способности противостоять вызовам», — заявил Ниггли.

Есть подозрение, что такой намёк на деньги не случаен. Ведь в середине февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) после того, как Россия выплатила «антидопинговый штраф» в размере $15 млн. Так почему бы и WADA не попытаться провернуть тот же трюк?

Олимпийский комитет России

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Вообще кажется, что только так и может разрешиться данная ситуация. Либо деньгами, либо большими деньгами. Но тогда есть вероятность, что международные чиновники подсядут на эту денежную «иглу» и обеспечат себе неплохой заработок за счёт России. Ведь теоретически её можно будет лишать членства в различных организациях и, соответственно, права участия в соревнованиях перед каждым крупным турниром. А после этого, получив деньги в виде штрафа, восстанавливать обратно.

Но на сегодняшний день время договоров, видимо, ещё не пришло. И следующее заседание исполкома WADA, на котором вновь вернутся к вопросу о РУСАДА, состоится только в сентябре. Впрочем, как заявил 18 мая президент WADA Крейг Риди, организация получила письмо от спортивных властей России, которое поможет ускорить процесс восстановления России в правах.

WADA

«Мы переписывались с Россией большую часть полутора лет и очень много обсуждали разногласия в толкованиях. Но это письмо, наверное, самое воодушевляющее, что мы получали», — заявил Риди и добавил, что это может стать переломным моментом в переговорах.

Что же содержится в этом письме, остаётся только догадываться. В любом случае в ближайшем будущем мы станем свидетелями ещё не одной серии этого допингового сериала.

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