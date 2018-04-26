В конце XIX — начале XX века во внешнеполитической жизни России значительную роль сыграла Япония. И связано это не только с русско-японской войной. В 1891 году Страну восходящего солнца посетил с визитом наследник русского престола, цесаревич и будущий император Николай II.

Николай Александрович в Нагасаки

Цесаревич Николай в форме Лейб-гвардии Гусарского полка Его Величества

Это был первый для Японии визит столь высокого лица. Никогда ранее страну не посещали наследники европейских императорских домов. Японцы придали этому событию исключительную важность и планировали, что оно станет демонстрацией дружбы между двумя народами. Однако посещение было омрачено инцидентом, который мог стать трагическим и обернуться серьёзным дипломатическим конфликтом, а то и войной.

Впрочем, начиналось всё безоблачно. 15 (27) апреля 1891 года Николай в сопровождении греческого принца Георга прибыл в японский город Нагасаки. К этому времени они уже полгода находились в путешествии и посетили Египет, Индию, Китай и другие страны. Надо сказать, что подобные путешествия являлись традиционными для членов императорского дома, однако Александр III решил отправить своего сына не в Европу, как было принято, а по странам Азии.

После Нагасаки Николай побывал в Кобе, откуда добрался до Киото, где встретился с делегацией, во главе которой был принц Арисугава Такэхито. Предполагалось, что цесаревич побывает в различных регионах Японии, а в Токио встретится с императором Мэйдзи.

Иенаса. Офицеры эскадры со своими японскими временными женами

Как уже было сказано, японское правительство уделило большое внимание визиту Николая, рассчитывая на улучшение российско-японских отношений. Цесаревича встретили с почестями и вручили множество подарков, всюду делегацию приветствовали размахивавшие флажками японцы. Николай, в свою очередь, проявил интерес к японским традиционным ремёслам и даже сделал себе татуировку на руке с изображением дракона.

На правом предплечье еле заметен дракон, выполненный в Нагасаки

29 апреля (11 мая) делегация, в составе которой были Николай, Георг и принц Арисугава, отправилась в город Оцу, расположенный неподалёку от Киото. Здесь они побывали в храме Мии-дэра, совершили прогулку на пароходе по озеру Бива, после чего отправились в губернаторский дом.

Движение в Оцу осуществлялось с помощью рикш, а не конных экипажей, которые просто не могли проехать по узким улицам города. Процессию охраняли полицейские, выставленные по всему городу вдоль маршрута.

Рикши принцев Георга (Китагаити Ититаро, слева) и Николая (Мукохата Дзисабуро)

Во втором часу дня, когда делегация направилась в Киото, внезапно один из полицейских, Цуда Сандзо, бросился к Николаю и успел нанести ему два удара саблей. Удары оказались скользящими, а Николай смог выпрыгнуть из коляски и убежать.

Улица в Отцу, где совершено покушение на Цесаревича

Первым человеком, попытавшимся помешать преступнику, оказался принц Георг, который ехал в коляске следом за Николаем. Он сумел бамбуковой тростью ударить нападавшего, после чего на помощь бросились рикши Николая и Георга, которые повалили Сандзо на землю и выбили оружие из его рук. Весь инцидент произошёл в течение 15−20 секунд, по истечении которых полицейские схватили нападавшего.

После нападения Николаю сделали перевязку. Согласно медицинскому заключению, у него было диагностировано несколько ран головы, а во время обработки одной из ран был извлечён осколок кости длиной около двух сантиметров.

По воспоминаниям князя Ухтомского, сопровождавшего Николая в путешествии, цесаревич сразу после нападения заявил: «Это ничего, только бы японцы не подумали, что это происшествие может чем-либо изменить мои чувства к ним и признательность мою за их радушие».

Подарки японцев Николаю Александровичу на «Памяти Азова»

Сам Николай в своём дневнике написал об этом инциденте:

«Выехали в джен-рикшах и повернули налево в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне головы, над ухом. Повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей в обеих руках. Я только крикнул: «Что, что тебе?»… И выпрыгнул через джен-рикшу на мостовую. Увидев, что урод направляется ко мне, и никто не останавливает его, я бросился бежать по улице, придерживая рукой кровь, брызнувшую из раны».

После происшествия власти Японии, опасаясь войны между двумя странами, направили к Николаю членов правительства и врачей. Император Мэйдзи и его супруга Харуко направили письма Александру III и Марии Фёдоровне. На следующий день после инцидента в знак уважения были закрыты места развлечений, театр кабуки в Токио, биржа, школы и другие учреждения.

Кроме того, к Николаю из Токио выехал Мэйдзи, который выразил радость по поводу неопасности раны и назвал инцидент «величайшей печалью» своей жизни. Японский император заверил цесаревича в скором наказании нападавшего и пригласил его посетить и другие живописные места в Японии. Николай, в свою очередь, заявил, что вопрос о его дальнейшем пребывании в Японии будет рассмотрен в России. Александр III принял решение завершить путешествие цесаревича.

В тот же день Николая доставили на корабль «Память Азова», на котором он прибыл в Японию. 6 (18) мая он отпраздновал свой день рождения в Стране восходящего солнца. Японцы прислали три корабля с разнообразными подношениями — художественными произведениями, продуктами и другими подарками.

Крейсер «Память Азова»

Впрочем, не прошло и 15 лет, как всё изменилось. Россия и Япония вступили в войну, в которой Россия проиграла. Николай II во второй раз в жизни столкнулся с японцами, однако на этот раз никто и не подумал перед ним извиняться.