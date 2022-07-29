Прошедшие 16 августа выборы президента Российской премьер-лиги и пресс-конференция победившего на них Александра Алаева вновь актуализировали вопрос об участии крымских команд в российских футбольных турнирах.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Начнём с того, что на пресс-конференции Алаев сообщил нам много интересного. Например, что Крым является особой зоной развития футбола под юрисдикцией УЕФА.

Это что-то новое от футбольного чиновника. Крым — это с 2014 года российская юрисдикция. А в 2015 году РФС по договорённости с УЕФА создал Крымский футбольный союз, который проводит соревнования на территории полуострова.

Далее новоиспечённый президент РПЛ сделал ещё более удивительное заявление. Он обвинил ФИФА и УЕФА в том, что они ничего не сделали для развития футбола в Крыму.

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Оказывается, это ФИФА и УЕФА должны были развивать футбол в российском регионе, потому что Российский футбольный союз выходил на них с таким предложением.

Цитата из видео «Александр Алаев / Блиц после избрания президентом РПЛ: Медиалига, критика Михалкова, Крым» Александр Алаев

Однако спустя семь лет неожиданно выяснилось, что ФИФА и УЕФА так и не пошевелились. А ведь РФС всё это время вёл диалог и даже пришёл к определённым решениям. А наши доблестные футбольные чиновники, наверное, за это и премию получили.

Далее следует потрясающий вывод: «Если коллеги из ФИФА и УЕФА не смогли выполнить задачу по развитию футбола в Крыму, этим должны заниматься организации и министерства в России». Остаётся только порадоваться, что хотя бы с этим определились.

А дальше Алаев делает заявление, которое растиражировали все СМИ, а некоторые даже истолковали как прорыв. Алаев заявил, что в ближайшее время крымский футбол будет интегрироваться в российский, и якобы этот процесс неизбежен.

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Но, во-первых, не стоит питать иллюзий в отношении самостоятельности Алаева, который фактически был назначен на пост главы РПЛ. Об этом говорят и «выборы», на которых он был единственным кандидатом и где за него единогласно проголосовали все клубы.

А, во-вторых, что он подразумевает под интеграцией? Ничего же не говорится про реальное, полноценное вхождение крымских клубов в чемпионат России, хотя бы в его низшие лиги. Вместо этого ведётся разговор о детских и юношеских командах, работе с тренерами, судьями, т.е. о том, за что ФИФА и УЕФА не могли бы наказать.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Футбольное поле

Российский футбол в его сегодняшнем виде был создан как витрина, которая должна была демонстрировать готовность российской элиты к вхождению в Европу. 24 февраля 2022 года всё поменялось, но та часть элиты, которая назначила Алаева, продолжает идти в Европу и хочет договориться, в том числе с ФИФА и УЕФА.

Алаев и озвучивает эту линию. Он прямо говорит, что нужно не сжигать мосты, а сохранять диалог с ФИФА и УЕФА и не ставить им ультиматумы. Он сожалеет, что 24 февраля диалог закончился. Но тут же сообщает, что недавно он восстановился, и начались неофициальные переговоры.

О чём сегодня можно вести переговоры с ФИФА и УЕФА, которые отстранили российские клубы и сборные от международных турниров на сезон 2022/23?

Как представляется, РФС пытается договориться о том, чтобы не было запрета в сезоне 2023/24. Он представил бы это как свою победу, а сторонники присоединения Крыма к России (в футбольном смысле) оказались бы посрамлены. Но перспективы, конечно, выглядят туманно, а вероятность такого исхода почти нулевая.

Тем не менее чиновники, видимо, на что-то рассчитывают. Но пока они не получат очередного щелчка по носу от европейских «партнёров», реальной интеграции крымского футбола не будет.

Если всё так пойдёт дальше, то подвижки в этом вопросе возможны не ранее чем весной-летом 2023 года. Тогда ФИФА и УЕФА снова не допустят команды из России ни к каким турнирам, и наших футбольных чиновников вновь поставят перед выбором: продолжать унижаться в Европе или всё-таки восстановить справедливость в отношении Крыма.