Прошло три недели с того момента, как ИА REGNUM написало письмо президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой рассказать, что же послужило причиной приглашения группы «Би-2» выступить на Суперкубке России по футболу. Но ответа от РФС до сих пор нет.

Микела́нджело Меризи да Карава́джо. Поцелуй Иуды. ок. 1602(фрагмент)

Как мы знаем, болельщики «Зенита» и «Спартака» освистали скандальных музыкантов, после чего они, спев две песни, быстро ретировались в подтрибунное помещение.

После этого в группе попытались объяснить инцидент тем, что их солист вышел в спартаковском шарфе, а освистали его якобы фанаты «Зенита». Но на видео со стадиона было хорошо видно, что группу не приняли болельщики обеих команд.

Стоит сказать, что ранее никто из «Би-2» не был замечен в околофутбольной активности и не заявлял о своих симпатиях к тому или иному клубу. Поэтому напрашивается вывод, что музыканты, заранее предполагая негативную реакцию болельщиков на своё появление, попросту прикрылись шарфом одной из команд.

Но если музыканты скандальной группы знали о том, какая будет реакция, то организаторы матча тем более не могли этого не понимать. И тем не менее оставили выступление «Би-2» в программе.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист группы «Би-2» выступает на матче Суперкубка России

Причём интересно, что до начала мероприятия было заявлено выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград», но потом оно было отменено, а «Би-2» никто отменять не стал.

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В ситуации со Шнуровым многие предположили, что он очень не нравится губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Но какое отношение имеет Беглов к организации Суперкубка? Проведением этого мероприятия занимается Российский футбольный союз.

Вопросов пока больше, чем ответов. И хотелось бы понимать, кто в РФС отвечал за проведение Суперкубка и кто конкретно согласовывал список приглашённых артистов. От этого зависит ответ на вопрос: кто поставил свои музыкальные и политические предпочтения выше общественного мнения?

И это не праздный интерес. У общества к РФС много вопросов. И не только по «Би-2». Всех интересует в том числе и судьба крымского футбола.

Напомню, в мае 2022 года, отвечая на вопрос о включении клубов из Крыма в чемпионат России, Дюков заявил, что РФС ориентируется на письма ФИФА и УЕФА от 2014–2015 гг., в которых запрещалось участие крымских клубов в российских соревнованиях. По словам Дюкова, РФС борется за снятие ограничений и поэтому надо учитывать мнение международных федераций.

Но если до 24 февраля подобные заявления ещё можно было понять, то как быть с этим теперь, когда российские клубы и сборные отстранены от всех международных турниров и в ближайшие несколько лет вряд ли будут приняты обратно? Сейчас все санкции уже приняты, так чего ещё бояться? Не пора ли РФС заняться крымским футболом не декларативно, а всерьёз?

Вместо этого генеральный секретарь РФС Александр Алаев, будучи назначенным исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), тут же заявил, что «не видит возможностей для включения крымских команд, так как РФС является членом ФИФА и УЕФА».

Валерий Дед Республиканский спортивный комплекс «Локомотив» в Симферополе. Крым

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После этого он становится единственным кандидатом на выборах на пост главы РПЛ. Возникает вопрос: а что, других кандидатов совсем нет? Или они все неотличимы от Алаева? Или РФС придерживается своей собственной политической линии?

Две эти истории — с демонстративным приглашением «Би-2» на Суперкубок и отказом принимать Крым в РФС — многое говорят о наших футбольных чиновниках.

Но мы пока оставим наши предположения при себе и надеемся всё же дождаться ответа от РФС: кто же принял-таки решение по «Би-2» и чем он руководствовался в принятии этого решения?