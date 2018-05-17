До чемпионата мира по футболу осталось около полугода — в июне 2018 года 32 сборные со всего мира приедут в Россию, чтобы определить сильнейшую команду планеты. Событие такого масштаба в спортивном мире проходит раз в четыре года.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Санкт-Петербург

Для России предстоящий чемпионат будет особенным — наша страна впервые в истории станет организатором этих соревнований. В связи с этим многих граждан и болельщиков волнуют вопросы, связанные с международной политикой, которая напрямую касается спорта, а также готовностью страны к проведению мирового первенства и, собственно, с игрой национальной сборной.

Kremlin.ru Церемония запуска обратного отсчёта 1000 дней до чемпионата мира по футболу в России. Москва, Красная площадь, 18 сентября 2015 года

Международный контекст. Допинговые скандалы

16 ноября президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что не может представить спорт вне политики.

«Это невероятно, это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт — это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни», — сказал Риди.

Насколько спорт является важной для политики вещью, российские болельщики убедились в тот же день — WADA на заседании совета учредителей приняло решение признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. А 5 декабря Международный Олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, разрешив отдельным спортсменам участвовать под нейтральным флагом.

Спустя некоторое время истерика докатилась и до вопроса о чемпионате мира по футболу. Глава института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) Джозеф де Пенсье заявил, что ФИФА должна срочно приступить к расследованию о допинге в российском футболе и не бояться возможного отстранения России от участия в предстоящем чемпионате мира. Он призвал ФИФА как можно скорее «добраться до сути».

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И это при том, что президент ФИФА Джанни Инфантино не раз заявлял, что решения МОК и WADA не оказывают влияния на работу ФИФА и, в частности, на проведение чемпионата мира. По словам Инфантино, все проверки на допинг, которые проводились его организацией, показали отрицательные результаты.

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Вице-премьер России Виталий Мутко и главный тренер российской команды Станислав Черчесов также не раз отмечали, что футболистов регулярно проверяют на допинг. По их словам, ни одной положительной допинг-пробы у российских футболистов зафиксировано не было.

На мой взгляд, на сегодняшний день мы имеем ситуацию нарастающего давления на российский футбол, и в первую очередь на ФИФА. Это давление будет расти по мере приближения к чемпионату мира. И выдержит ли ФИФА это давление — на сегодняшний день совершенно непонятно.

Инфраструктура. Строительство стадионов

Не менее интересен вопрос с инфраструктурой. Чемпионат мира пройдёт на 12 стадионах в 11 российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры ЧМ 2018

На сегодняшний день полностью готовы стадионы «Лужники» и «Спартак» в Москве, а также арены в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани. Все остальные находятся в разных стадиях доработки. Так, в октябре директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что положительно оценивает готовность России к проведению чемпионата мира, а также отметил, что существует отставание от графика строительства стадионов в Самаре и Калининграде.

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Также в октябре президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля 2018 года доработать и утвердить Концепцию наследия чемпионата мира по футболу, которая предусматривала бы эффективное использование созданной базы, а также программу «Развития футбола».

Игра сборной России

Пожалуй, главный вопрос, который волнует каждого болельщика в России, — это, собственно, игра национальной команды.

FIFA.com Российские Болельщики

1 декабря в Москве прошла жеребьёвка группового этапа чемпионата мира. Жребий распорядился таким образом, что сборная России сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Практически все футбольные эксперты в один голос утверждают, состав для нас подобрался довольно удачный, удалось избежать встречи с Испанией или Англией на этой стадии турнира.

Но, во-первых, ни у кого не повернётся язык назвать Уругвай слабой командой. Да и с Египтом и Саудовской Аравией надо ещё хорошо сыграть. Во-вторых, мы имеем дело со сборной России, которая традиционно имеет свойство проигрывать командам, считающимся более слабыми. А в-третьих, ни для кого не секрет, что на чемпионате мира все сборные будут предельно мотивированы, и лёгкой победы не стоит ждать даже фаворитам.

Стоит только вспомнить выступления сборной России на чемпионатах мира в предыдущие годы. Во-первых, не на каждый мундиаль наша команда выходила — из шести постсоветских мировых первенств Россия участвовала лишь в трёх — в 1994, 2002 и 2014 годах. Во-вторых, даже когда Россия выходила на чемпионат мира, она никогда не проходила дальше группового этапа.

В 1994 году Россия попала в одну группу с Бразилией, Швецией и Камеруном и заняла третье место. Как результат, два поражения — от Бразилии (0:2) и Швеции (1:3) и разгромная победа над Камеруном (6:1).

В 2002 году России досталась «проходная группа» — по крайней мере, так все считали перед началом турнира — Бельгия, Япония и Тунис. В итоге — победа над Тунисом (2:0), поражение от Японии (0:1) и поражение от Бельгии (2:3).

Ровно та же история случилась на чемпионате мира в 2014 году, когда многие говорили о «слабой» группе. Действительно, Бельгия, Алжир и Южная Корея не казались непроходимыми командами. Тем не менее результат был тот же самый — третье место в группе. Ничья с Южной Кореей (1:1), поражение от Бельгии (0:1) и ничья с Алжиром (1:1) не позволили российской команде претендовать на выход в плей-офф.

Сейчас есть надежда, что домашний мундиаль станет для России более удачным с точки зрения результата. Благо, есть примеры — сборная Южной Кореи заняла четвёртое место на домашнем чемпионате мира в 2002 году. Поэтому представляется, что очередной провал сборной, если он случится, будет непонят болельщиками и вызовет массовое недовольство всем российским футболом в целом.