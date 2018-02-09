9 февраля начнутся зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. Пройдут они без сборной России. Вместо неё на Игры поедут нейтральные спортсмены с непонятным статусом «Олимпийские атлеты из России». Всего таких атлетов будет 169.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

Именно такое количество спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр после того, как отстранил от участия ещё 111 спортсменов. Изначально Олимпийский комитет России (ОКР) подавал заявку на участие в Играх 280 атлетов.

Для сравнения, в 2014 году на Олимпиаде в Сочи участвовали 225 российских спортсменов, в 2010 году в Ванкувере — 177, в 2006 году в Турине — 190. При этом если на предыдущие Игры сборная России везла свой сильнейший состав, то в Пхёнчхан ведущие спортсмены не поедут.

Стоп

В числе отстранённых отказались многие победители и призёры Олимпиад и других международных соревнований. Среди них биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Также не выступят на Олимпиаде конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, Алексей Румянцев, Артём Кузнецов и Ольга Фаткулина, хоккеисты Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников.

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При этом США везут на Олимпиаду сильнейший свой состав с рекордным числом спортсменов, многие из которых сидят на запрещённых препаратах, выписанных по медицинским показаниям.

В последнее время многие говорили о том, что против России ведётся война. Допинговая война является лишь одним из её проявлений.

Сегодня мы можем наблюдать результаты этой войны. Они таковы: во-первых, олимпийская команда разгромлена, по сути, ещё до соревнований — численность и состав сборной говорят сами за себя. Во-вторых, поездка под нейтральным флагом воспринимается как национальное унижение, несмотря на то, что глава МОК Томас Бах такового не разглядел.

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А начиналось всё, напомним, с безобидного, казалось бы, фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который вышел в 2014 году. В нём ряд российских спортсменов и сотрудников лабораторий рассказывали о массовом употреблении допинга в российском спорте. После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало печально известную комиссию во главе с юристом Ричардом Маклареном по расследованию обвинений, которые были озвучены в фильме.

Кроме того, в мае 2016 года бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал в интервью The New York Times о том, что в 2014 году он участвовал в подмене допинг-проб российских спортсменов в ходе зимних Олимпийских игр в Сочи, а также летней Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он также заявил о существовании в России допинговой программы, поддерживаемой на государственном уровне.

Комиссия Макларена выпустила доклад, в котором российские спецслужбы и спортивные чиновники обвинялись в замене образцов допинг-проб в сочинской лаборатории во время зимней Олимпиады. При этом утверждалось, что в Министерстве спорта России знали о манипуляциях. В частности, Виталий Мутко якобы знал о «системе допинга», а решение о подмене допинговых проб принимал его заместитель Юрий Нагорных.

Допинг-контроль

На основании этих данных Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не допустила российских легкоатлетов к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Последним на сегодняшний день аккордом в этой допинговой «песне» стал недопуск сборной России на зимние Игры в Пхёнчане и запрет на использование национальной символики. Причём никакие апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) не помогли.

Сегодня совершенно понятно, что вслед за разгромом на этом этапе допинговой войны последуют и другие попытки в будущем. Впереди чемпионат мира по футболу. Ряд персонажей с Запада уже заявляют о том, что ничего необычного не случится, если сборную России не допустят на домашний чемпионат мира. Кроме того, некий диалог между WADA и Международной федерацией футбола (ФИФА), судя по всему, всё-таки идёт.

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До чемпионата мира осталось полгода, и с большой долей вероятности можно говорить о том, что будут предприняты попытки по дискредитации турнира как по линии допинга, так и по другим направлениям.

В заключении добавим, что допинговые войны приводят не только к уничтожению спорта в одной из стран, в частности в России, но и уничтожению всего мирового спорта и олимпийского движения как его части. Ситуация, при которой спортсмены одной страны отстраняются без объяснения причин, а другой — сидят на препаратах по медицинским показаниям, уже не может называться спортом. Это уже «пост-спорт», смерть спорта. И это проблема глобального масштаба, аналогичная тому, что происходит в других сферах — разрушение семьи, традиционных ценностей.

Куда выведет мир эта кривая дорожка допинговых войн? Удастся ли России, оказавшейся на острие этой борьбы, отстоять свою правоту и повернуть процесс в здоровое русло? В конечном итоге от этого зависит не только судьба российских спортсменов в будущих международных соревнованиях, но и судьба, без малого, всего мирового спорта.

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