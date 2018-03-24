Один из величайших художников эпохи Возрождения Рафаэль Санти родился 28 марта (по другой версии 6 апреля) 1483 года в городе Урбино на востоке Италии в семье влиятельного живописца Джованни Санти.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Санти

Рафаэль Санти. Автопортрет. 1506

С детства Рафаэль получил отличное воспитание и образование благодаря навыкам и возможностям своего отца, который был художником и поэтом при дворе герцога Урбинского.

Казалось бы, перед юным художником открываются широкие возможности. Однако к 11 годам умирают родители Рафаэля, и юноша становится круглым сиротой. Однако до своей смерти Джованни Санти успел устроить сына учеником в мастерскую известного художника Пьетро Перуджино.

Пьетро Перуджино. Автопортрет.1497—1500

К 1500 году семнадцатилетний Рафаэль становится молодым мастером. Он постепенно выбирается из непростого финансового положения, выполняя первые работы на заказ.

Юношеские картины Рафаэля проникнуты особой сентиментальностью. В этот период художник начинает создавать свои знаменитые образы мадонны с младенцем. Одной из первых таких работ стала «Мадонна Конестабиле», созданная художником в Перудже.

После окончания школы Рафаэль переезжает во Флоренцию, где знакомится со своими знаменитыми современниками Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти, творчество которых послужило одной из предпосылок для дальнейшей деятельности Рафаэля.

Рафаэль Санти. Автопортрет с другом. 1518

Во Флоренции он изучает и впитывает в себя искусство знаменитых художников прошлого и настоящего. Он продолжает создавать картины с изображением Девы Марии с младенцем, но его стиль претерпевает значительные изменения. Изображения Мадонны становятся всё более сложными и динамичными. Если раньше младенец Иисус сидел или стоял на коленях матери, то теперь Рафаэль предпочитает показывать динамику, использовать мотивы движения. Таковыми являются, например, картины «Мадонна со щеглом», «Мадонна среди зелени» и «Прекрасная садовница».

Рафаэль Санти. Мадонна на лугу. 1505

В 1508 году Рафаэль был приглашён в Рим. Этот период стал наиболее значительным в жизни художника и в конечном итоге повлиял на всю историю искусства. Здесь Рафаэль создаёт все те шедевры, которые впоследствии станут классическими для эпохи Возрождения.

Рафаэль по поручению папы Юлия II расписывает фресками парадные залы (станцы) в Ватиканском дворце. В этих работах он аллегорически показывает четыре стороны человеческой деятельности: философию, богословие, правосудие и поэзию.

Рафаэль Санти. Встреча Льва Великого и Аттилы. 1514

Философия изображена на знаменитой фреске «Афинская школа», которая считается одним из лучших произведений всего ренессансного искусства. Здесь мы видим более десятка великих философов древности. В центре композиции находятся Платон и Аристотель, которые идут и беседуют друг с другом. Помимо них, на картине присутствуют Сократ, Пифагор, Гераклит, Эпикур, Диоген и другие мыслители. Примечательно, что многим из них Рафаэль придал портретное сходство со своими современниками. Так, Платон имеет черты лица Леонардо, а Гераклит похож на Микеланджело. Кроме того, на картине присутствует сам Рафаэль — художник поместил свой автопортрет в правой части фрески.

Рафаэль Санти. Афинская школа. 1510—11

Во время работ в Риме Рафаэль получает заслуженное признание и славу, причём не только как живописец, но и как архитектор и скульптор. После смерти Донато Браманте Рафаэль становится главным архитектором собора Святого Петра в Ватикане. В 1515—1516 годах он создаёт гобелены для Сикстинской капеллы на тему Святого Петра и Павла. В 1517 году работает над украшением лоджий Ватикана.

Лоджии по своей концепции стали грандиозным проектом. И архитектурное решение, и росписи — всё подчинялось цели показать блеск античности, так привлекавший художников в эпоху Возрождения.

Но не забывает художник и о библейских сюжетах и продолжает совершенствовать своё мастерство при изображении Мадонн. В Риме происходит очередное изменение его стиля.

Рафаэль Санти. Святое Семейство (Мадонна с безбородым Иосифом). 1506

Если в раннем творчестве Рафаэль изображал Деву Марию нежной и ласковой, то теперь она стала более величественной.

Из более десятка работ, посвящённых Деве Марии с младенцем Иисусом, самой известной является «Сикстинская мадонна», которая стала вершиной его творчества. На картине изображена Мадонна с младенцем. Она спускается по облакам, её встречают папа Сикст II, святая Варвара и два ангела, которые взирают на неё снизу вверх. Композиция картины построена таким образом, что кажется, будто Мадонна спускается с небес из раскрытого занавеса прямо к зрителю.

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. 1512—13

Рафаэль Санти ушёл из жизни 6 апреля 1520 года и был похоронен в римском Пантеоне. Художник, оказавший огромное влияние на многие поколения живописцев, по праву считается одним из трёх лучших мастеров эпохи Возрождения, наряду с Леонардо и Микеланджело.