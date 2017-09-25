На сегодняшний день ситуация вокруг доклада Макларена, непрекращающихся скандалов, связанных с темой допинга, и массового отстранения спортсменов от соревнований позволяет говорить о том, что ведётся полноценная «спортивная» война. Причем не только с Россией, но и со спортом как таковым. Подрываются основы спорта, как средства, способного объединять людей и народы. Есть ли у России стратегия и философия, чтобы противостоять этому?

adifansnet Легкая атлетика

24 сентября Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) будет рассматривать вопрос о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Исполком WADA должен оценить выполнение тех условий, которые были поставлены для восстановления соответствия российского агентства кодексу международной организации. Одним из таких условий является признание российскими органами, ответственными за борьбу с допингом, выводов доклада комиссии Макларена. Самым главным выводом, который озвучивается в этом докладе, является существование в России государственной системы поддержки допинга.

На основе этого доклада, в частности, были отстранены от участия в Олимпийских играх 2016 года российские федерации лёгкой и тяжёлой атлетики, а паралимпийская команда в полном составе не смогла принять участия в Паралимпиаде.

Беспрецедентная кампания по дискредитации российского спорта продолжает вызывать негативную реакцию в России как со стороны обычных болельщиков, так и у экспертов и даже чиновников. В частности, вице-премьер Виталий Мутко, комментируя выводы Макларена, сказал, что «нельзя признать то, чего не было», а также заявил, что доклад сфальсифицирован и не выдерживает никакой юридической критики. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в сентябре 2016 года заявляла, что организация международного спорта и антидопингового контроля должна быть коренным образом изменена.

Kremlin.ru Виталий Мутко

Одновременно с этим, несмотря на подчас довольно жёсткую риторику, российские власти тем не менее говорят о намерении выполнить требования WADA и действуют в этом направлении. В августе в международной организации заявили, что РУСАДА выполнила 19 условий, и ещё 12 требований предстоит выполнить. На основании выполненных требований РУСАДА получила право планирования и тестирования допинг-проб под контролем Британского антидопингового агентства (UKAD).

То есть фактически вводится внешний контроль. Создаётся впечатление, что российские власти хотят опять войти в международные структуры. Только теперь это будет происходить уже под внешним управлением?

Но самое страшное заключается даже не в этом, а в том, что сегодня под видом борьбы с допингом ведётся война со спортом как частью проекта под названием «человек».

Классик спортивного движения и основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен говорил:

«О Спорт! Ты — Мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами. Ты — согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена. О спорт! Ты — мир!»

Эта же традиция была продолжена в СССР. После революции молодое советское государство подхватило интернациональную идею олимпизма Кубертена и органически вписало в его свою идеологию. Спорт стал одним из элементов в сложившейся концепции дружбы народов.

Бег

Что происходит со спортом сегодня? Из средства, объединяющего народы, он превратился в поле военных действий. Здесь воюют, используя самые грязные методы. Одним из таких методов стал допинг и скандалы, устраиваемые вокруг него, а «борьба» с допингом превратилась в способ устранения нежелательных конкурентов.

Имеет ли это отношение к тому возвышенному пониманию спорта и его миссии, о котором писал Кубертен? Имеет ли это отношение к развитию человека?

Сегодня на Западе идёт полноценная война с семьёй с помощью ювенальной юстиции, пропаганда различных перверсий и другие процессы, направленные на расчеловечивание. Создаётся впечатление, что спорт хотят использовать в качестве ещё одного инструмента для достижения этой цели. Отменяются принципы честности, справедливости, объединения людей, прекращения войн, дружественных отношений между народами. Спорт из формы сближения людей, жаждущих единства, превращается в форму их разъединения и источник вражды.

В качестве символа войны со спортом можно вспомнить начало летней Олимпиады в Пекине, церемония открытия которой проходила 8 августа 2008 года. Ровно в этот же день Грузия начала войну против Южной Осетии. Для всего мира это стало шоком и символом разрушения чего-то, на чём ещё держится человечество — в международный спортивный праздник была начата война.

Если перейти от событий 2008 года в сегодняшний день, то нельзя не заметить, что в современном спорте фактически продвигаются самые оголтелые формы дискриминации под видом благородной борьбы с допингом. Уже становится неважно, насколько обоснованными являются обвинения в адрес тех или иных спортсменов. По принципу коллективной ответственности отстраняются от соревнований целые команды и федерации на основании одного лишь подозрения, озвученного в докладе «независимой комиссии».

Становится всё более очевидным, что международные спортивные организации и «антидопинговые» структуры превращаются в инструмент ведения войны. Они контролируются теми, кто эту войну замыслил, и связаны друг с другом. В качестве примера можно привести президента WADA Крейга Риди, который является также вице-президентом Международного Олимпийского Комитета (МОК). Он стал одним из инициаторов расследования, которое провела комиссия Макларена.

Что касается положения и позиции России в сложившейся обстановке, то приходится констатировать, что на сегодняшний день у неё нет ни идеологии, ни стратегии, позволяющей действовать в свою защиту в навязанной ей «спортивной» войне. Она пытается играть по навязанным ей правилам, подавая апелляции в различные арбитражные суды и выполняя требования WADA и других структур, и поэтому вынуждена ждать решения по РУСАДА как милости со стороны тех, кто эту войну развязал.