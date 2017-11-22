В Пермском крае растёт волна недовольства жителей по поводу «оптимизации» объектов социальной инфраструктуры. Не успели утихнуть страсти вокруг реорганизации детского сада в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского района, как аналогичная ситуация сложилась в Верещагинском районе, где местные власти решили присоединить детские сады к школам во всех сельских поселениях.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Жители недовольны

Жительница села Зюкайка Елена Стефановская, вдова погибшего в Донбассе героя Александра Стефановского (позывной Мангуст), рассказала ИА REGNUM о том, как чиновники пытаются реорганизовать образовательные учреждения.

В селе 15 ноября состоялось два родительских собрания, одно из которых прошло в местной школе, второе — в детском саду. В ходе этих собраний чиновники сообщили жителям, что планируется присоединение детского сада к школе, и при этом объявили, что им нужно опросить жителей, чтобы учесть их мнение.

«Я думала, там расскажут, в чём необходимость реорганизации. Жители спросили, можно ли остановить этот процесс, но председатель комиссии ответила, что нет. На вопрос, будет ли учтена отрицательная позиция жителей по этому вопросу, комиссия дала понять, что всё уже решено и мнение жителей на решение не повлияет», — сказала Стефановская.

Она уточнила, что родительское собрание провели в рабочий день в 9 часов утра, когда не все родители могут прийти, поскольку находятся на работе. При этом доступ родителей на собрание ещё и искусственно ограничили, выдавая пропуска для родителей — по пять человек от класса.

Решение о реорганизации чиновники объяснили тем, что это позволит сократить административно-управленческий персонал детского сада и тем самым сэкономить на расходах. Однако, по словам Стефановской, сотрудники детсада уверены, что вслед за реорганизацией всё равно последуют массовые сокращения.

«У нас в детском саду два корпуса. Один из них закрыт, потому что протекает крыша. И уже давно родители бьются и не могут выбить деньги на ремонт крыши. И ещё одно здание детсада находится в соседней деревне Захарята. Там сборные группы разных возрастов. Школе тоже требуется ремонт, школьный стадион запущен», — добавила Стефановская, отметив, что вместо помощи местные власти занимаются никому не понятной реорганизацией.

Альберт Анкер. Сельская школа

В итоге, по её словам, все, кто был на родительских собраниях, проголосовали против присоединения детсада к школе. После этого активные родители собрали 228 подписей против реорганизации (копии подписей имеются в распоряжении ИА REGNUM ).

Массовая реорганизация

После того как появилась информация от местных жителей посёлка Зюкайка о планирующемся присоединении детского сада к школе, выяснилось, что данный процесс затрагивает все сельские территории Верещагинского района. На сайте этого муниципального образования размещены решения Земского собрания района о назначении опроса, который должен выявить мнение граждан относительно предстоящей реорганизации. Всего таких документов пять — по одному на каждое сельское поселение: Бородульское, Путинское, Сепычёвское, Зюкайское и Вознесенское.

Согласно этим документам, планируется реорганизация семи детских садов и одной школы, которые будут присоединены в качестве структурных подразделений к семи школам. То есть всего реорганизация так или иначе затронет пятнадцать образовательных учреждений. Причём в ряде случаев присоединение будет осуществляться между населёнными пунктами. Так, детский сад в селе Бородули будет присоединён к школе в селе Кукеты. А школу в деревне Соколово присоединят к школе в селе Сепыч. Расстояние между этими населёнными пунктами составляет около 10−15 км.

Прецедент в Верхнечусовских Городках

Аналогичный случай произошёл ранее в Чусовском районе, где администрация муниципалитета также решила присоединить детский сад к школе. Заведующая детским садом Ирина Шабаршина рассказала ИА REGNUM о том, что в сентябре на экстренное совещание в Чусовское управление образования были вызваны все руководители образовательных учреждений сельских территорий Чусовского района. Тогда им объявили, что в обязательном порядке предстоит реорганизация всех дошкольных образовательных учреждений путём слияния со школами.

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Администрация Чусовского района назначила проведение сельского схода, который прошёл 15 ноября. На мероприятии в числе прочих должен был обсуждаться вопрос о реорганизации детского сада. Но после того, как жители посёлка выступили против этого решения, а также после ряда публикаций в ИА REGNUM и местных СМИ, вопрос о реорганизации был снят с повестки. А глава района Сергей Белов заявил, что «присоединения детского сада к школе не будет».

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Отношение краевых властей к вопросу

20 ноября ИА REGNUM получило ответ на запрос от министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, в котором говорится о том, что в ведомстве не принимали решений о всеобщей реорганизации, а также о том, что все эти вопросы находятся в ведении муниципалитета.

«Никаких решений о «всеобщей реорганизации» не принималось. Соответственно, никаких нормативных актов по этому поводу не существует. В каждом конкретном случае решение вправе принимать только муниципалитет (учредитель школ и детских садов). Эффективность ведения деятельности учреждения оценивают власти на местах. При принятии решений об объединении образовательных учреждений муниципальные власти руководствуются принципами, связанными с повышением качества предоставляемых услуг, повышением уровня зарплаты педагогических работников. Предложения по реорганизации администрации районов по законодательству в обязательном порядке должны выносить на обсуждение общественностью», — говорится в письме министра.

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Позиция районной администрации

Начальник управления образования Верещагинского района Ольга Артёмова заявила о том, что итоговое решение о реорганизации ещё не принято. По её словам, оно будет приниматься в течение недели после того, как специальная комиссия оценит последствия реорганизации.

Что касается опроса населения, то Артёмова отметила, что эта работа выполнена на основании решения Земского собрания. При этом рассказать об итогах голосования жителей она отказалась. На вопрос о том, будет ли учтено мнение жителей, чиновница ответила следующее:

«Обсуждение с населением мы провели. Мы знаем, что законодательство говорит об изучении мнения жителей. А дальше решение принимают люди, которые сегодня управляют муниципальным районом».

Отметим, что пункт 12 статьи 22 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорит о том, что «принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учёта мнения жителей данного сельского поселения».

То есть администрация обязана учесть мнение жителей, а не только его изучить. Получается, что, в случае принятия решения о реорганизации, администрация района собирается пойти против мнения жителей?

На сегодняшний день неизвестно, чем завершится ситуация с реорганизацией детских садов в Верещагинском районе. Однако очевидно, что большинство жителей высказалось против этого предложения местных властей. Жители опасаются, что вслед за реорганизацией последуют дальнейшие сокращения персонала, а возможно, и ликвидация самих учреждений. Кроме того, непонятно, как будут распределяться средства между детсадом и школой. Люди озабочены тем, что деньги с детского сада будут направлены на другие цели. По их мнению, детский сад точно пострадает, поскольку для директора школы приоритетом будет развитие именно школы, а не присоединённого подразделения.

Но больше всего жителей беспокоит то, будет ли учтено их мнение при принятии решения администрацией района. Ведь, как сказала местная чиновница, мнение жителей было изучено, а решение принимают люди, которые управляют.

ИА REGNUM будет продолжать следить за ситуацией с реорганизацией детских садов в Верещагинском муниципальном районе.