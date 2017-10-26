Великая Октябрьская социалистическая революция живёт в сегодняшней общественной жизни России совершенно особым образом. Связано это как с приближающимся столетним юбилеем этого события, так и с тем, что образ революции, её символическое значение используются при формировании политической и общественной повестки.

Иван Шилов ИА REGNUM Революция

Не обошёл вниманием революцию и президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай». Касаясь темы революции, он сказал:

«Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были её результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий».

«Вместе с тем общественная модель, идеология, во многом утопичные, которые на первом этапе после революции 17-го года пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали мощный стимул для преобразований по всему миру (это совершенно очевидный факт, это нужно тоже признать), вызвали серьезную переоценку моделей развития, породили соперничество и конкуренцию».

Путин обращается к истории, он интерпретирует историю, использует ее в качестве опоры. Причём всё чаще он стал обращаться именно к истории революции. Здесь, на мой взгляд, важно отметить то, как меняются риторика и отношение Путина к этому событию, и выделить два важных момента в его речи.

Во-первых, он прямо говорит, что у революции есть не только негативные, но и позитивные последствия. Пусть и со множеством оговорок он признаёт, что идеология и общественная модель государства, созданные в результате революции, способствовали развитию во всём мире.

Во-вторых, Путин как глава государства говорит о предпочтительности эволюционного пути развития и видит причину революции в том, что «не были вовремя разрешены накопившиеся социальные противоречия, не преодолены явные общественные анахронизмы»:

«Зададимся вопросом, разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути? Не ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллиона человеческих судеб, а путём постепенного, последовательного движения вперёд?»

Победа революции. Советский плакат

То есть, с одной стороны, он продолжает собственную риторику, касающуюся построения сильного государства и укрепления суверенитета. Приоритет эволюционному пути отдаётся, прежде всего, исходя из современных реалий, когда под революцией понимаются многочисленные «цветные» перевороты в разных странах мира. С другой стороны, обращаясь к теме революции 1917 года, Путин ищет какие-то новые возможности и опоры.

Слова о наличии положительных последствий революции, как мне кажется, произносятся впервые за всё время президентства Путина. Он в разное время по-разному высказывался о советском периоде вообще и о революции в частности. Это всегда вызывало вопросы и оставляло двоякое впечатление. Ведь, с одной стороны, говорилось о распаде Советского Союза как о крупнейшей геополитической катастрофе века, а другой стороны, Ленин и большевики, основавшие СССР, обвинялись в предательстве, «закладке атомной бомбы» под государство и в прочих грехах.

Вместе с тем нельзя не отметить, что Путин почти с самого начала своего президентства отказался от тотального отрицания советского прошлого, как это было в ельцинский период. Он попытался вписать революцию в свою концепцию единой, тысячелетней истории России. При этом, будучи, судя по всему, изначально настроенным негативно по отношению к революции, он старался много на эту тему не высказываться. Эта тема была не слишком удобна.

Поэтому на протяжении более чем десятилетия тема революции как бы повисла в воздухе. Она не превратилась в начало «чёрной дыры» в истории, как о том мечтали либералы ельцинского разлива. Но она и не стала никаким смысловым звеном, просто войдя в ряд событий тысячелетней истории.

Речь Путина на «Валдае» привнесла, на мой взгляд, принципиально новые краски в обсуждение темы революции. Президент не только признал её положительные последствия, но и упомянул о ней в контексте того, что «растущее неравенство формирует у миллионов людей и целых народов ощущение несправедливости и обделённости».

Кроме того, по мнению Путина, плодами революции, её позитивными последствиями в большей степени воспользовался Запад:

«Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века. Имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации».

Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке. 1920. Советский плакат

Резюмируя всё вышесказанное, ещё раз отметим, что Путин в своей «валдайской» речи сказал несколько новых вещей. Он признал, что революция имела в том числе позитивные последствия. Он отметил, что плодами революции в большей степени воспользовался Запад. Он сказал также о неравенстве и несправедливости в сегодняшнем обществе.

Ранее им были признаны достижения советского периода, включая Победу в Великой Отечественной войне и прорыв в области освоения космоса. Также признан тот провал, который был создан в результате развала СССР.

Однако по-прежнему нет понимания, почему и на каких принципах была создана великая страна, откуда взялись все те достижения, о которых столько говорится.

Потому что основным принципом, на котором был создан СССР, был принцип фундаментального равенства людей и вытекающий из него принцип социальной справедливости. Ради этого народ строил страну. Ради этого он защищал страну, за что была заплачена огромная цена. При этом народ был не просто народом, он был определённым образом организован и вдохновлён. Он имел внутри себя субъект, который руководил преобразованиями.

Может быть, Путин, осторожно внося новые нотки в разговор о революции, хочет повернуть именно в эту сторону? Может быть, он, сохраняя все традиционные реверансы в сторону актуальной элиты, ищет новый нарратив в ресоветизированном обществе? Может быть, он хочет внести элементы советского опыта в существующую модель? Поживём — увидим.