Глядя на историю из дня сегодняшнего, невольно ловишь себя на мысли, что есть вещи, существование которых кажется само собой разумеющимся. Человеку XXI века такое явление как Олимпийские игры кажется настолько очевидным, что даже не возникает вопроса, почему оно вообще существует и когда появилось.

Василий Верещагин. Сцена из Олимпийских игр. Борьба (фрагмент). 1860

Сегодня инфраструктура, сложившаяся вокруг Олимпиад, поражает своей масштабностью. Тут и Международный олимпийский комитет (МОК), и множество спортивных организаций, и десятки тысяч спортсменов, и миллионы болельщиков. Трудно себе представить, что чуть более ста лет назад всего этого не было.

Пловец Альфред Хайош, двукратный чемпион Олимпийских игр 1896 года на дистанциях 100 и 1200 м вольным стилем

Олимпийское движение начало свой отсчёт с международного конгресса, который открылся 16 июня 1894 года в Сорбонне. На мероприятии присутствовали делегаты из 49 спортивных сообществ 12 стран, в том числе России, Англии, Франции, США, Италии, Испании, Бельгии и других. Они и приняли решение о возрождении Олимпийских игр.

Основная заслуга в проведении конгресса принадлежит французскому общественному деятелю Пьеру де Кубертену, который в январе 1894 года разослал по зарубежным спортивным организациям приглашения и программу мероприятия.

Dutch National Archives Пьер де Кубертен. Около 1925 года

Однако стоит отметить, что мысль о возрождении Олимпийских игр не возникла спонтанно. Во второй половине XIX века в европейских странах растёт интерес к массовым занятиям спортом и начинаются широкие спортивные, и в том числе международные, контакты. В это же время создаются первые спортивные объединения. Так, в 1863 году родоначальники футбола, англичане, создали футбольную лигу. Там же, в Англии, в 1864 году прошли соревнования между студенческими командами по лёгкой атлетике, включавшие в себя бег с барьерами, прыжки в высоту и длину. В 1881 году появляется Европейская ассоциация гимнастики, а в 1888 году создаётся любительский легкоатлетический союз в Америке.

Параллельно с этим происходит рост интереса к Древней Греции и, в частности, к древним олимпийским играм. В 60−70-е годы XIX века были проведены масштабные раскопки в Олимпии, и появились на свет работы археологов, посвящённые этому феномену древней истории.

Bgabel Руины палестры — школы, где тренировались древнегреческие атлеты

Поэтому мысль о проведении крупных международных соревнований, что называется, витала в воздухе.

Кубертен определил, что современные Олимпийские игры, как и древние, должны проводиться раз в четыре года. В них должны участвовать только взрослые. Они должны проводиться в разных странах, быть международными и современными, т. е. включать те виды спорта, которые популярны в XIX веке. Кроме того, Кубертен предложил ввести строгие определения «любителя», а деньги использовать только для организации и проведения соревнований.

Наиболее важной частью работы конгресса стало создание МОК и утверждение Олимпийской хартии, которая была разработана Кубертеном и стала основополагающим документом олимпийского движения.

«Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства», — гласит один из принципов хартии.

Первый состав Международного Олимпийского комитета (МОК). 1896

Но, как это часто бывает, прекрасная идея со временем превращается в свою полную противоположность, и на территорию, по замыслу Кубертена, свободную от постороннего вмешательства, вторгается мировая политика. Впервые это произошло на Олимпиаде 1936 года, которую провели в нацистской Германии. Это стало первым ударом по любимому детищу знаменитого француза за год до его смерти.

Но и сегодня политика нещадно вторгается в мировой спорт. В наши дни олимпийское движение превратилось в инструмент политического влияния. Невероятное количество допинговых скандалов, необоснованного отстранения спортсменов и отсутствие внятной позиции МОК по многим вопросам стало нормой. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане и летнюю 2016 года — в Рио-де-Жанейро.

И уже знаменитые строки из «Оды спорту», написанные Кубертеном, не кажутся чем-то незыблемым. Слова «О Спорт! Ты — мир!» уже не относятся к современному миру, спорт становится войной. По крайней мере, его пытаются превратить в инструмент войны.

Тем не менее старания Кубертена не были напрасными. Олимпийский конгресс 1894 года заложил основы самого массового и самого значимого спортивного явления современности, которые не так-то просто разрушить. Олимпизм представляет собой философию жизни и соединяет спорт с культурой и образованием, а обычный спортсмен раз в четыре года получает возможность вписать своё имя в историю.

Древнегреческая Олимпия. Иллюстрация 1891 года

Спорт, понятый по-кубертеновски, с позиции гуманизма, сохраняет гигантский потенциал для движения человечества по пути развития.