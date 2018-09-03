Для пермского футбола наступили чёрные времена. И это никакое не преувеличение. Именно так можно охарактеризовать то, что футбольный клуб «Амкар» фактически прекратил своё существование. Говоря по-простому, клуб умер, а вместе с ним умер и весь пермский футбол, а точнее, был убит. При этом самое поразительное в этой истории заключается в том, что клуб не хотел умирать, до последнего не хотел.

Fc-amkar.org Игра

Первые тревожные сообщения стали поступать ещё зимой. В декабре 2017 года генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб может прекратить своё существование из-за проблем с финансированием. Ни со стороны края, ни со стороны спонсоров не было подтверждено финансирование клуба. По словам Резвухина, на 2018 год клубу выделили всего около 200 млн рублей — сумму, которой хватит только для того, чтобы заплатить налоги. В итоге «Амкару» дали доиграть сезон.

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Команда, которая долгое время занимала последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице, завершила чемпионат на 13-м месте, попав в стыковые матчи. Команда с преимуществом выиграла «стыки» у «Тамбова», за что благодарность нужно выразить главному тренеру Вадиму Евсееву. Команда билась до конца и, в конце концов, сохранила место в Премьер-лиге.

Но дальше начались кабинетные игры. «Амкар» подал заявку в Российский футбольный союз (РФС), чтобы получить лицензию на следующий сезон. В лицензии было отказано. Затем клуб подал жалобу в апелляционный комитет РФС, которая была удовлетворена. Казалось бы, пермские болельщики вздохнули с облегчением, поскольку 30 мая клуб получил-таки лицензию с условием, что до 8 июня закроет вопросы с финансированием.

Fc-amkar.org Тренировка «Амкар»

Однако беда пришла, что называется, откуда не ждали. Руководство Пермского края отказалось выделять средства команде, а спонсоры так и не нашлись. В результате РФС отозвал лицензию, и «Амкар» теперь не сможет заявиться ни в Премьер-лигу, ни даже в ФНЛ. И почти издевательством выглядят слова функционеров РФС о том, что клуб может подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге, т. е. во втором дивизионе.

Справедливости ради, стоит отметить, что проблемы клуба начались не сегодня, и не полгода назад. Вопрос о финансировании встал в полный рост уже несколько лет назад, когда губернатором был Виктор Басаргин. Но как тогда, так и сейчас ни чиновники, ни руководство клуба не смогли или не захотели решить вопрос и кардинальным образом улучшить ситуацию.

Как итог — невозможность выступать в чемпионате России и, скорее всего, ликвидация команды. 18 июня соберётся правление ОО «ФК «Амкар» для принятия решения о том, целесообразно ли продолжать деятельность клуба. Если примут решение о прекращении деятельности, то этот вопрос будет вынесен на общее собрание членов организации. Но в сегодняшних условиях можно уже не сомневаться в том, каким будет решение.

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Таким образом, Пермский край лишился одного из своих главных брендов — футбольного клуба «Амкар». Но дело даже не в бренде.

За годы своего существования «Амкар» стал для пермских болельщиков частью души. Его победам радовались и переживали после поражений. Для многих пермских работяг он стал отдушиной посреди будничной и зачастую довольно безрадостной жизни. Однако чиновники видели в нём всего лишь статью расходов в бюджете и пошли по пути наименьшего сопротивления, ликвидировав команду. Как говорится, нет клуба — нет проблем.

В соцсетях болельщики не только из Перми, но и со всей России запустили акцию #ЖивиАмкар. А главный вопрос, который взволновал всех: это вообще нормально, что за день до старта чемпионата мира по футболу крупный регион лишается главной команды? В то время как с высоких трибун произносятся речи о развитии футбола и успехах, которых добилась Россия на этом поприще, на деле происходит ровно обратное — в провинции закрывают футбольные клубы.

И случай с «Амкаром» не единственный, во многих других городах ситуация такая же катастрофическая — только в этому году, например, были закрыты клубы «Кубань» и «Тосно». Всё опять концентрируется вокруг столиц, а в регионах происходит постепенное вымирание.

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Kremlin.ru Максим Решетников

Администрация губернатора Пермского края нам бодро рапортует о том, что глава региона Максим Решетников встретился с представителями спортивной общественности, с которыми было принято решение о создании в крае молодёжной футбольной сборной и возрождении команды «Звезда».

Однако на деле всё это обернулось банальной пылью в глаза. Любому понятно, что никакая возрождённая «Звезда», которой нет уже с 1996 года, не сможет заменить «Амкар», даже если будет выступать в каком-нибудь втором дивизионе. Потому что чиновники не хотят выделять деньги ни на то, ни на другое, а хотят лишь сэкономить.

Могут задать вопрос: а зачем вообще нужна профессиональная команда? Ответ прост: она нужна не только для того, чтобы представлять регион и быть его брендом, о чём, казалось, так заботится новый губернатор, но и чтобы быть локомотивом, который тянет за собой всех остальных, и ориентиром, на который все равняются. «Амкар» и был таковым: сотни пермских мальчишек, занимающихся футболом, мечтали о том, чтобы выступать за главную команду. И вина за то, что этого не происходило, лежит не на них, а на бездарном руководстве.

Fc-amkar.org Перед игрой

Создание «Звезды» как молодёжной команды Пермского края имело смысл только при сохранении «Амкара». В этом случае могла возникнуть очень интересная конструкция, когда среди молодёжи фактически создавался бы полноценный и боеспособный кадровый резерв для главной команды, что очень ценно для клуба с ограниченным бюджетом.

Но вместо этого «Звезда» создаётся сама по себе. Её, может быть, потом заявят в чемпионат Пермского края или в лучшем случае во второй дивизион. Центр подготовки молодых футболистов, который был структурным подразделением «Амкара» и в котором занимаются более 700 детей, переведут в краевую собственность. На всё это раз в год будут выделять какие-то деньги из бюджета. А потом забудут как страшный сон и найдут новую статью расходов, которую можно сократить.

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Время от времени люди спрашивают себя и друг друга: у нас что, на всю страну нет 11 футболистов, которые могут хорошо выступить? Почему сборная России играет, хромая на обе ноги?

Нет, у нас нет 11 футболистов. Есть только несколько клубов в Москве, Санкт-Петербурге и их окрестностях. Есть пара десятков посредственных игроков, которые смогли пробиться на вершину разваливающейся футбольной системы. Есть чемпионат мира и много шумихи вокруг него. И есть безграничное чиновничье равнодушие, разрушительно влияющее на всё, до чего сумеет дотянуться.