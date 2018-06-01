До чемпионата мира по футболу осталось две недели. Конечно, всех болельщиков сейчас волнует вопрос о том, в каком состоянии сборная России подошла к домашнему турниру.

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Ответ на этот вопрос мы частично уже получили. Его дала сама сборная России — в матче с Австрией. За все 90 минут в створ ворот австрийской команды не было нанесено ни одного удара. То есть — всего ударили четыре раза, но ни разу не попали. Как нетрудно догадаться, тяжело рассчитывать на победу, если не попадаешь по чужим воротам.

Кроме того, настоящая череда травм случилась в сборной в преддверии чемпионата мира, особенно в линии обороны. Причём таких, что Станиславу Черчесову приходится в срочном порядке вызывать в команду ветеранов.

Началось всё с травмы, полученной ещё в январе защитником «Спартака» Георгием Джикией, у него диагностировали разрыв крестообразных связок. Затем травмировался другой центральный защитник — Виктор Васин. После этого разрыв «крестов» случился у нападающего Александра Кокорина. В мае, перед объявлением расширенного состава команды, травму получил вратарь Александр Селихов. Его срочно заменили на Сослана Джанаева, который через несколько дней также получил повреждение. Ну и как апофеоз — травма центрального защитника Руслана Камболова.

Кирилл Венедиктов Георгий Джикия

В этот момент стало понятно, что в центре обороны образовалась солидная дыра, заткнуть которую было практически некем. Во всех российских клубах не нашлось достойных кандидатов на замену, поэтому Черчесову пришлось уговаривать 38-летнего Сергея Игнашевича вернуться в сборную, за которую он не играл с 2016 года. Что ж, как говорится, «старый конь борозды не портит». Но всё-таки не даёт покоя вопрос: как так?

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О том, что Россия будет принимать чемпионат мира, стало известно в 2010 году. С тех пор прошло восемь лет. За это время можно было подготовить и наиграть несколько составов, как это сделали, например, немцы. У Йоахима Лёва в распоряжении есть как минимум два-три полноценных состава, причём он даже вынужден оставлять за бортом команды автора победного гола в финале чемпионата мира 2014 года в Бразилии — Марио Гётце. У сборной России же, по сути, некому играть.

Эдгар Брещанов Иоахим Лёв

В этой связи группа, которая нам попалась на чемпионате мира, уже не выглядит такой проходимой, как это могло показаться поначалу. Саудовская Аравия, Египет и Уругвай могут преподнести любые сюрпризы.

Явным фаворитом, конечно, выглядит Уругвай с его звёздным нападением в лице Суареса и Кавани. Египет также не является подарком — особенно если учесть, что в его составе играет один из лучших футболистов мира Мохаммед Салах, набравший в этом сезоне потрясающую форму. После финала Лиги чемпионов появились вопросы в связи с его травмой, но это не делает его менее опасным, тем более что египетские врачи обещали к мундиалю поставить на ноги главную ударную силу команды. Саудовская Аравия является «тёмной лошадкой», с которой, с одной стороны, не должно быть проблем, а с другой стороны, зная наших футболистов — всё возможно.

Дмитрий Голубович Мохаммед Салах

Впереди ещё контрольный матч с Турцией, который также что-то скажет о состоянии сборной. Но предварительные выводы можно сделать уже сейчас. За две недели до чемпионата мира выяснилось, что у команды, по сути, нет игры. И непонятно, как и откуда она может появиться. Причём на справедливые вопросы о том, как команда собирается играть, болельщики услышали порцию странных оправданий от представителей команды — про «свежесть» и «тяжёлые нагрузки».

Так, Черчесов после матча с Австрией заявил: «25 минут наш план работал идеально, пока мы были свежи». А Жирков добавил: «У нас был тяжёлый сбор, и это сказалось на качестве игры».

Хотелось бы ошибиться, но, боюсь, после чемпионата мира неудачное выступление сборной будут опять объяснять травмами, невезением и «несвежестью». Впрочем, уже начали…